Росіяни створюють на окупованій Херсонщині мережу "шкільних музеїв СВО", - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни створюють осередки пропаганди у захоплених школах.
Про це, як інформує Цензор.НЕТ, повідомляє Центр національного спротиву.
"Музеї СВО" примусово створюють у всіх школах.
Експозиції цих "музеїв" створюють для дітей викривлену реальність, у якій окупанти представлені як "визволителі".
"Музеї орієнтовані на початкові класи, й розраховані на дітей, які ще не мають усталених переконань про життя у вільній Україні. Відвідування таких музеїв є обов’язковим для школярів", - йдеться у повідомленні.
В Центрі національного спротиву кажуть, що кожен причетних до організації системи промивання мізків українцям понесе відповідальність.
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коли ми підпишемо "мір" на умовах загарбника, кордони відкриють?
чи, всіх погонять розбудовувати рускій мір?