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Уряд США готовий піти на поступки по газу, щоб затвердити допомогу Україні, - Reuters

сша

Уряд Сполучених Штатів готовий припинити паузу, оголошену президентом Джо Байденом щодо схвалення експорту зрідженого природного газу, щоб домогтися прийняття пакету допомоги Україні в Конгресі. Однак чиновники хочуть дочекатися повного розгляду пропозиції, перш ніж приймати будь-які рішення.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Наприкінці січня президент США Джо Байден призупинив експорт ЗПГ на тлі мітингів екологічних активістів, які були стурбовані впливом на зміну клімату.

Спікер Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Майк Джонсон 31 березня припустив, що скасування президентом паузи в питанні схвалення експорту ЗПГ може полегшити для його партії підтримку нового пакету допомоги Україні в боротьбі з Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швидке ухвалення Конгресом США допомоги для України є критично важливим, - посол США при НАТО Сміт

Жорсткі консерватори в Палаті представників, ймовірно, чекатимуть від Джонсона більшого, щоб вгамувати свій гнів щодо можливого голосування по Україні, що ускладнить будь-які переговори.

"Президент підтримує паузу в очікуванні додаткових погоджень ліцензій на експорт ЗПГ для оцінки економічного та кліматичного впливу на споживачів та громади", - сказала речниця Білого дому.

Росія була великим постачальником нафти та газу до Європи, але після вторгнення окупантів в Україну в лютому 2022 року Європа все частіше купує американський ЗПГ. Минулого року США стали найбільшим у світі експортером ЗПГ, і очікується, що потужності з постачання подвояться до кінця десятиліття за вже затвердженими проєктами.

"Я не думаю, що Білому дому так важко поступитися в цьому питанні, як здається, тому що вони можуть сказати фахівцям з питань клімату, що по суті нічого не змінилося. Ми не схвалили нові експортні проєкти, ми не змінили програму", - зазначило джерело в галузі, знайоме з ходом дискусії.

Нагадаємо, Білий дім продовжує шукати способи для того, щоби забезпечити українців екстреною підтримкою, адже в Палаті представників затягують із рішенням про подальшу масштабну допомогу українцям.

Також читайте: Зеленський про допомогу США: Ми згаяли пів року, більше не можемо

газ (10403) Конгрес США (1222) США (22417) допомога і підтримка (1155)


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Топ коментарі
+5
Америка больше не лидер свободного мира. Джонсон выдумал очередную отмазку которую будут месяцами рассматривать и утверждать
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03.04.2024 11:37
+3
***..й трампист Джонсон , просто в наглую затягивает постановку на голосование помощи Украине. Это что за изгиб демократии когда ОДИН человек решает , ставить закон на голосование , или нет ? Получается один пидо...т лишает право голоса весь сенат ?
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03.04.2024 11:45
+1
мені теж не подобається глобальне потепління, але ще більше не подобається ядерна зима!

валіть "скажену бензоколонку" дешевим нафто-газом!
потім розберемось
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03.04.2024 12:53
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Америка больше не лидер свободного мира. Джонсон выдумал очередную отмазку которую будут месяцами рассматривать и утверждать
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03.04.2024 11:37 Відповісти
мені теж не подобається глобальне потепління, але ще більше не подобається ядерна зима!

валіть "скажену бензоколонку" дешевим нафто-газом!
потім розберемось
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03.04.2024 12:53 Відповісти
***..й трампист Джонсон , просто в наглую затягивает постановку на голосование помощи Украине. Это что за изгиб демократии когда ОДИН человек решает , ставить закон на голосование , или нет ? Получается один пидо...т лишает право голоса весь сенат ?
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03.04.2024 11:45 Відповісти
Відповідь трампістам на їх заяву "". Мовляв, став на голосування, Джонсон, а Білий дім зразу же скасує мораторій на експорт газу з окремих родовищ, які не дотримуються екологічної безпеки.
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03.04.2024 12:01 Відповісти
Наприкінці січня президент США Джо Байден призупинив експорт ЗПГ на тлі мітингів екологічних активістів, які були стурбовані впливом на зміну клімату.

Демократы, у вас шо нет нормального кандидата вместо этого умалишенного старпера?
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03.04.2024 12:09 Відповісти
в усій країні США інші реальні кандидати, окрім Нікі Хейлі, ще гірші.
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03.04.2024 13:50 Відповісти
Нам завжди показували їхні голівудські мультики де уряд сша не веде переговори з террористами але як виявилося один п*дор на поводку у рижого донні якій сам являється шісткою ново избранного х*йла кремлівського може запросити будь що включаючи минєт від тогож самого діда що нібито керує країною і всі єго умови виконуються.

Але насправді всі вони п*дараси і всі вони за одно...і на сам перед лиш би не дай бог не виділяти допомоги Україні щоб вовка х*йло мав перевагу бо іш как оно та виходит коли у хохлів є чим відбиватись тут то і старий джо і рижий донні в помощь щоб тримати непокірних Українців в стойлі і ще ліпше по трохи дати змогу кацапам знищити всю Україну з її населенням взагалі на кшталт нету тела нету проблем...
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03.04.2024 12:14 Відповісти
Ви трохи переплутали реальність і власні фантазії. США діє так як їм вигідно. Ну не будуть вони починати повномасштабну війну проти росії. І ніхто не буде, тому що це жопа для обох сторін. І якщо для росії стан повної жопи це звично, то ні США ні Захід цього не бажане. Тому що є велика різниця між державою якою є росія, нехай навіть з приставкою "терорист" і терористичною організацію типу алькаїди і ігіла.
А США мають гіркий досвід вьетнама, де їм намяли боки. І американські матері не хочуть отримувати гроби своїх чоловіків, синів і братів через якусь там Україну.
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03.04.2024 12:36 Відповісти
Следующим требованием Джонсона будет доведение поголовья бизонов, живущих в диких условиях до ста тысяч голов.
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03.04.2024 12:21 Відповісти
Як хтось аналізував чого Трамп блокує допомогу, яка йому з цього користь, все просто йому пообіцяли долю х мєсторождєній на теритрії захвачених у України, а це сланцевий газ Слав'янське мєсторождєніє, а може з Чорноморських шельфів, того він і хоче заморозки війни.
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03.04.2024 12:22 Відповісти
Заморозка війни в даній ситуації це не найгірший варіант. Біда в тому що кацапи так то не хочуть заморожувати.
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03.04.2024 12:38 Відповісти
Як він може блокувати, якщо він зараз ніхто.
А якщо повірити, що Джонсон в парі, то місце для Джонсона звільнили демократи знявши попередника Маккарті
Якось не сходиться...

Навіть вийшло дивно
1 жовтня в неділю - Байден https://www.radiosvoboda.org/a/dopomoha-********-i-vidstavka-spikera-palata-predstavnykiv-ssha/32622183.html запевнив , що є угода
На уточнююче запитання журналістів, чи довірятиме Байден Маккарті, коли «прийде час наступної угоди», Байден відповів: «Ми щойно уклали угоду про Україну. Отже, побачимо».

3 жовтня - Маккарті був знятий демократами, за допомогою 8х республіканців

Той хто робив цей аналіз, може проаналізувати:
чому не був задіяний лендліз?
чому не всі кошти виділені Конгресом використовуються для допомоги Україні?
чому в кінці 2022 фінроку - забули підписати 1.6млрд PDA, та вони повернулись в бюджет США?
чому допомога надається "капельно"?
чому під час заколоту пригожина - заборонили "допомагати"?
чому "просять" не атакувати НПЗ?
чому в пакеті на 60млрд, фактично зброї https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TN5Ai9fSYP4l5p2eOZrZqsRicb8BTMdonZGaNLCqMng/edit#gid=0 тільки на 7млрд в 2024 році - що в 4 рази менше за 2022 рік, та в 2 рази менше за 2023 рік?
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03.04.2024 12:55 Відповісти
Он зараз нихто, но Трамп вам враг, а не пуйло.
Он снял эмбарго на поставки летального оружия, наложенное Джобамой но он враг.
Он дал первое американское оружие, но он враг.
Он держал низкие цены на нефть - и пуйло не рыпалось, но он ваш враг.
Он держал на заморозке СП-2, чтобы рашка не получала доп. денег, но он ваш враг.
Он имеет шанс стать президентом снова и к нему,проклинаемому вами врагу , придется обращаться за помощью, бо друзяка джо перекрыл вам кислород.
Вы правильно назначаете врагов, украинцы!
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03.04.2024 13:07 Відповісти
По риторике пока не видно, что Трамп будет "прямо" помогать Украине.
Скорее он будет решать свои проблемы, которые косвенно помогут Украине
Например разрешит опять добычу нефти и поставки газа - что приведет к снижению цен, и снижению прибыли россии

Пример по https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart нефти, выбираем разрез по президентам
39й месяц на посту президента (т.е. на сейчас), цена нефти
Трамп минус 63%
Байден плюс 64%
Обама плюс 151%

Разница Трамп-Байден 127%
Если при Трампе, както россия жила при цене нефти в минус 63%,
то сейчас куда девать дополнительные 127% прибыли?
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03.04.2024 13:22 Відповісти
Зато по риторике джобамы видно, что он будет помогать Украине, пока это будет нужно.Гы-гы!
Вот и жила бы рашня "как-то".
Трамп сказал , что воевать с россией нельзя - ядерная держава с припадками безумия.
Придется удушить голодом - и ее , и иран, и пенисуелу.
Дело небыстрое, оружие надо давать по-любому, и Трамп это УЖЕ ДЕЛАЛ,зато надежно и навсегда, только без гумпомощи, бо у отожравшегося кацапа начинают чесаться кулаки и вЯличие.
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03.04.2024 13:32 Відповісти
Очень правильные вопросы, каждый - в "яблочко",но джобайденцам это безразлично.

ВЕРУЮ (в джобаму), ИБО АБСУРДНО (С)
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03.04.2024 13:10 Відповісти
Ну так Трампу выгодна скорая победа Украины, чтобы начать получать выдуманную вами выгоду с придуманного вами "фсьо просто , иму паабещяли долю" (КТО???)
Если заморозить - никакого развития событий не будет.
Классно вам в черепушку нагрузили!
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03.04.2024 13:15 Відповісти
Хм... Так вилупок очкастий ще якусь муйню вигадає...
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03.04.2024 13:11 Відповісти
Запомните и проверьте: джобама не будет делать НИЧЕГО, что способно нанести ущерб россии и пуйлу, поэтому просто наблюдайте, что будут запрещать .
Если газ США конкурент и вреден россии - "кто-то" его запретил.
Под ЛЮБЫМ предлогом, даже капризам припадочной греты тумблер.
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03.04.2024 13:20 Відповісти
щоб мені цього паталогічного брехуна-трампіста тут не спростовувати - пропоную колегам-юзерам зайти на гілку ""
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03.04.2024 14:06 Відповісти
Так де я брехав, байдонуте ЧМО?
ОТОЖ.
Значить брехун - ТИ.
Йди вже на помийницю, зраднику.
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03.04.2024 18:11 Відповісти
Вже відмовили

Білий дім не погодився прив'язати допомогу Україні до зміни газової політики, - Bloomberg Джерело:
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03.04.2024 15:04 Відповісти
А я що казав?
БД це ХТО?
Трамп?
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03.04.2024 18:06 Відповісти
 
 