На окуповані території повертається радянщина в гіршому її прояві, - голова Запорізької облради Жук

Наразі окупанти повертають на тимчасово окуповані території України "радянщину в гіршому її прояві". Процвітає цензура і тотальний контроль, без російського паспорта отримати медичні послуги та соцвиплати неможливо.

Про це в коментарі LIGA.net повідомила голова Запорізької обласної ради Олена Жук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, люди місяцями не отримують заробітні плати, стоять у чергах для отримання соціальних та банківських послуг, не мають можливості захистити свої права та отримати якісний сервіс.

"Якщо коротко, то на тимчасово окупованих територіях повертається радянщина в гіршому її прояві... Цензура, тотальний контроль поведінки в інтернеті, прослуховування телефонів і розмов у чергах - нові реалії для людей, які звикли жити в демократичному суспільстві за української влади", - заявила Жук.

Без російського паспорта українці в окупації не можуть отримати доступ до медичної допомоги, соцвиплат і роботи.

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"Примус в усіх сферах - зокрема в залученні наших людей до ворожого війська. Окупанти ставлять на облік підлітків, проводять зомбування в школах та коледжах, організовують агресивні інформаційні кампанії, щоб змусити українців воювати проти українців", - розповіла глава Запорізької облради.

Відповідаючи на запитання, скільки українців Росія вже залучила до лав своєї армії, Жук сказала, що точних даних немає, "адже цифри, озвучені ворожими каналами, є брехливими, як і все, що вони кажуть".