ООН про атаку дронами на завод у Татарстані: "Закликаємо припинити напади на цивільну інфраструктуру"
В ООН засудили удари по заводу з виробництва дронів-камікадзе "Шахед" у Татарстані РФ 2 квітня.
Про це заявив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми виступаємо проти й закликаємо припинити напади на цивільне населення та інфраструктуру", - сказав він.
Атака на завод з виробництва "Шахедів" у Татарстані
Раніше росЗМІ повідомили, що безпілотник атакував нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.
Атака далекобійним дроном на НПЗ у російському Нижньокамську - це операція ГУР та СБУ. Атакований НПЗ входить у п’ятірку найбільших нафтопереробних заводів РФ.
Топ коментарі
+62 Kite #527076
показати весь коментар03.04.2024 11:29
+54 Дима Л #583950
показати весь коментар03.04.2024 11:27
+51 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар03.04.2024 11:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Встречали заголовки "ООН осудила атаку на завод "Шахедов"?
Так вот, это говно - говно.
ООН не принимала никаких решений по этому поводу.
Был стандартный брифинг спикера Генсека ООН, посвященный в основном Газе и Сирии. Под конец слово дали российскому "журналисту" Денису.
- Сегодня, - говорит Денис, - БПЛА с оборудованием НАТО атаковали объекты в Татарстане. Сообщается, что люди получили ранения. Есть ли у вас комментарии?
Спикер дупля не бьет, что там за объекты в Татарстане, и выдает стандартный ответ, что против атак на гражданскую инфраструктуру. Конец.
Где тут завод "Шахедов"? Почему не НПЗ, который тоже был атакован в Татарстане?
А потому что так задвинули в российских СМИ, а наши это говно радостно подхватили и понесли на ужин благодарным читателям.
Честный заголовок звучал бы: Спикер Генсека ООН заявил, что против атак на гражданскую инфраструктуру.
Срочно в номер! А, нет, такое не взлетит. Так давайте же туда добавим российских выдумок! О, смотрите, жрут!
Меня такое дико бесит."
І, звичайно, відповідь була узагальнювальна, а не конкретна щодо даного удару.
Question: Hi, Steph. So earlier today, UAVs with NATO equipment attacked facilities in Tatarstan. Certain people were reportedly injured, including two [inaudible]. Do you have any comment on that?
Spokesman: I mean, we stand against and call for a halt to all attacks on civilian infrastructure.
Питання: Вітаю, Стеф. Отже, сьогодні БПЛА з обладнанням НАТО атакували об'єкти в Татарстані. За повідомленнями, деякі люди були поранені, в тому числі двоє [нерозбірливо]. Чи є у вас якісь коментарі з цього приводу?
Речник: Я хочу сказати, що ми виступаємо проти і закликаємо припинити всі атаки на цивільну інфраструктуру.
У чому вкид??? Вони вважають це цивільною інфраструктурою і засуджують цю атаку.
Правильно (чи навпаки - неправильно) сформульоване питання може дати потрібну відповідь тій особі, яка його задає. Тому журналіст (насправді - в погонах під світером) зманіпулював, безперечно . . .
Але зараз кацапи розгонять по світових ЗМІ тему - "ООН засуджує удари київської хунти по мирним містам *********".
Слідкуй за руками.
Белый Дом озабочен закрытием арабо-нацистской Al-Jazeera в Израиле
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США обеспокоены принятием Кнессетом закона о закрытии Al-Jazeera.
"Мы верим в свободу прессы. Это критически важно. Соединенные Штаты поддерживают очень важную работу, которую выполняют журналисты по всему миру".
Чи залишилося почати друкувати "Völkische Beobachter" і Байден буде щасливий
Spokesman: I mean, we stand against and call for a halt to all attacks on civilian infrastructure.
Заткнулися б уже тими нафтодоларами кацапськими..
Блін..
Spokesman: I mean, we stand against and call for a halt to all attacks on civilian infrastructure. Dezhi?
Питання поставлене абсолютно некоректно. По-перше, до чого там НАТО? По-друге, нехай кажуть прямо, що то за facilities в Татарстані?
Каховку, Дніпрогес хто *********???
ООН це зборище продажних підарасів