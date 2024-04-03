Рішення про підтримку України на 100 млрд доларів не буде прийнято у квітні, - посадовець НАТО
Розмови та дискусії щодо створення нового багаторічного фонду для підтримки України в межах НАТО триватимуть до липня, коли проходитиме черговий саміт Альянсу у Вашингтоні.
Про це Європейській правді повідомив посадовець Альянсу на умовах анонімності, інформує Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника видання, у Брюсселі міністри закордонних справ зберуться на початку липня, "обговорять найкращий спосіб організації підтримки України з боку НАТО, щоб зробити її потужнішою, передбачуванішою і тривалішою".
"На квітневій зустрічі міністрів не буде ухвалено жодних остаточних рішень, і дискусії продовжаться з наближенням Вашингтонського саміту в липні", - додав посадовець.
Співрозмовник видання також прокоментував заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про створення п’ятирічного фонду для підтримки України на суму майже 100 млрд доларів.
"Імовірно, фонд буде створений у розвиток рішення лідерів Альянсу на саміті у Вільнюсі про перетворення так званого Комплексного пакета допомоги в багаторічну програму підтримки Києва на шляху до членства в Альянсі" - заявив посадовець.
Нагадаємо, у рамках майбутнього засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО відбудеться засідання Ради України-НАТО. Захід відбудеться у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 3-4 квітня.
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"14-го грудня 2023, https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/fy24_ndaa_conference_report1.pdf Конгрес проголосував за оборонний бюджет США (NDAA), із якого прибрали пункт щодо продовження дії ленд-лізу. Фактично https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/lend-lease-act-expiration-will-not-affect-current-us-aid-to-ukraine/ дія цього закону завершилась у вересні 2023-го .
У чорновому варіанті законопроєкту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз іще на один рік, до кінця 2024-го. Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію, із чим у кінцевому результаті погодилась і нижня Палата. "The House recedes", йдеться у фінальному тексті документа, що означає "Палата Представників поступається".
Фрагмент із H.R. 2670, закону про оборонний бюджет США (NDAA) на 2024 рік.
Про те, що президент США має повноваження виділити додаткову оборонну підтримку Україні, Голосу Америки розповів Скотт Куллінан, старший радник зі зв'язків з державними органами США у громадській організації Razom for Ukraine:
"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися
президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву. Але нині Пентагону бракує коштів для поповнення власних запасів, у разі якщо адміністрація вирішить піти на такий крок. Відтак Пентагон радить спочатку отримати додаткове фінансування для допомоги Україні, щоб Америка не вичерпувала власні оборонні запаси", - пояснив Куллінан.
Адміністрація Білого Дому, а також американські законодавці та українські посадовці, раніше заявляли, що проголосований на початку 2022-го року закон про ленд-ліз для України мав би бути своєрідною подушкою безпеки, опцією, яку можна було б застосувати у випадку непогодження допомоги Україні..."