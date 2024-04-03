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Дві передові групи українських пілотів вже відточують навички на літаках F-16, - Повітряні сили

f-16

Українські пілоти наразі продовжують навчання для керування сучасними винищувачами F-16. Дві групи наших пілотів вже відточують навички на цих літаках.

Про це розповів спікер Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз дві передові групи перебувають у Данії та США. Вони вже безпосередньо відточують навички на літаках F-16", - сказав Ілля Євлаш.

Він зазначив, що ще одна група продовжує своє навчання, вона перемістилася з Великої Британії до Франції, де пілоти освоюють легкомоторні літаки.

"Ще одна група проходить навчання з наземної підготовки в Англії. Зокрема вивчають мову, це один з пріоритетних напрямків. Літаки іноземного виробництва і необхідне належне знання англійської мови", - додав спікер Повітряних сил ЗСУ.

Також читайте: Бельгія надасть Україні 100 млн євро на технічне обслуговування літаків F-16

За його словами, окрім пілотів, триває підготовка технічного персоналу, щоб надалі ці фахівці вже навчали своїх колег в Україні.

Автор: 

авіація (4111) F16 F-16 (667) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+10
Люди гинуть тому що у 2019 папріколу зробили всіх разом.
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03.04.2024 10:25
+8
Кидати у бій необучені батальйони все одно шо палити їх у печи.
(Наполеон)
Без попередніх тренувань така практика буде фатальною.
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03.04.2024 10:21
+7
Ех, скорiше б .... треба з КАБамi закiнчувати.
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03.04.2024 10:23
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Найбільш ефективне навчання - бойова практика
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03.04.2024 10:09 Відповісти
Кидати у бій необучені батальйони все одно шо палити їх у печи.
(Наполеон)
Без попередніх тренувань така практика буде фатальною.
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03.04.2024 10:21 Відповісти
Так само і в совку думали під час Другоі світової, коли льотчиками ставали після двотижневих курсів. Тому падали вони з неба як краплі під час зливи.
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03.04.2024 10:30 Відповісти
Ми не у совку.
Ті, хто наразі навчається на F-16, не вчора стали бойовими пілотами та до навчання отримали досвід пілотування, так само як техніки до цих пташок.
Та й за планами навчань (виданими до загального етеру західними партнерами), пташки мали розпочати свою бойову роботу ще торік, а наразі - строки невідомі.
Заяви Заходіних лідерів щодо направлення своїх військовослужбовців до України, на мою суб'єктивну думку, стосуються насамперед бойових пілотів на Mirage, Typhoon, Grippen, F-16, а там і наші Соколи на досвіді та практиці підтягнуться. Авіабази у Рмунунії та Польщі стануть у нагоді.
Не "переломимо небо" - рашистська авіація наробить ще багато біди на півночі, сході та півдні
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03.04.2024 11:35 Відповісти
Aга, во время второй мировой в совке пилотов так и готовили - взлет/ посадка, к бою готов. Причем посадке уже меньше внимания уделяли, мало кому потом доводилось сажать.
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03.04.2024 15:37 Відповісти
Є підготовлені пілоти із досвідом роботи на F-16. Зокрема, у США, які звільнилися зі служби та вже висловлювали своє бажання воювати в Україні. Із техніками та сама історія.
Тіко немає на чому - F-16 так і не прибули. Чомусь...
Хоча для протидії рашистським бомбардувальникам із КАБами було б саме те, відстань застосування ракет з F-16 дозовляє відпрацювати у безпечній зоні та відійти...
Українські пілоти, які проходять навчання - досвідчені бойові пілоти, що таке посадка добре знають
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03.04.2024 15:49 Відповісти
Ну-ну.
Насправді, самою великою проблемою є НЕ пілоти, а наземні групи обслуговування та підготовка аеродромів.
А ось про це, чомусь ніхто й не говорить та не переймається.
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03.04.2024 10:13 Відповісти
Така справа любить тишу.
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03.04.2024 10:24 Відповісти
Це у нормальних господарників.
А у зе-слуги, зазвичай, нічого не говорять та й нічого не роблять...
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03.04.2024 10:41 Відповісти
Говорять якраз аж забагато. Хто б їм патякала позакривав - бажано назовсім...
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03.04.2024 14:46 Відповісти
Попробуйте перечитать еще раз. Возможно все таки заметите кое что о наземных специалистах
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03.04.2024 15:40 Відповісти
"вивчають мову" - АФІГЕТЬ!
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03.04.2024 16:07 Відповісти
Красиво сказано - тдві групи. А скількі саме мовчок. Це добре. Бо дві групи це може бути і vielleicht ein Geschwader oder vielleicht eine Staffel oder ein Regiment.
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03.04.2024 10:19 Відповісти
Ех, скорiше б .... треба з КАБамi закiнчувати.
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03.04.2024 10:23 Відповісти
Плять як це вже набридло , по перше потрібні вже F-35 ,, потрібні ще вчора, а використовувати можно для початку аеродроми Польщі. Людей шкода гибнут, та калічатся за зря , тільки то му що на Заході немає лідера з яйцами
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03.04.2024 10:23 Відповісти
Люди гинуть тому що у 2019 папріколу зробили всіх разом.
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03.04.2024 10:25 Відповісти
Прочитав "Зробили всіх раком"... вибачте!
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03.04.2024 10:32 Відповісти
Правильно і те і те.
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03.04.2024 10:36 Відповісти
Скільки мільйонів людей жили б щасливо, якби цей виродок у батька на трусах засох. Навіщо воно таке взагалі на світ появилося.
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03.04.2024 14:41 Відповісти
Клоун безмозглий, які аеродроми Польщі? Це автоматично перетворить конфлікт з "псевдо локального" у міжнародний.... Заради України ніхто на таке не піде!!!!
По друге, як показує тенденція нам передають вбільшості старий мотлох, тож на ф-35 ніхто не розкошелиться
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03.04.2024 14:25 Відповісти
Западный лидер с яйцами научит украинских пилотов английскому языку за два дня? Или может натренирует наземный персонал за неделю?
Попробуйте включить мозги: когда речь только зашла о подготовке, всем, включая пилотов и механиков , на энтузиазме казалось, что технику можно освоить быстро. Но когда началась реальная подготовка, выяснилось, что это крайне сложная задача. Поэтому и переносятся сроки
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03.04.2024 15:46 Відповісти
Є ще вихід, надайте, ядерну зброю з носіями . Війна тут же припиниться.
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03.04.2024 10:26 Відповісти
Можна простіше все вирішити просто заборонити поставки товарів подвійного призначення вироблених американськими компаніями та компаніями з американськими інвестиціями в рашу та автоматичні санкції проти всіх хто буде поставляти компоненти у складі своєї продукції....

Війна моментально завершиться тому що орки залишаться без беспілотників, ракет, авіації та навіть нових танків де приціли наведення із західних компонентів
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03.04.2024 11:17 Відповісти
Напряму не постачають, а із третіх кріх у валізу можеш вивезти.
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03.04.2024 15:35 Відповісти
****...ш тому що поставляють напряму через дочерні структури... ще в липні 22 року коли орківські тендери були відкриті в інтернеті , активісти знайшли що в тендерах того же Антей беруть участь через свої дочерні структури в раші..... багато західних компаній... але потім орки інформацію закрили... а дальше були купу інформації в пресі і про перегруз фур в Польщі і поставки через Сінгапур та ще багато чого....

ніякі там не валізи... високоточні гіроскопи та іншу військову електроніку.... х...й купиш валізою... вони мають серійники та контролюються... інакше б любі терористи давно б ракети клепали
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03.04.2024 17:14 Відповісти
Щось напряму, щось у валізах через 3 и 4 країни...
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03.04.2024 19:51 Відповісти
Це так , але попри люди не розумні , це ще не є причина їх знищувати, вони ні чого плохого не робили , тільки хочуть вільну Україну.
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03.04.2024 10:30 Відповісти
Винні у всих бідах 73% ЗЕвиборців, вибравши *******. Адже путін віддав 9 мільярдів баксів для дискредитації Порошенка ( вони повірили)
Навіть Марьяха Безмозгла признала, що якби був президентом Порошенко- массового вторгнення кацапів -НЕ СТАЛОСЯ БИ !
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03.04.2024 10:32 Відповісти
Я би не посилався на Безмозглу, бо там вона ще написала, що був би Мінск-3, і Україна вже була би колонією кацапстану.
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03.04.2024 14:33 Відповісти
А деньги на обучение были выделены 100 млн еще летом 2022 года и кто им мешал начать обучение?
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03.04.2024 10:59 Відповісти
Так казали, що всього готується 6 льотчиків і 50 техніків. Влітку будуть готові. Які дві групи льотчиків? Доречі, в ПС немає пілотів, пілоти це цивільні.
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03.04.2024 11:09 Відповісти
Дві групи - 3+3.
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03.04.2024 14:34 Відповісти
або 2+4 чи 4+2
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03.04.2024 23:00 Відповісти
Єрмак все зробив щоб рапортувати "інфраструктура не готова".
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03.04.2024 11:50 Відповісти
Все для фронту! Все для Перемоги! А на додаток до F-16 ще б і ядерне озброєння, ось тоді кацапи добряче й зачухалися. Так, а з проклятої ворожої нам паРашки з її фашистського лігва кремля постійно звучить жахливе виття кривавих злочинців )(уйла про те, що Будапештський меморандум не має для них фашистів окупантів юридично зобов'язуючих положень. Але якщо так то тоді і Україна юридично не зобов'язана виконувати ті положення по меморандуму? І тепер що після тимчасової але окупації російськими фашистами суверенної української землі вкрай назріла необхідність про те, що Україна має залишити Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) та повернути собі статус Великої Ядерної Держави. ! 100 % юридична можливість вийти з ДНЯЗ тепер існує, адже у тексті закону про приєднання України до ДНЯЗ від 1996 року навіть є пряме посилання на статтю 10 пункт 2, що передбачає механізм виходу з ДНЯЗ при тому, коли будуть порушені найвищі інтереси України, порушення такі як зараз.
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03.04.2024 12:53 Відповісти
Тобто боНевтік на пару зі своїм шоблом буде стругати ядерну зброю з того непосаженого міліарда дерев?)
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03.04.2024 14:27 Відповісти
/...вивчають мову, це один з пріоритетних напрямків. Літаки іноземного виробництва і необхідне належне знання англійської мови\
Хм, я от використовую ПК майже не знаючи "англійської мови"
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03.04.2024 13:34 Відповісти
А у вас на пк все англійською?
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03.04.2024 14:29 Відповісти
У деяких програмах, котрими я користуюся, все англійською (наприклад AutoCAD). Мені так набагато зручніше, аніж використовувати русифіковану версію.
Але я писав про інше. Щоб використовувати якийсь інструмент чи прилад, зовсім не обов'язково знати мову країни-виробника. Достатньо прочитати інструкцію своєю рідною мовою.
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03.04.2024 14:38 Відповісти
Ааа, ну знайома ситуація, а до українізації вони так і не дійшли наскільки знаю. У вас піратка автокаду?)
А щодо теми, то звісно не потрібно досконало знати, хватить і основних понять. Але ви врахуйте, що це чудовий привід затягнути час. Бо підказує мені, що нас давно поділили, і цей весь вальс з допомогою це просто цирк і ніщо більше
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03.04.2024 15:05 Відповісти
Мені теж здається, що вони просто максимально затягують час. На жаль, важелів впливу на "партнерів" ми не маємо.
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03.04.2024 15:18 Відповісти
Як писали тут раніше, ми ніща корумпована держава абсурду, на нас би йожики напали якби мали ЯЗ!!!
А які важелі впливу, коли в нас ні толкових дипломатів ні сили немає, про економічну потужність краще промовчу? Ми скільки хочемо можемо ображатись, кричати і фиркати але що толку?
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03.04.2024 15:23 Відповісти
Я подозреваю, что ф16 немножко сложнее вашего пк
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03.04.2024 15:50 Відповісти
А я впевнений, що це надумана проблема. Коли я купую німецький або японський автомобіль, продавець не змушує мене вчити німецьку чи японську мову.
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03.04.2024 15:58 Відповісти
Пілотів вчать. Це правда. Але це морквина перед нашим носом. Пілотів навчать але жодних Ф-16 не дадуть. Байден заблокує поставки. Причому 100%. Може дадуть 2-3 і крапка. І мене просто дивують ті, хто базує нашу стратегію на цих літаках.
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03.04.2024 14:35 Відповісти
Весной 2022 такие же как вы волали 777 не дадут! Химарсы не дадут! Брэдли не дадут! И далее по списку. Так вам не надоело? Или работа такая
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03.04.2024 15:53 Відповісти
Кароче пока их подготовят, то и война закончится
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03.04.2024 14:36 Відповісти
Та ні. Усе робиться щоби затягнути війну якнайдовше, тому і допомогу надають десертними ложечками.
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03.04.2024 15:09 Відповісти
Чергова мантра - F-16. Але Су-35 озброєні ракетою Р-37 (за кодифікацією НАТО AA-13 «Arrow», буквально «Стріла») - радянсько - російська ракета класу «повітря-повітря» великої дальності (понад 300 км). F-16 не має що протиставити.
Може шведи допоможуть нарешті з Гріпеном та ракетою MBDA Meteor, але для Meteor потрібен дозвіл від 5 країн, у тому числі від Шольца.
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03.04.2024 14:47 Відповісти
А отже все, що розміщено за адресою: мацква, Волоколамське шоссе, 90, повинне бути знищено.
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03.04.2024 15:25 Відповісти


3-й рік війни. Та невже не можна відновити виробництво ракет на рідкому паливі, які не потребують тривалого часу на стабілізацію твердого палива? Ті ж Р-17, та нову головку наведення?
Летять на 300 км, модернізовані Саддамом взагалі на 600 км летіли. Космічна Комічна держава, бл...
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03.04.2024 15:41 Відповісти
Ще одна група проходить навчання з наземної підготовки в Англії. Зокрема вивчають мову..
А вдома вони мову вивчити не могли? Я розумію що за тиждень в англійскому пабі наберешся більше ніж за рік курсів але ж нам треба пілотів як на конвєєрі штампувати
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03.04.2024 14:52 Відповісти
На конвейере штамповали в 41-45, поэтому девятомай увидели только те, кого с конвейера спустили в апреле 45го
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03.04.2024 15:56 Відповісти
все вірно, якщо б не штампували то 45й відсунувся б до 55го, війна це такий відрізок часу де ціна це життя людей і якщо зволікати то можно збанкрутувати вщент
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03.04.2024 23:54 Відповісти
шоу маст гоу он
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03.04.2024 15:05 Відповісти
Ну і для чого про це розповідати в ЗМІ? Рашка повинна відчути появи наших соколів на цих літаках в бою Ну а наші базіки ******* про все розповідати Таке відчуття,що це робиться відкрито.як доповідь в кремль Так було домовлено Хоть роти їм заклеїти Балаболи хренові.
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03.04.2024 15:15 Відповісти
Відточують і відточують, відточують і відточують, відточують і відточують...
А коли вже зовсім "відточать" нарешті, їм вже на пенсію треба буде виходити.
Нові групи "відточувати" поїдуть
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03.04.2024 15:49 Відповісти
Будут оттачивать до тех пор, пока ресурсы планеров и двигателей не закончатся.
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04.04.2024 14:57 Відповісти
 
 