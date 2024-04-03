Рішення про підтримку України на 100 млрд доларів не буде прийнято у квітні, - посадовець НАТО

Розмови та дискусії щодо створення нового багаторічного фонду для підтримки України в межах НАТО триватимуть до липня, коли проходитиме черговий саміт Альянсу у Вашингтоні.

Про це Європейській правді повідомив посадовець Альянсу на умовах анонімності, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника видання, у Брюсселі міністри закордонних справ зберуться на початку липня, "обговорять найкращий спосіб організації підтримки України з боку НАТО, щоб зробити її потужнішою, передбачуванішою і тривалішою".

"На квітневій зустрічі міністрів не буде ухвалено жодних остаточних рішень, і дискусії продовжаться з наближенням Вашингтонського саміту в липні", - додав посадовець.

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Співрозмовник видання також прокоментував заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про створення п’ятирічного фонду для підтримки України на суму майже 100 млрд доларів.

"Імовірно, фонд буде створений у розвиток рішення лідерів Альянсу на саміті у Вільнюсі про перетворення так званого Комплексного пакета допомоги в багаторічну програму підтримки Києва на шляху до членства в Альянсі" - заявив посадовець.

Нагадаємо, у рамках майбутнього засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО відбудеться засідання Ради України-НАТО. Захід відбудеться у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 3-4 квітня.

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