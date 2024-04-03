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ООН про атаку дронами на завод у Татарстані: "Закликаємо припинити напади на цивільну інфраструктуру"

татарстан

В ООН засудили удари по заводу з виробництва дронів-камікадзе "Шахед" у Татарстані РФ 2 квітня.

Про це заявив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми виступаємо проти й закликаємо припинити напади на цивільне населення та інфраструктуру", - сказав він.

Атака на завод з виробництва "Шахедів" у Татарстані

Раніше росЗМІ повідомили, що безпілотник атакував нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.

Атака далекобійним дроном на НПЗ у російському Нижньокамську - це операція ГУР та СБУ. Атакований НПЗ входить у п’ятірку найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна провела одну з найглибших атак дронів по території Росії, - Reuters

Автор: 

НПЗ (587) ООН (3335) росія (64871) Татарстан (37) Дюжаррік (18) дрони (4612)


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Топ коментарі
+62
ООН підтримує терористів. ООН - спонсор тероризму.
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03.04.2024 11:29
+54
ніякого сорому... це жах а не оон
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03.04.2024 11:27
+51
***** пішли.
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03.04.2024 11:28
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''Нас там нет''!
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03.04.2024 11:44 Відповісти
оце днище ! не убивайте узких в них дети !
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03.04.2024 11:44 Відповісти
Ну кончені і все!!
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03.04.2024 11:45 Відповісти
Шрайк каже шо це фігня.
"Встречали заголовки "ООН осудила атаку на завод "Шахедов"?

Так вот, это говно - говно.

ООН не принимала никаких решений по этому поводу.

Был стандартный брифинг спикера Генсека ООН, посвященный в основном Газе и Сирии. Под конец слово дали российскому "журналисту" Денису.

- Сегодня, - говорит Денис, - БПЛА с оборудованием НАТО атаковали объекты в Татарстане. Сообщается, что люди получили ранения. Есть ли у вас комментарии?

Спикер дупля не бьет, что там за объекты в Татарстане, и выдает стандартный ответ, что против атак на гражданскую инфраструктуру. Конец.

Где тут завод "Шахедов"? Почему не НПЗ, который тоже был атакован в Татарстане?

А потому что так задвинули в российских СМИ, а наши это говно радостно подхватили и понесли на ужин благодарным читателям.

Честный заголовок звучал бы: Спикер Генсека ООН заявил, что против атак на гражданскую инфраструктуру.

Срочно в номер! А, нет, такое не взлетит. Так давайте же туда добавим российских выдумок! О, смотрите, жрут!

Меня такое дико бесит."
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03.04.2024 11:45 Відповісти
Купа народу коментує новину навіть не замислившись чи відповідає дана інформація дійсності! А Цензор бездумно розповсюджує російські наративи.
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03.04.2024 12:02 Відповісти
Дякую за роз'яснення. Треба шукати першоджерело і не продукувати субпродукти заяв, що пройшли через міксер гівнорозбризкувача рашистів. Це для наших ЗМІ. Щодо ООН, тут ілюзій немає - зрозуміло, що хоча б речник генсека мав би на щоденній основі читати звіти з війни росії проти України і, хоча б, уникати маніпуляцій з боку рашистських журнашлюх в погонах. Але нікчеми ООН і ООНівські працівники є нікчемами, а часто і продажні.
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03.04.2024 16:48 Відповісти
ООН з такими заявами - пішла вон.
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03.04.2024 11:46 Відповісти
Запрошуємо цих півників до Одеси, Харкова, Херсону, Крамоторська, .................
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03.04.2024 11:49 Відповісти
Так те питання швидше за все якійсь москаль задавав. Dennis воно чи Деніс ще треба розбиратися.
І, звичайно, відповідь була узагальнювальна, а не конкретна щодо даного удару.
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03.04.2024 12:10 Відповісти
Ну ось це питання про завод шахедів у Татарстані:

Question: Hi, Steph. So earlier today, UAVs with NATO equipment attacked facilities in Tatarstan. Certain people were reportedly injured, including two [inaudible]. Do you have any comment on that?

Spokesman: I mean, we stand against and call for a halt to all attacks on civilian infrastructure.

Питання: Вітаю, Стеф. Отже, сьогодні БПЛА з обладнанням НАТО атакували об'єкти в Татарстані. За повідомленнями, деякі люди були поранені, в тому числі двоє [нерозбірливо]. Чи є у вас якісь коментарі з цього приводу?

Речник: Я хочу сказати, що ми виступаємо проти і закликаємо припинити всі атаки на цивільну інфраструктуру.

 У чому вкид??? Вони вважають це цивільною інфраструктурою і засуджують цю атаку.
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03.04.2024 12:20 Відповісти
Вкид у тому, що в питанні не звучало, що йдеться про військовий завод. Відповідно особа, яка давала прес-конференцію зробила хибне припущення, що атакували цивільну інфраструктуру (facilities) і відповіла, як відповіла.

Правильно (чи навпаки - неправильно) сформульоване питання може дати потрібну відповідь тій особі, яка його задає. Тому журналіст (насправді - в погонах під світером) зманіпулював, безперечно . . .
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03.04.2024 12:31 Відповісти
)(уйло-многоходовочнік ,а ще дочекається Трампа.
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03.04.2024 11:52 Відповісти
Це та ООН де кацапня не тільки присутня а ще й як найповажніший член має право вето...
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03.04.2024 11:53 Відповісти
Теоретично це все так.
Але зараз кацапи розгонять по світових ЗМІ тему - "ООН засуджує удари київської хунти по мирним містам *********".
Слідкуй за руками.
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03.04.2024 11:54 Відповісти
ООН за трідарасів? тоді Україна наложила нанихх буй.
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03.04.2024 11:54 Відповісти
ната закрой нєбо над *********!
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03.04.2024 11:55 Відповісти
ООН - світова повія!
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03.04.2024 11:55 Відповісти
Українці дуже стурбовані та занепокоїні заявами ООН
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03.04.2024 11:55 Відповісти
у відповідь Україна повинна зявити, що б'є виключно по військовим цілям. от і все.
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03.04.2024 11:56 Відповісти
Україна точно нічого не повинна збіговиську куплених рашею уйобків, які повністю проігнорували знищену орками дамбу, повністю ігнорують десятки цивільних українців, які щодні вмирають від "мирних" мразійських ракет і дронів, зато не ігнорують нафтодоларові валізки, які регулярно постачаються з нарасісі. Багато ще честі виправдовуваться.
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03.04.2024 12:12 Відповісти
угу. якби ще Україна не залежала від зовнішньої допомоги. тоді точно.
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03.04.2024 20:23 Відповісти
Якби зовнішня допомога Україні залежала від варнякання гівноїдів з оон, то замість України вже давно була б яма сірого попелу.
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04.04.2024 09:36 Відповісти
завод по дронам - это гражданская инфраструктура? что за бред вообще?
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04.04.2024 00:27 Відповісти
Що вони звиздять, завод з виробництва шахедів це "цивільна інфраструктура"? Це легальний військовий об'єкт по якому Українські Збройні Сили не просто мають право, а ЗОБОВ'ЯЗАНІ завдавати ударів, так само як і по інших заводах з виробництва зброї , аеродромах, НПЗ. з такою організацією мені здається цей світ нажаль буде приречений
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03.04.2024 12:00 Відповісти
Вони усіх так закликають, а усі кладуть на ту оон з прибором, або посилають ооооооон туди
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03.04.2024 12:03 Відповісти
На сьогоднішній день ця оона взагалі нікому не потрібна.
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03.04.2024 13:17 Відповісти


Белый Дом озабочен закрытием арабо-нацистской Al-Jazeera в Израиле

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США обеспокоены принятием Кнессетом закона о закрытии Al-Jazeera.

"Мы верим в свободу прессы. Это критически важно. Соединенные Штаты поддерживают очень важную работу, которую выполняют журналисты по всему миру".

Чи залишилося почати друкувати "Völkische Beobachter" і Байден буде щасливий
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03.04.2024 12:04 Відповісти
ПНХ!!!!
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03.04.2024 12:07 Відповісти
Ми озабочується реакцією ООН.
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03.04.2024 12:07 Відповісти
ООН, ідііть слідом за відомим кораблем!
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03.04.2024 12:09 Відповісти
Оон ты может прекратишь агрессию. СЛАВА УКРАИНЕ!
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03.04.2024 12:16 Відповісти
Хлопці не слухайте слюнтяїв ооністів, робіть своє. Це безтолкове кодло давно пора розігнати.
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03.04.2024 12:21 Відповісти
https://t.me/vozvisnyk/17129 Для тих, хто не знає контексту:
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03.04.2024 12:23 Відповісти
люблю когда оно так горит взрывается
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03.04.2024 12:29 Відповісти
а за Днипро молчат , по школе и детсадку лапти ударили
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03.04.2024 12:26 Відповісти
У заяві речника Генсека ООН ні слова не було ні про Татарстан, ні про Україну з росією взагалі. Це була просто стандартна узагальнювальна відповідь про те що ООН виступає проти ударів по цивільній інфраструктурі. Годі зраду розганяти!

Spokesman: I mean, we stand against and call for a halt to all attacks on civilian infrastructure.
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03.04.2024 12:26 Відповісти
Офіційна заява, це пшик. Всі ці заяви що м не схвалюємо, це чисто для дипломатичної показухи. Як то кажуть, читати треба те що молоком поміж рядків.
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03.04.2024 12:30 Відповісти
А те оон щось вирішує?
Заткнулися б уже тими нафтодоларами кацапськими..
Блін..
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03.04.2024 12:45 Відповісти
Це напевно сама дебільна "атака на завод" в історії. Могли б просто посміятися.
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03.04.2024 12:47 Відповісти
Закликалка ще не зламалася?
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03.04.2024 12:47 Відповісти
Question: Hi, Steph. So earlier today, UAVs with NATO equipment attacked facilities in Tatarstan. Certain people were reportedly injured, including two [inaudible]. Do you have any comment on that?

Spokesman: I mean, we stand against and call for a halt to all attacks on civilian infrastructure. Dezhi?

Питання поставлене абсолютно некоректно. По-перше, до чого там НАТО? По-друге, нехай кажуть прямо, що то за facilities в Татарстані?
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03.04.2024 12:50 Відповісти
І давно виробництво дронів-камікадзе стало цивільною інфраструктурою?
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03.04.2024 12:51 Відповісти
ООН, пошёл ты найух за рашистским военным кораблём! От души от Латвии!
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03.04.2024 12:53 Відповісти
👍
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03.04.2024 13:19 Відповісти
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03.04.2024 13:20 Відповісти
А по обстрілу рашистами ДніпроГЕСу ООН висловилось? "Лучше получать ноты протеста, чем телеграммы соболезнования!"… Великая Голда Меир
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03.04.2024 13:37 Відповісти
Українські удари по Татарстану завдали легким двомісним літаком, який переобладнали під дрон-камікадзе. Апарат оснастили елементами супутникової навігації, GPS і системою управління, інакше він не зміг би подолати таку величезну відстань.
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03.04.2024 13:38 Відповісти
Що там оон? Просто озабоченность, чи вже глибока озабоченность? (йшли б вони нах)
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03.04.2024 13:49 Відповісти
*****, та нехай ООН iде *****...
Каховку, Дніпрогес хто *********???
ООН це зборище продажних підарасів
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03.04.2024 13:57 Відповісти
Пришло время бомбить ООН.
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03.04.2024 14:18 Відповісти
вся оон - конченые твари!!!!
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03.04.2024 16:09 Відповісти
ООН - ПНХ, це не ми, воно само
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03.04.2024 16:17 Відповісти
ООН, а ти взгалі чи існуєщь? чи ООН це шайка свино-собак кацапських?
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03.04.2024 16:33 Відповісти
Цікаво, а скільки Україна платить за членство у ООН? Може краще витратити ці кошти на дрони? І надіслати їх побільше до росії.
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03.04.2024 20:21 Відповісти
Блеаааааааааааааааааааааа....Я в ****.
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03.04.2024 23:36 Відповісти
Бздюжаррик бздюжнул!
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04.04.2024 14:53 Відповісти
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