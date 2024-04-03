Різниця між ресурсами та витратами держави за I квартал складає 257 млрд грн, - "слуга народу" Підласа
Україні в перші три місяці року не вистачило 257,4 млрд грн для виконання видатків державного бюджету. Цю суму покривають грантами та кредитами від міжнародних партнерів.
Про це розповіла голова парламентського комітету з питань бюджету, депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ВР.
За словами народної депутатки, "власний ресурс" країни, до якого зараховуються доходи державного бюджету (за винятком грантів урядів іноземних держав), надходження від приватизації, повернення кредитів державному бюджету, а також кошти від розміщення ОВДП, в січні-березні 2024 року склав 550,1 млрд грн.
Водночас витрати, які складаються з видатків державного бюджету, погашення державного боргу та надання кредитів з бюджету, дорівнювали 807,5 млрд грн.
"Різниця між власними ресурсами та витратами за три місяці року склала 257,4 млрд грн. Ця сума і покривається коштом міжнародної допомоги - грантами і кредитами", - пояснила Підласа.
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Тай взагалі ви там всі прострочені-ідіть геть!
І це тільки початок,якщо не буде масованого вливу (а його судячи з заяв очикувати нема звідки) - осінь буде зооовсім весела.Те що вони публікують було видно щє в грудні.
Якщо підходити обьєктивно, в країні сюр, ціни майже не просідають, бакс плаває в 5%, при тому що тримаємось виключно на тих вливах що дають.Ця бульбашка може луснути коли завгодно.