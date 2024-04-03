На окуповані території повертається радянщина в гіршому її прояві, - голова Запорізької облради Жук
Наразі окупанти повертають на тимчасово окуповані території України "радянщину в гіршому її прояві". Процвітає цензура і тотальний контроль, без російського паспорта отримати медичні послуги та соцвиплати неможливо.
Про це в коментарі LIGA.net повідомила голова Запорізької обласної ради Олена Жук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, люди місяцями не отримують заробітні плати, стоять у чергах для отримання соціальних та банківських послуг, не мають можливості захистити свої права та отримати якісний сервіс.
"Якщо коротко, то на тимчасово окупованих територіях повертається радянщина в гіршому її прояві... Цензура, тотальний контроль поведінки в інтернеті, прослуховування телефонів і розмов у чергах - нові реалії для людей, які звикли жити в демократичному суспільстві за української влади", - заявила Жук.
Без російського паспорта українці в окупації не можуть отримати доступ до медичної допомоги, соцвиплат і роботи.
"Примус в усіх сферах - зокрема в залученні наших людей до ворожого війська. Окупанти ставлять на облік підлітків, проводять зомбування в школах та коледжах, організовують агресивні інформаційні кампанії, щоб змусити українців воювати проти українців", - розповіла глава Запорізької облради.
Відповідаючи на запитання, скільки українців Росія вже залучила до лав своєї армії, Жук сказала, що точних даних немає, "адже цифри, озвучені ворожими каналами, є брехливими, як і все, що вони кажуть".
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Так в этом весь смысл. Делаете людям плохо, самых активных возмущающихся ликвидируете, остальным периодически делаете мелкие поблажки на уровне "дешевой" гречки, параллельно обрабатываете зомбоящиком и вот у вас уже готовое стадо для экспансии на новые территории.
Методика простая и эффективная. Но она легко контрится, если врагов убивать, а не играться в радикальный гуманизм.
за лінію суровікіна, отримав би грамоту і кіло цибулі.
лаптями.
в сраку пихати всякий непотріб, це їхня скрєпа. пляшки, швабри, то що.
А мені ввижається, що якби не отримували гроші на утримання всіх урядових шавок і їх шавенят по країні від Заходу, то в нас би вже за пости проти великого ЗЕ душили шаурмою від Колі Котлети - прямо в дихальне горло. Дієво і можна списати, що сам подавився...
чиновники, мєнти, прокурори, судді? виробництво, податки?
афігєть!
чи, про що пише, розмовляюча голова, голова жук?
таджики працюють на замовлення українських націоналістів, під керівництвом англосаксів.
якщо тільки нестача, то приїжджають вахтовим методом працювати.
Лікарі, вчителі, ну як її Росгвардія.
чого їм обурюватися