Макрон намагався запевнити Байдена та Шольца зайняти жорсткішу позицію щодо Путіна, - WSJ

Президент Франції Емманюель Макрон намагався переконати Джо Байдена та Олафа Шольца змінити стратегію щодо війни РФ проти країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

За даними видання, у лютому Макрон провів конфіденційні розмови із Байденом та Шольцом з метою переконати їх змінити стратегію Заходу у війні РФ проти України.

Французький лідер заявив, що Захід має зайняти позицію стратегічної невизначеності щодо Росії, це дозволить залишити на столі всі варіанти, зокрема й військові.

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"Ця ідея представляє собою радикальний відхід від позиції, якої адміністрація Байдена дотримувалася від початку війни. Підхід Вашингтона був спрямований на уникнення дій, які могли б спровокувати Москву і призвести до ескалації конфлікту. Макрон, навпаки, хотів припинити транслювати межі західного втручання – так звані "червоні лінії" Заходу – і натомість змусити Кремль здогадуватися", - пише WSJ.

Неназвані посадовці заявили, що Байден поставив під сумнів необхідність зміни стратегії, на тлі побоювань, що це може призвести до ескалації. Шольц також виступив проти цієї ідеї, заявивши, що вона ризикує розділити союзників і зробити країни НАТО стороною конфлікту.

За даними WSJ, Макрон у лютому телефонував Байдену та Шольцу, щоб сказати їм, що планує використати майбутній саміт у Парижі для того, щоб надіслати сигнал Путіну. Західні столиці мають припинити виключати військові варіанти, зазначив він, повідомивши лідерам, що хоче оприлюднити новий підхід після саміту.

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Шольц відповів, що якщо Макрон зробить це публічно, канцлер та інші лідери будуть змушені його відкинути. Канцлер наполегливо рекомендував Макрону не робити цього кроку, заявивши, що це може породити відчуття роз'єднаності серед союзників.

Водночас перспектива перебування західного персоналу в Україні - цивільного чи військового - поставила гостре питання про те, як мають реагувати союзники, якщо хтось загине під час російського удару.

За словами американського чиновника, адміністрація президента США була стурбована тим, що Росія може націлитися на будь-які французькі війська, які можуть бути відправлені в Україну. Це ризикує втягнути Францію та потенційно інші західні країни в конфлікт.

Проте Макрон сказав союзникам, що не буде необхідності залучати НАТО або США, якщо Росія націлиться на французькі війська. Франція зазнавала втрат у військових кампаніях в Африці, наприклад, не звертаючись за допомогою до союзників, розповів чиновник.

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Також, пише видання, напруга досягла максимуму, коли прем'єр Словаччини Фіцо, Шольц, помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джеймс О'Браєн та інші лідери прибули до Єлисейського палацу 26 лютого. Макрон поділився своїми думками про необхідність стратегічної невизначеності.

Потім Макрон попросив Шольца, який сидів поруч, відповісти. За словами посадовців, Шольц рішуче виступив проти цієї ідеї. Один за одним виступали лідери Нідерландів, Польщі та Греції, які ввічливо відкидали цю ідею. Прем'єр-міністр Естонії підтримала Макрона, заявивши, що лідери повинні припинити говорити про те, що вони не будуть робити в конфлікті, і зосередитися на тому, що вони будуть робити.

Попри це Макрон у розмову з журналістами заявив, що хоч консенсусу щодо відправки військ немає, "нічого не можна виключати".

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