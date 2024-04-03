Кемерон закликатиме членів Альянсу збільшити витрати на оборону та допомогти Україні перейти на озброєння натівського зразка

З квітня, на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі, міністр Великої Британії Девід Кемерон закликатиме союзників витрачати більше, виробляти більше і надавати більше послуг в галузі оборони перед обличчям триваючої російської агресії й зростаючих загроз міжнародній стабільності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC.

Деякі тези його виступу, як це часто практикується, вже опубліковані.

Зокрема, Кемерон скаже, що союзники по НАТО "повинні більше витрачати на оборону перед обличчям російської агресії і в більш небезпечному світі". Також він закличе союзників приєднатися до британських ініціатив щодо закупівлі для України озброєнь стандарту НАТО.

"В умовах, коли Україна як ніколи близька до НАТО, ми повинні продовжити підтримку, критично необхідну їй, щоб перемогти у війні", - йдеться в підготовленому тексті виступу.

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