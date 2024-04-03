ООН про атаку дронами на завод у Татарстані: "Закликаємо припинити напади на цивільну інфраструктуру"

В ООН засудили удари по заводу з виробництва дронів-камікадзе "Шахед" у Татарстані РФ 2 квітня.

Про це заявив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми виступаємо проти й закликаємо припинити напади на цивільне населення та інфраструктуру", - сказав він.

Атака на завод з виробництва "Шахедів" у Татарстані

Раніше росЗМІ повідомили, що безпілотник атакував нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.

Атака далекобійним дроном на НПЗ у російському Нижньокамську - це операція ГУР та СБУ. Атакований НПЗ входить у п’ятірку найбільших нафтопереробних заводів РФ.

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