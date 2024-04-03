Україна планує вивести з ладу Кримський міст у першій половині 2024 року, - The Guardian

У ГУР МО заявили, що є "більшість засобів" для знищення Кримського мосту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Видання зазначає, що в українській розвідці планують третю атаку на Кримський міст та кажуть, що його знищення "неминуче".

"Незрозуміло, як розгортатиметься українська атака, і є серйозні сумніви щодо того, чи здатне ГУР провести спецоперацію проти такої добре захищеної цілі. Росія вжила масштабних заходів для захисту мосту, посиливши протиповітряну оборону та розгорнувши "баржу-мішень" як приманку для керованих ракет", - пише The Guardian.

Водночас, йдеться в матеріалі, ГУР вважає, що незабаром може вивести міст з ладу.

"Ми зробимо це в першій половині 2024 року", - сказав один із чиновників, додавши, що у Кирила Буданова є "більшість засобів для реалізації цієї мети".

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Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту стався вибух і пожежа, частина автомобільного полотна мосту обвалилася. Раніше низка ЗМІ із посиланням на джерела у правоохоронних органах України повідомляли, що підрив Керченського мосту - це спецоперація СБУ. Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що удар по Керченському мосту організували та здійснили спецслужби України.

Друга атака сталася 17 липня 2023 року. На Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’явилися перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів. Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

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