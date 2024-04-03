Уряд США готовий піти на поступки по газу, щоб затвердити допомогу Україні, - Reuters

Уряд Сполучених Штатів готовий припинити паузу, оголошену президентом Джо Байденом щодо схвалення експорту зрідженого природного газу, щоб домогтися прийняття пакету допомоги Україні в Конгресі. Однак чиновники хочуть дочекатися повного розгляду пропозиції, перш ніж приймати будь-які рішення.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Наприкінці січня президент США Джо Байден призупинив експорт ЗПГ на тлі мітингів екологічних активістів, які були стурбовані впливом на зміну клімату.

Спікер Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Майк Джонсон 31 березня припустив, що скасування президентом паузи в питанні схвалення експорту ЗПГ може полегшити для його партії підтримку нового пакету допомоги Україні в боротьбі з Росією.

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Жорсткі консерватори в Палаті представників, ймовірно, чекатимуть від Джонсона більшого, щоб вгамувати свій гнів щодо можливого голосування по Україні, що ускладнить будь-які переговори.

"Президент підтримує паузу в очікуванні додаткових погоджень ліцензій на експорт ЗПГ для оцінки економічного та кліматичного впливу на споживачів та громади", - сказала речниця Білого дому.

Росія була великим постачальником нафти та газу до Європи, але після вторгнення окупантів в Україну в лютому 2022 року Європа все частіше купує американський ЗПГ. Минулого року США стали найбільшим у світі експортером ЗПГ, і очікується, що потужності з постачання подвояться до кінця десятиліття за вже затвердженими проєктами.

"Я не думаю, що Білому дому так важко поступитися в цьому питанні, як здається, тому що вони можуть сказати фахівцям з питань клімату, що по суті нічого не змінилося. Ми не схвалили нові експортні проєкти, ми не змінили програму", - зазначило джерело в галузі, знайоме з ходом дискусії.

Нагадаємо, Білий дім продовжує шукати способи для того, щоби забезпечити українців екстреною підтримкою, адже в Палаті представників затягують із рішенням про подальшу масштабну допомогу українцям.

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