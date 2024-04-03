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Макрон намагався запевнити Байдена та Шольца зайняти жорсткішу позицію щодо Путіна, - WSJ

байден,макрон,шольц

Президент Франції Емманюель Макрон намагався переконати Джо Байдена та Олафа Шольца змінити стратегію щодо війни РФ проти країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

За даними видання, у лютому Макрон провів конфіденційні розмови із Байденом та Шольцом з метою переконати їх змінити стратегію Заходу у війні РФ проти України.

Французький лідер заявив, що Захід має зайняти позицію стратегічної невизначеності щодо Росії, це дозволить залишити на столі всі варіанти, зокрема й військові.

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"Ця ідея представляє собою радикальний відхід від позиції, якої адміністрація Байдена дотримувалася від початку війни. Підхід Вашингтона був спрямований на уникнення дій, які могли б спровокувати Москву і призвести до ескалації конфлікту. Макрон, навпаки, хотів припинити транслювати межі західного втручання – так звані "червоні лінії" Заходу – і натомість змусити Кремль здогадуватися", - пише WSJ.

Неназвані посадовці заявили, що Байден поставив під сумнів необхідність зміни стратегії, на тлі побоювань, що це може призвести до ескалації. Шольц також виступив проти цієї ідеї, заявивши, що вона ризикує розділити союзників і зробити країни НАТО стороною конфлікту.

За даними WSJ, Макрон у лютому телефонував Байдену та Шольцу, щоб сказати їм, що планує використати майбутній саміт у Парижі для того, щоб надіслати сигнал Путіну. Західні столиці мають припинити виключати військові варіанти, зазначив він, повідомивши лідерам, що хоче оприлюднити новий підхід після саміту.

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Шольц відповів, що якщо Макрон зробить це публічно, канцлер та інші лідери будуть змушені його відкинути. Канцлер наполегливо рекомендував Макрону не робити цього кроку, заявивши, що це може породити відчуття роз'єднаності серед союзників.

Водночас перспектива перебування західного персоналу в Україні - цивільного чи військового - поставила гостре питання про те, як мають реагувати союзники, якщо хтось загине під час російського удару.

За словами американського чиновника, адміністрація президента США була стурбована тим, що Росія може націлитися на будь-які французькі війська, які можуть бути відправлені в Україну. Це ризикує втягнути Францію та потенційно інші західні країни в конфлікт.

Проте Макрон сказав союзникам, що  не буде необхідності залучати НАТО або США, якщо Росія націлиться на французькі війська. Франція зазнавала втрат у військових кампаніях в Африці, наприклад, не звертаючись за допомогою до союзників, розповів чиновник.

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Також, пише видання, напруга досягла максимуму, коли прем'єр Словаччини Фіцо, Шольц, помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джеймс О'Браєн та інші лідери прибули до Єлисейського палацу 26 лютого. Макрон поділився своїми думками про необхідність стратегічної невизначеності.

Потім Макрон попросив Шольца, який сидів поруч, відповісти. За словами посадовців, Шольц рішуче виступив проти цієї ідеї. Один за одним виступали лідери Нідерландів, Польщі та Греції, які ввічливо відкидали цю ідею. Прем'єр-міністр Естонії підтримала Макрона, заявивши, що лідери повинні припинити говорити про те, що вони не будуть робити в конфлікті, і зосередитися на тому, що вони будуть робити.

Попри це Макрон у розмову з журналістами заявив, що хоч консенсусу щодо відправки військ немає, "нічого не можна виключати".

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Автор: 

Байден (2883) НАТО (6395) Макрон Емманюель (1448) Шольц Олаф (1134)


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Топ коментарі
+16
Кого вын намагався закликати? байдена?

З виступу О. Турчинова у Портленді (США) 8 лютого 2020 року:

Ви знаєте, що Україна колись мала ядерну зброю. Росія, Сполучені Штати, Велика Британія виступили гарантами нашої безпеки. Нам сказали, що вам не потрібна ніяка ядерна зброя, ми гарантуємо, що територіальна цілісність України буде назавжди.

I один із гарантів напав на нашу державу. Я звернувся до президента Сполучених Штатів, скaзав, що на нас напали, і нам потрібна ваша допомога. В нас з вами є підписанi угоди.
І він прислав мені віце-президента Байдена і гос. секретаря Керрі, які мені пояснили, що Будапештський меморандум це виключно політична декларація і вона не несе ніяких зобов'язань.

Мені сказали: "Пане президенте, ми вас поважаємо, ми вас любимо, і будемо вам допомагати. На дипломатичному рівні". І тоді ми просили зброю, збройну допомогу. І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу.

https://www.facebook.com/svitlana.pavlenko/posts/3809876822386343?ref=embed_post
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03.04.2024 11:37
+13
От вже тоді й стала відома ціна таким "партнерам". І я не розумію, як ми могли усі ці роки покладатися на допомогу тих, хто нас, де-факто, киданув і вибудовувати свою політику в партнерстві з ними. Ну а тепер киданули другий раз - як несподівано. Лох нє мамонт.
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03.04.2024 11:43
+12
не знаю як там на Заході, але звідси нам видається, що ці лідери виглядають жалюгідно на фоні впевненої шайки путіна, якому повністю знесло дах від безкарності
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03.04.2024 11:42
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Кого вын намагався закликати? байдена?

З виступу О. Турчинова у Портленді (США) 8 лютого 2020 року:

Ви знаєте, що Україна колись мала ядерну зброю. Росія, Сполучені Штати, Велика Британія виступили гарантами нашої безпеки. Нам сказали, що вам не потрібна ніяка ядерна зброя, ми гарантуємо, що територіальна цілісність України буде назавжди.

I один із гарантів напав на нашу державу. Я звернувся до президента Сполучених Штатів, скaзав, що на нас напали, і нам потрібна ваша допомога. В нас з вами є підписанi угоди.
І він прислав мені віце-президента Байдена і гос. секретаря Керрі, які мені пояснили, що Будапештський меморандум це виключно політична декларація і вона не несе ніяких зобов'язань.

Мені сказали: "Пане президенте, ми вас поважаємо, ми вас любимо, і будемо вам допомагати. На дипломатичному рівні". І тоді ми просили зброю, збройну допомогу. І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу.

https://www.facebook.com/svitlana.pavlenko/posts/3809876822386343?ref=embed_post
показати весь коментар
03.04.2024 11:37 Відповісти
От вже тоді й стала відома ціна таким "партнерам". І я не розумію, як ми могли усі ці роки покладатися на допомогу тих, хто нас, де-факто, киданув і вибудовувати свою політику в партнерстві з ними. Ну а тепер киданули другий раз - як несподівано. Лох нє мамонт.
показати весь коментар
03.04.2024 11:43 Відповісти
Попитайте в 73%, уставших ат вайни.
Зараз добре відпочивають, мабудь. Ржуть, жруть, сруть. Все як обіцяли.
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03.04.2024 11:52 Відповісти
поклавши руку на серце і щиро зізавшись самим собі, а хіба ми самі не винні у тому, що сталося у нас 2014-го року? пригадайте мітинг 27.02.2014 в Сімферополі, коли десятки тисяч оголтілої бидлоти розмахувало аквафрешами і волало "путєн ввєді, путєн защіті." а потім ті всі мітинги перекинулись на Донбас і Південь.. і як Заходу на таке реагувати? коли створюється ілюзія "гражданскай вайни".. з великою ймовірністю можна припустити, що якби подібний двіж трапився тоді у Нарві чи Даугавпілсі, то НАТО і там, уже на своїй юридичній і законній території далеко не факт, що наважилося би душити тих сєпарів. а в Нарві то там більша половина етнічної кацапні проживає. так само як в Даугавпілсі (там ще до вступу латишів в НАТО кацапи планували замутити Латгалію по типу ПМР, динири/линири). звісно, питань до Заходу достатньо через їх нерішучість, проте у нас має бути набагато більше питань до самих себе, що допустили ці ходи з аквафрешами. не було би аквафрешів, не було би і зелених чоловічків..
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03.04.2024 15:11 Відповісти
не знаю як там на Заході, але звідси нам видається, що ці лідери виглядають жалюгідно на фоні впевненої шайки путіна, якому повністю знесло дах від безкарності
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03.04.2024 11:42 Відповісти
Демократи завжди були слабкіші в цьому!!! Лише тому що респи скурвилися, вони виглядають наче "яструби" але як бачите, не надовго їх вистачило.....
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03.04.2024 11:46 Відповісти
Макрон поділився своїми думками про необхідність стратегічної невизначеності. Джерело:

Тобто, Макрон вважає, що стратегічна невизначеність - саме те, що зараз необхідно?
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03.04.2024 11:50 Відповісти
Одні західні політики якісь ,,червоні лінії,, малюють. Собі. правда, не *****. Інші закликають закликать ***** до миру. Треті, самі рішучі та героїчні, пропонують хоробро показати путіну дулю через карман. Вночі звичайно. Щоб до ескалації не довести.
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03.04.2024 11:54 Відповісти
кого закликати ліверну ковбасу яка спить і мріє про дешевий кацапський газ ? чи діда який не знає чи прокинеться він завтра , якому давно пора курей пасти .
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03.04.2024 12:03 Відповісти
Гребаний серіал.
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03.04.2024 12:08 Відповісти
Я думав, що дух Бонапарта в Франції помер. Радий, що плмилився! До речі, Макрон має віддати кацапам боржок- кацапські казакі у 1815 році плюндрували Париж, хоча французи ніколи кацапам не програвали, бо під Ватерлоо кацапів не було. Воював Веллінгтон з британцями і їхні австрійські союзники. . Битву під Бородіним вони виграли, залишивши поле бою за собою. Кацапи відповзли за москву, яку перед тим самі ж і спалили, щоб французам не дісталася. І у Криму у 2856-му французи у складі коаліції отримали перемогу. Французи і англійці - єдині серед великих і старих європейських демократій, які завжди кацапів били. От німці цього не змогли.
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03.04.2024 12:13 Відповісти
Шольц також виступив проти цієї ідеї, заявивши, що вона ризикує розділити союзників і зробити його втомленим
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03.04.2024 12:16 Відповісти
Дякую, пане Макрон.
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03.04.2024 12:42 Відповісти
Шольцу б зараз домовлятися з Макроном, що вони будуть робити коли кацапи на Європу попруть (а в цьому вже можна не сумніватися - питання часу), а не розмови вести про недопущення ескалації. На серйозну допомогу Європі від США при Байдені, а тим більше при Трампі сподіватися не доводиться.
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03.04.2024 12:50 Відповісти
там хочь шашлики були?
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03.04.2024 16:29 Відповісти
ДЕДУШЕК СТАТЬ ЗЛЫМИ БАБУШКАМИ !?)
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04.04.2024 07:40 Відповісти
 
 