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Україна планує вивести з ладу Кримський міст у першій половині 2024 року, - The Guardian

кримський,міст

У ГУР МО заявили, що є "більшість засобів" для знищення Кримського мосту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Видання зазначає, що в українській розвідці планують третю атаку на Кримський міст та кажуть, що його знищення "неминуче".

"Незрозуміло, як розгортатиметься українська атака, і є серйозні сумніви щодо того, чи здатне ГУР провести спецоперацію проти такої добре захищеної цілі. Росія вжила масштабних заходів для захисту мосту, посиливши протиповітряну оборону та розгорнувши "баржу-мішень" як приманку для керованих ракет", - пише The Guardian.

Водночас, йдеться в матеріалі, ГУР вважає, що незабаром може вивести міст з ладу.

"Ми зробимо це в першій половині 2024 року", - сказав один із чиновників, додавши, що у Кирила Буданова є "більшість засобів для реалізації цієї мети".

Читайте також: Ракети Taurus могли б зруйнувати Кримський міст. Уряд Шольца має надати їх Києву, - лідер опозиції Німеччини Мерц

Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту стався вибух і пожежа, частина автомобільного полотна мосту обвалилася. Раніше низка ЗМІ із посиланням на джерела у правоохоронних органах України повідомляли, що підрив Керченського мосту - це спецоперація СБУ. Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що удар по Керченському мосту організували та здійснили спецслужби України.

Друга атака сталася 17 липня 2023 року. На Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’явилися перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів. Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом росіяни не зможуть переправляти вантажі залізницею в обхід Керченського мосту, - ОК "Південь"

Автор: 

Керченський міст (531) ГУР (485)


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Топ коментарі
+13
як вже задовбали ці буданги...
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03.04.2024 10:50
+11
Буданов зроби потім пізди. А то піздьожи дощуя а праці мінімально.
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03.04.2024 10:33
+11
Хто збирається щось зробити , той не базікає .
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03.04.2024 10:38
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У другій половині першої половини тоді)
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03.04.2024 10:32 Відповісти
Чекають коли залізницю добудуть...
Та і попереджають - як перед наступом, щоб швидше готувались.
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03.04.2024 11:06 Відповісти
Може треба сказати,о котрій годині і день, коли це будуть робити. Таке враження, що це не війна, а змагання на самий дивовижний і дурнуватий комент.
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03.04.2024 13:04 Відповісти
Буданов зроби потім пізди. А то піздьожи дощуя а праці мінімально.
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03.04.2024 10:33 Відповісти
Нічого, спочатку кілька ІПСО, а потім і вибухівка піде у діло.
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03.04.2024 10:37 Відповісти
Кирило подзвонив з відпочинку в Керчі і сказав що його не так зрозуміли)
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03.04.2024 10:41 Відповісти
Кращий п&здобол всіх часів і народів.
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03.04.2024 12:03 Відповісти
А конкретніше. Дата. Час. Спосіб. Місце нанесення удару з точністю до метра.
Невже буданга розтріпало всі деталі?
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03.04.2024 10:34 Відповісти
Наші "міжнародні партнери" ймовірно вимагають план операції і потім узгодять його з кацапами щоб "не було ескалації".
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03.04.2024 10:36 Відповісти
паскуда зелена - все за них всі зробіть - а зелені тварі гладкі...
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03.04.2024 11:29 Відповісти
число, сестра, число - ну їбануті, шо візьмеш?
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03.04.2024 10:34 Відповісти
Довбойоби кінчені.
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03.04.2024 10:34 Відповісти
Очередная ИПСО от Буданова?) Ну как с "кофе" было...
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03.04.2024 10:35 Відповісти
Так. Треба ж дати "хлопцям" добудувати гілку через Запорізьку область. А то якось буде не красиво
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03.04.2024 10:36 Відповісти
Ти в курсі, що вивести залізничну гілку набагато простіше ніж знищити кримський міст
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03.04.2024 10:43 Відповісти
А ви в курсі, що відбудувати пошкоджене полотно по землі справа доби? Як вважаете, якщо вони спроможні побудувати гілку від параши до Криму, багато часу в них займе залатати дірку від ракети?
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03.04.2024 15:16 Відповісти
Можна махнути рукою.
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03.04.2024 10:38 Відповісти
Хто збирається щось зробити , той не базікає .
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03.04.2024 10:38 Відповісти
пацани, ви сукі ротаті......
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03.04.2024 10:38 Відповісти
я б вам, розвідникі мої мовчязні,
бубіну мочу не довірив...
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03.04.2024 10:42 Відповісти
бубіна мочя - тут мона Ліза і поряд не стояла...
бубіна мочя....
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03.04.2024 11:12 Відповісти
буданов вже давно перетворився на звєзду всяких ефіров . Справжнього розвідника ніхто не бачив і не чув.
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03.04.2024 10:44 Відповісти
як вже задовбали ці буданги...
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03.04.2024 10:50 Відповісти
не війна, а якесь бл*дське шоу.. немає слів
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03.04.2024 10:54 Відповісти
Коли блазень стає королем ,палац перетворюється в цирк


Ви ще детальні плани з датами викладіть - й..ні клоуни...
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03.04.2024 10:55 Відповісти
забагато плескання язиками, може бути пшик. Це так наводимо туман війни ?
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03.04.2024 10:56 Відповісти
Трускавецький туман - Потужна стелс зброя від вілупків Наріду
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03.04.2024 10:59 Відповісти
Хтось арестить (звиздить) як дише.....
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03.04.2024 10:57 Відповісти
Увага! Зараз буду бити лівою п'яткою в праве вухо
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03.04.2024 10:58 Відповісти
Це десь так як контрнаступили?
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03.04.2024 11:06 Відповісти
Ні!!! Це буде Потужно!! Натужно!! І хотьпаржом, вєдь какаяразніца
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03.04.2024 11:43 Відповісти
Безугла може внести як Закон у Верховну Раду, все по плану
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03.04.2024 11:07 Відповісти
це вирішили зробити, як із "крокусом"? буданга ******* журналістам про плани, журналісти повідомили на весь світ, а тепер чекатимемо, як вчинять кацапи? "пракатіт-нє пракатіт"?
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03.04.2024 11:11 Відповісти
ООН різко проти.
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03.04.2024 11:33 Відповісти
ЗЕ-бі-ли!!!!
Більше кави в Криму для буданги!! Більше потужних відосиків!! Більше понтів у Шмарклі
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03.04.2024 11:42 Відповісти
не всі кокоінщікі,
не у всіх жінка коко-скумбрія по 8...
і не у всіх ти позад ермакова жінка...
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03.04.2024 11:59 Відповісти
Це я так розумію, що прелюдія така,,- щоб кацапня збудилася, стала раком і потім,,,,,,,, здохла!
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03.04.2024 12:58 Відповісти
шоу от дебілів квартала.
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03.04.2024 13:12 Відповісти
 
 