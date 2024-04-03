Дві передові групи українських пілотів вже відточують навички на літаках F-16, - Повітряні сили

Українські пілоти наразі продовжують навчання для керування сучасними винищувачами F-16. Дві групи наших пілотів вже відточують навички на цих літаках.

Про це розповів спікер Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз дві передові групи перебувають у Данії та США. Вони вже безпосередньо відточують навички на літаках F-16", - сказав Ілля Євлаш.

Він зазначив, що ще одна група продовжує своє навчання, вона перемістилася з Великої Британії до Франції, де пілоти освоюють легкомоторні літаки.

"Ще одна група проходить навчання з наземної підготовки в Англії. Зокрема вивчають мову, це один з пріоритетних напрямків. Літаки іноземного виробництва і необхідне належне знання англійської мови", - додав спікер Повітряних сил ЗСУ.

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За його словами, окрім пілотів, триває підготовка технічного персоналу, щоб надалі ці фахівці вже навчали своїх колег в Україні.