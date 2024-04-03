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На окуповані території повертається радянщина в гіршому її прояві, - голова Запорізької облради Жук

окупація

Наразі окупанти повертають на тимчасово окуповані території України "радянщину в гіршому її прояві". Процвітає цензура і тотальний контроль, без російського паспорта отримати медичні послуги та соцвиплати неможливо.

Про це в коментарі LIGA.net повідомила голова Запорізької обласної ради Олена Жук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, люди місяцями не отримують заробітні плати, стоять у чергах для отримання соціальних та банківських послуг, не мають можливості захистити свої права та отримати якісний сервіс.

"Якщо коротко, то на тимчасово окупованих територіях повертається радянщина в гіршому її прояві... Цензура, тотальний контроль поведінки в інтернеті, прослуховування телефонів і розмов у чергах - нові реалії для людей, які звикли жити в демократичному суспільстві за української влади", - заявила Жук.

Без російського паспорта українці в окупації не можуть отримати доступ до медичної допомоги, соцвиплат і роботи.

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"Примус в усіх сферах - зокрема в залученні наших людей до ворожого війська. Окупанти ставлять на облік підлітків, проводять зомбування в школах та коледжах, організовують агресивні інформаційні кампанії, щоб змусити українців воювати проти українців", - розповіла глава Запорізької облради.

Відповідаючи на запитання, скільки українців Росія вже залучила до лав своєї армії, Жук сказала, що точних даних немає, "адже цифри, озвучені ворожими каналами, є брехливими, як і все, що вони кажуть".

Автор: 

окупація (6657) цензура (363) Запорізька область (3555)


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Топ коментарі
+7
За її словами, люди місяцями не отримують заробітні плати, стоять у чергах для отримання соціальних та банківських послуг, не мають можливості захистити свої права та отримати якісний сервіс

Так в этом весь смысл. Делаете людям плохо, самых активных возмущающихся ликвидируете, остальным периодически делаете мелкие поблажки на уровне "дешевой" гречки, параллельно обрабатываете зомбоящиком и вот у вас уже готовое стадо для экспансии на новые территории.
Методика простая и эффективная. Но она легко контрится, если врагов убивать, а не играться в радикальный гуманизм.
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03.04.2024 11:21
+6
І шо, а на неокупованній Україні можно отримати соціальні послуги не маючи українського паспорту? І немає тотального контролю над СМІ, поліцією і суддею, яка судить полковника Червінського? І крадуть менше? Але поки з сумом бачу тільки одну різницю - лінія Суровікіна збудована краще ніж лінія Яйценюка і фортификації на кордоні з Білоруссю у Волинській області...
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03.04.2024 11:32
+4
Так вони за це обома руками голосували останні 30 років, от і отримали, мрії збуваються. І з мобілізацією теж проблем нема, всі крокують строєм на захист кацапстана...
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03.04.2024 11:21
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Так вони за це обома руками голосували останні 30 років, от і отримали, мрії збуваються. І з мобілізацією теж проблем нема, всі крокують строєм на захист кацапстана...
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03.04.2024 11:21 Відповісти
За її словами, люди місяцями не отримують заробітні плати, стоять у чергах для отримання соціальних та банківських послуг, не мають можливості захистити свої права та отримати якісний сервіс

Так в этом весь смысл. Делаете людям плохо, самых активных возмущающихся ликвидируете, остальным периодически делаете мелкие поблажки на уровне "дешевой" гречки, параллельно обрабатываете зомбоящиком и вот у вас уже готовое стадо для экспансии на новые территории.
Методика простая и эффективная. Но она легко контрится, если врагов убивать, а не играться в радикальный гуманизм.
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03.04.2024 11:21 Відповісти
Ця схема працює тисячі років, з кацапами легко простежується з доби монгольської імперії.
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03.04.2024 11:28 Відповісти
А як щодо "вкуснава мароженава і калбаси па 2.20"?
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03.04.2024 11:27 Відповісти
І бухим з червоним прапорм на 9 мая...
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03.04.2024 11:34 Відповісти
З 1-го по 9-те включно, без "просихання".
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03.04.2024 11:53 Відповісти
зате паніки нема
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03.04.2024 11:30 Відповісти
І все стабільно...
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03.04.2024 11:35 Відповісти
І шо, а на неокупованній Україні можно отримати соціальні послуги не маючи українського паспорту? І немає тотального контролю над СМІ, поліцією і суддею, яка судить полковника Червінського? І крадуть менше? Але поки з сумом бачу тільки одну різницю - лінія Суровікіна збудована краще ніж лінія Яйценюка і фортификації на кордоні з Білоруссю у Волинській області...
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03.04.2024 11:32 Відповісти
В кацапіі за подібний пост ти б вже сидів. А тут маєш можливість гидити, віриш?
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03.04.2024 11:37 Відповісти
нєнє.
за лінію суровікіна, отримав би грамоту і кіло цибулі.
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03.04.2024 11:41 Відповісти
Ага, цибулю з грамотою б забили в дупу сапогом...
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03.04.2024 11:44 Відповісти
сапогом?
лаптями.
в сраку пихати всякий непотріб, це їхня скрєпа. пляшки, швабри, то що.
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03.04.2024 11:46 Відповісти
Анальна фіксація, як отголосок домінування з світу тварин...
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03.04.2024 11:48 Відповісти
Недалеко відїхали від кацапії - вже свободу слова називаємо свободою гидити (чи може не будемо прикидатися, а скажемо прямо - срати на наш зелений кстрій).
А мені ввижається, що якби не отримували гроші на утримання всіх урядових шавок і їх шавенят по країні від Заходу, то в нас би вже за пости проти великого ЗЕ душили шаурмою від Колі Котлети - прямо в дихальне горло. Дієво і можна списати, що сам подавився...
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03.04.2024 12:20 Відповісти
тобто, за два роки кацапи наладили, повністю працюючі інститути?
чиновники, мєнти, прокурори, судді? виробництво, податки?
афігєть!
чи, про що пише, розмовляюча голова, голова жук?
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03.04.2024 11:37 Відповісти
З кацапіі привезли готових, навіть таджиків замісь місцквих жителів.
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03.04.2024 11:38 Відповісти
ттссс.....
таджики працюють на замовлення українських націоналістів, під керівництвом англосаксів.
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03.04.2024 11:48 Відповісти
Блін, чуть контору не спалив. Звісно Кіргізи!
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03.04.2024 11:49 Відповісти
ті ж і працюють, що раніше
якщо тільки нестача, то приїжджають вахтовим методом працювати.
Лікарі, вчителі, ну як її Росгвардія.
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03.04.2024 12:23 Відповісти
І скільки населення залишилось в Маріуполі, чи Бахмуті, чи всі хто залишився це вчителі і врачі? Ти такий тупий з дитинства, чи за гроші тут підпердуєш?
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03.04.2024 13:48 Відповісти
У Маріуполі наближається до довоєнного.
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03.04.2024 15:31 Відповісти
Тупа ти мавпа кацорила, населення до війни було 650000, а зараз кацапи кажуть що 270000, з них половина мігранти з Таджикистану та кіргізіі. В спам зібись
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03.04.2024 15:52 Відповісти
Повір - наладили. І виробництво шахедів, не дивлячись на санкції. І по 30 000 мобіків щомісячно без особих проблем до війська беруть, і ті мобіки не поспішают з піднятими руками до полону, а стряляються у безвихіді і навіть тупим ножем намагаются собі горлянку перерізати.
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03.04.2024 12:23 Відповісти
Так це - окупанти, чого ви від них чекали? Подивіться, як самих кацапів набутили на паРаші, сидять під шконкою і не гугукають.
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03.04.2024 12:20 Відповісти
А в нас хтось гугукає, крім тих, хто вже й цепи власні втратив - навіть Залужний мовчки пішов, сфотографувівшись на прощання із Батьком українських народів...
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03.04.2024 12:25 Відповісти
ці кацапи по Туреччинах, Єгиптам та Таїландам їздять і в Європі не рідкість.
чого їм обурюватися
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03.04.2024 12:28 Відповісти
З точки зору окупантів-загарбникеів росіяни діють вірно. Вони відразу вваоять свої ЗМІ, свої правила у всіх сферах життя. Ми за 8 років навіть в районах близьких до лугандону не змогли запустити свої ЗМІ. А росіяни ввішовши в Херслн через 3 години запустили своє телебачення. В росії стоїть щось скзати проти СВО -тюрма гарантована. А в нас навіть під час війни бути зрадником України значно вигідніше ніж її патріотом. Ось Шуфрич десь там з комфортом сидить (а може вже і не сидить) і нікуди його не тягають, а Червінськоий з судів не вилазить. І таких прикладлів багато. росія без всякого базікання в окупованих районах викинула нашу церуву а в нас до сих пір московська церква безперешкодно славить Кирила та російське воїнство.
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03.04.2024 13:19 Відповісти
 
 