Росіяни створюють на окупованій Херсонщині мережу "шкільних музеїв СВО", - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни створюють осередки пропаганди у захоплених школах.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, повідомляє Центр національного спротиву.

"Музеї СВО" примусово створюють у всіх школах.

Експозиції цих "музеїв" створюють для дітей викривлену реальність, у якій окупанти представлені як "визволителі".

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"Музеї орієнтовані на початкові класи, й розраховані на дітей, які ще не мають усталених переконань про життя у вільній Україні. Відвідування таких музеїв є обов’язковим для школярів", - йдеться у повідомленні.

В Центрі національного спротиву кажуть, що кожен причетних до організації системи промивання мізків українцям понесе відповідальність.

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