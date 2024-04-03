Уряд США готовий піти на поступки по газу, щоб затвердити допомогу Україні, - Reuters
Уряд Сполучених Штатів готовий припинити паузу, оголошену президентом Джо Байденом щодо схвалення експорту зрідженого природного газу, щоб домогтися прийняття пакету допомоги Україні в Конгресі. Однак чиновники хочуть дочекатися повного розгляду пропозиції, перш ніж приймати будь-які рішення.
Про це пише Reuters із посиланням на два джерела у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
Наприкінці січня президент США Джо Байден призупинив експорт ЗПГ на тлі мітингів екологічних активістів, які були стурбовані впливом на зміну клімату.
Спікер Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Майк Джонсон 31 березня припустив, що скасування президентом паузи в питанні схвалення експорту ЗПГ може полегшити для його партії підтримку нового пакету допомоги Україні в боротьбі з Росією.
Жорсткі консерватори в Палаті представників, ймовірно, чекатимуть від Джонсона більшого, щоб вгамувати свій гнів щодо можливого голосування по Україні, що ускладнить будь-які переговори.
"Президент підтримує паузу в очікуванні додаткових погоджень ліцензій на експорт ЗПГ для оцінки економічного та кліматичного впливу на споживачів та громади", - сказала речниця Білого дому.
Росія була великим постачальником нафти та газу до Європи, але після вторгнення окупантів в Україну в лютому 2022 року Європа все частіше купує американський ЗПГ. Минулого року США стали найбільшим у світі експортером ЗПГ, і очікується, що потужності з постачання подвояться до кінця десятиліття за вже затвердженими проєктами.
"Я не думаю, що Білому дому так важко поступитися в цьому питанні, як здається, тому що вони можуть сказати фахівцям з питань клімату, що по суті нічого не змінилося. Ми не схвалили нові експортні проєкти, ми не змінили програму", - зазначило джерело в галузі, знайоме з ходом дискусії.
Нагадаємо, Білий дім продовжує шукати способи для того, щоби забезпечити українців екстреною підтримкою, адже в Палаті представників затягують із рішенням про подальшу масштабну допомогу українцям.
Будь ласка, зачекайте...
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валіть "скажену бензоколонку" дешевим нафто-газом!
потім розберемось
Демократы, у вас шо нет нормального кандидата вместо этого умалишенного старпера?
Але насправді всі вони п*дараси і всі вони за одно...і на сам перед лиш би не дай бог не виділяти допомоги Україні щоб вовка х*йло мав перевагу бо іш как оно та виходит коли у хохлів є чим відбиватись тут то і старий джо і рижий донні в помощь щоб тримати непокірних Українців в стойлі і ще ліпше по трохи дати змогу кацапам знищити всю Україну з її населенням взагалі на кшталт нету тела нету проблем...
А США мають гіркий досвід вьетнама, де їм намяли боки. І американські матері не хочуть отримувати гроби своїх чоловіків, синів і братів через якусь там Україну.
А якщо повірити, що Джонсон в парі, то місце для Джонсона звільнили демократи знявши попередника Маккарті
Якось не сходиться...
Навіть вийшло дивно
1 жовтня в неділю - Байден https://www.radiosvoboda.org/a/dopomoha-********-i-vidstavka-spikera-palata-predstavnykiv-ssha/32622183.html запевнив , що є угода
На уточнююче запитання журналістів, чи довірятиме Байден Маккарті, коли «прийде час наступної угоди», Байден відповів: «Ми щойно уклали угоду про Україну. Отже, побачимо».
3 жовтня - Маккарті був знятий демократами, за допомогою 8х республіканців
Той хто робив цей аналіз, може проаналізувати:
чому не був задіяний лендліз?
чому не всі кошти виділені Конгресом використовуються для допомоги Україні?
чому в кінці 2022 фінроку - забули підписати 1.6млрд PDA, та вони повернулись в бюджет США?
чому допомога надається "капельно"?
чому під час заколоту пригожина - заборонили "допомагати"?
чому "просять" не атакувати НПЗ?
чому в пакеті на 60млрд, фактично зброї https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TN5Ai9fSYP4l5p2eOZrZqsRicb8BTMdonZGaNLCqMng/edit#gid=0 тільки на 7млрд в 2024 році - що в 4 рази менше за 2022 рік, та в 2 рази менше за 2023 рік?
Он снял эмбарго на поставки летального оружия, наложенное Джобамой но он враг.
Он дал первое американское оружие, но он враг.
Он держал низкие цены на нефть - и пуйло не рыпалось, но он ваш враг.
Он держал на заморозке СП-2, чтобы рашка не получала доп. денег, но он ваш враг.
Он имеет шанс стать президентом снова и к нему,проклинаемому вами врагу , придется обращаться за помощью, бо друзяка джо перекрыл вам кислород.
Вы правильно назначаете врагов, украинцы!
Скорее он будет решать свои проблемы, которые косвенно помогут Украине
Например разрешит опять добычу нефти и поставки газа - что приведет к снижению цен, и снижению прибыли россии
Пример по https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart нефти, выбираем разрез по президентам
39й месяц на посту президента (т.е. на сейчас), цена нефти
Трамп минус 63%
Байден плюс 64%
Обама плюс 151%
Разница Трамп-Байден 127%
Если при Трампе, както россия жила при цене нефти в минус 63%,
то сейчас куда девать дополнительные 127% прибыли?
Вот и жила бы рашня "как-то".
Трамп сказал , что воевать с россией нельзя - ядерная держава с припадками безумия.
Придется удушить голодом - и ее , и иран, и пенисуелу.
Дело небыстрое, оружие надо давать по-любому, и Трамп это УЖЕ ДЕЛАЛ,зато надежно и навсегда, только без гумпомощи, бо у отожравшегося кацапа начинают чесаться кулаки и вЯличие.
ВЕРУЮ (в джобаму), ИБО АБСУРДНО (С)
Если заморозить - никакого развития событий не будет.
Классно вам в черепушку нагрузили!
Если газ США конкурент и вреден россии - "кто-то" его запретил.
Под ЛЮБЫМ предлогом, даже капризам припадочной греты тумблер.
ОТОЖ.
Значить брехун - ТИ.
Йди вже на помийницю, зраднику.
Білий дім не погодився прив'язати допомогу Україні до зміни газової політики, - Bloomberg Джерело:
БД це ХТО?
Трамп?