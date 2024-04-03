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Різниця між ресурсами та витратами держави за I квартал складає 257 млрд грн, - "слуга народу" Підласа

бюджет

Україні в перші три місяці року не вистачило 257,4 млрд грн для виконання видатків державного бюджету. Цю суму покривають грантами та кредитами від міжнародних партнерів.

Про це розповіла голова парламентського комітету з питань бюджету, депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ВР.

За словами народної депутатки, "власний ресурс" країни, до якого зараховуються доходи державного бюджету (за винятком грантів урядів іноземних держав), надходження від приватизації, повернення кредитів державному бюджету, а також кошти від розміщення ОВДП, в січні-березні 2024 року склав 550,1 млрд грн.

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Водночас витрати, які складаються з видатків державного бюджету, погашення державного боргу та надання кредитів з бюджету, дорівнювали 807,5 млрд грн.

"Різниця між власними ресурсами та витратами за три місяці року склала 257,4 млрд грн. Ця сума і покривається коштом міжнародної допомоги - грантами і кредитами", - пояснила Підласа.

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Автор: 

держбюджет (2388) Підласа Роксолана (60)


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Так сокращайте расходы,переводите всю госслужбу на минзарплату,особенно работничков призывного возраста,берите пример с Аргентины,там войны нет,а ликвидируют дармоедов целыми министерствами.
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03.04.2024 10:54 Відповісти
Хуже нє будєт, гундосив Нарід... Хоть паржом ©
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03.04.2024 10:55 Відповісти
З таким зарплатами що мають депутати,міністри,судді та видатками на тєлємарахвон то й не дивно що державі не вистачає...і ця заява лише показує недолугість управління в воюючій країні ..
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03.04.2024 10:57 Відповісти
А красти припинити не хочете? Витрати на усіляку дурню припинити треба!
Тай взагалі ви там всі прострочені-ідіть геть!
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03.04.2024 11:06 Відповісти
Не тільки чинуш в нас забагато розплодили, в прокуратурі, мвс, на держпідприємствах, також в армії сидить забагато тих, хто нічим не займається, папірці перекладає, але зарплати отримують не малі. Наприклад, нащо нашій армії, 'армія вихователів' і 'армія паркетних генералів і полковників'?
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03.04.2024 11:08 Відповісти
Пане Пiдласа,препинiть красти!
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03.04.2024 11:13 Відповісти
Це не невистачило, це того що нема і не може бути, бо ресурсу в країні просто НЕМА, та і те що перекрилось тільки з того що щє щось підкидують, а так цифри катастрофічні.
І це тільки початок,якщо не буде масованого вливу (а його судячи з заяв очикувати нема звідки) - осінь буде зооовсім весела.Те що вони публікують було видно щє в грудні.

Якщо підходити обьєктивно, в країні сюр, ціни майже не просідають, бакс плаває в 5%, при тому що тримаємось виключно на тих вливах що дають.Ця бульбашка може луснути коли завгодно.
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03.04.2024 11:38 Відповісти
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03.04.2024 13:33 Відповісти
 
 