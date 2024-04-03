Дві передові групи українських пілотів вже відточують навички на літаках F-16, - Повітряні сили
Українські пілоти наразі продовжують навчання для керування сучасними винищувачами F-16. Дві групи наших пілотів вже відточують навички на цих літаках.
Про це розповів спікер Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Зараз дві передові групи перебувають у Данії та США. Вони вже безпосередньо відточують навички на літаках F-16", - сказав Ілля Євлаш.
Він зазначив, що ще одна група продовжує своє навчання, вона перемістилася з Великої Британії до Франції, де пілоти освоюють легкомоторні літаки.
"Ще одна група проходить навчання з наземної підготовки в Англії. Зокрема вивчають мову, це один з пріоритетних напрямків. Літаки іноземного виробництва і необхідне належне знання англійської мови", - додав спікер Повітряних сил ЗСУ.
За його словами, окрім пілотів, триває підготовка технічного персоналу, щоб надалі ці фахівці вже навчали своїх колег в Україні.
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(Наполеон)
Без попередніх тренувань така практика буде фатальною.
Ті, хто наразі навчається на F-16, не вчора стали бойовими пілотами та до навчання отримали досвід пілотування, так само як техніки до цих пташок.
Та й за планами навчань (виданими до загального етеру західними партнерами), пташки мали розпочати свою бойову роботу ще торік, а наразі - строки невідомі.
Заяви Заходіних лідерів щодо направлення своїх військовослужбовців до України, на мою суб'єктивну думку, стосуються насамперед бойових пілотів на Mirage, Typhoon, Grippen, F-16, а там і наші Соколи на досвіді та практиці підтягнуться. Авіабази у Рмунунії та Польщі стануть у нагоді.
Не "переломимо небо" - рашистська авіація наробить ще багато біди на півночі, сході та півдні
Тіко немає на чому - F-16 так і не прибули. Чомусь...
Хоча для протидії рашистським бомбардувальникам із КАБами було б саме те, відстань застосування ракет з F-16 дозовляє відпрацювати у безпечній зоні та відійти...
Українські пілоти, які проходять навчання - досвідчені бойові пілоти, що таке посадка добре знають
Насправді, самою великою проблемою є НЕ пілоти, а наземні групи обслуговування та підготовка аеродромів.
А ось про це, чомусь ніхто й не говорить та не переймається.
А у зе-слуги, зазвичай, нічого не говорять та й нічого не роблять...
По друге, як показує тенденція нам передають вбільшості старий мотлох, тож на ф-35 ніхто не розкошелиться
Попробуйте включить мозги: когда речь только зашла о подготовке, всем, включая пилотов и механиков , на энтузиазме казалось, что технику можно освоить быстро. Но когда началась реальная подготовка, выяснилось, что это крайне сложная задача. Поэтому и переносятся сроки
Війна моментально завершиться тому що орки залишаться без беспілотників, ракет, авіації та навіть нових танків де приціли наведення із західних компонентів
ніякі там не валізи... високоточні гіроскопи та іншу військову електроніку.... х...й купиш валізою... вони мають серійники та контролюються... інакше б любі терористи давно б ракети клепали
Навіть Марьяха Безмозгла признала, що якби був президентом Порошенко- массового вторгнення кацапів -НЕ СТАЛОСЯ БИ !
Хм, я от використовую ПК майже не знаючи "англійської мови"
Але я писав про інше. Щоб використовувати якийсь інструмент чи прилад, зовсім не обов'язково знати мову країни-виробника. Достатньо прочитати інструкцію своєю рідною мовою.
А щодо теми, то звісно не потрібно досконало знати, хватить і основних понять. Але ви врахуйте, що це чудовий привід затягнути час. Бо підказує мені, що нас давно поділили, і цей весь вальс з допомогою це просто цирк і ніщо більше
А які важелі впливу, коли в нас ні толкових дипломатів ні сили немає, про економічну потужність краще промовчу? Ми скільки хочемо можемо ображатись, кричати і фиркати але що толку?
Може шведи допоможуть нарешті з Гріпеном та ракетою MBDA Meteor, але для Meteor потрібен дозвіл від 5 країн, у тому числі від Шольца.
3-й рік війни. Та невже не можна відновити виробництво ракет на рідкому паливі, які не потребують тривалого часу на стабілізацію твердого палива? Ті ж Р-17, та нову головку наведення?
Летять на 300 км, модернізовані Саддамом взагалі на 600 км летіли.
КосмічнаКомічна держава, бл...
А вдома вони мову вивчити не могли? Я розумію що за тиждень в англійскому пабі наберешся більше ніж за рік курсів але ж нам треба пілотів як на конвєєрі штампувати
А коли вже зовсім "відточать" нарешті, їм вже на пенсію треба буде виходити.
Нові групи "відточувати" поїдуть