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Новини Війна
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Протягом березня РФ випустила по Україні понад 400 ракет, понад 600 "шахедів" та понад 3 тис. КАБів, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідні надійні системи ППО, зокрема Patriot, для захисту цивільного населення від російських обстрілів.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки за цей березень російські терористи застосували проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 "шахедів" і понад 3 тисячі керованих авіабомб. Різні міста і села України потерпають від цього терору, і особливо жорстоко Росія бʼє по прифронтових територіях та прикордонних громадах", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що Харків зазнає ударів ракет та дронів з першого дня війни.

"Тепер російські терористи застосовують ще й авіабомби проти Харкова. Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків.

Усього цього не буде, коли Україна отримає надійні системи ППО, які можуть врятувати життя наших людей та повернути безпеку нашим містам. "Петріоти" в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно – потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами",- додав він.

Дивіться: Системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський (23653) обстріл (28171)


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Топ коментарі
+7
А ти їх асфальтом, асфальтом...
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03.04.2024 11:00
+6
Ми самі можемо порхувати ракети і шахеди, які падають людям на голови і по ночах не дають спати, розривають на шматки дітей і жінок. Краще скажи, де наші ракети? Де наша інша зброя? Це такаий рай по Зеленські і кінець епохи бідності? Воно щось більше нагадує про кінець життя!
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03.04.2024 11:07
+5
А скільки гундосів випустив рахував ? Замість ракет.
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03.04.2024 11:14
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А ти їх асфальтом, асфальтом...
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03.04.2024 11:00 Відповісти
Ракет у русских на 2-3 недели....
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03.04.2024 11:07 Відповісти
Ми самі можемо порхувати ракети і шахеди, які падають людям на голови і по ночах не дають спати, розривають на шматки дітей і жінок. Краще скажи, де наші ракети? Де наша інша зброя? Це такаий рай по Зеленські і кінець епохи бідності? Воно щось більше нагадує про кінець життя!
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03.04.2024 11:07 Відповісти
А скільки гундосів випустив рахував ? Замість ракет.
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03.04.2024 11:14 Відповісти
Ось він "русский мир" і "великая русская культура" тому все кацапське варварське з України має зникнути назавжди.
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03.04.2024 11:19 Відповісти
цілковита декомунізація!
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03.04.2024 11:34 Відповісти
Тому що все у Києві,який бідненький страждає найчастіше
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03.04.2024 11:22 Відповісти
Підрахуйович, сколько ты ракет выпустил по московско-фашистскому режиму?
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03.04.2024 11:27 Відповісти
Проти нашого мульйону дронів, в місяць це 83 000?
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03.04.2024 11:28 Відповісти
все порахував!, який же молодчина!!! візьми періжок з полички!
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03.04.2024 11:55 Відповісти
А пересидент протягом березня випустив 31 гундосик. Враховуючи їхню потужність та незламність, це майже паритет.
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03.04.2024 13:16 Відповісти
Поки тебе не було і не воняло і країна жила.
Вилізло, гниль болотна.
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03.04.2024 14:32 Відповісти
 
 