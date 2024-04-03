Протягом березня РФ випустила по Україні понад 400 ракет, понад 600 "шахедів" та понад 3 тис. КАБів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідні надійні системи ППО, зокрема Patriot, для захисту цивільного населення від російських обстрілів.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки за цей березень російські терористи застосували проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 "шахедів" і понад 3 тисячі керованих авіабомб. Різні міста і села України потерпають від цього терору, і особливо жорстоко Росія бʼє по прифронтових територіях та прикордонних громадах", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що Харків зазнає ударів ракет та дронів з першого дня війни.

"Тепер російські терористи застосовують ще й авіабомби проти Харкова. Це щоденні знущання і біль, щоденні втрати у місті. Зруйнована критична інфраструктура, щодня руйнування звичайних житлових будинків.



Усього цього не буде, коли Україна отримає надійні системи ППО, які можуть врятувати життя наших людей та повернути безпеку нашим містам. "Петріоти" в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти. І це потрібно – потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чиє життя зараз під російськими ударами",- додав він.

Дивіться: Системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору, - Зеленський. ВIДЕО