УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4453 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
3 481 12

Німеччина затримала судно із санкційним російським вантажем у порту Балтійського моря

судно,російське,atlantic,navigator,другий

Митниця німецького міста Росток затримала контейнеровіз "Atlantic Navigator II", який перевозив з Росії до США березову фанеру та вантаж урану.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

На борту судна, яке прямувало до США, знаходиться 251 контейнер березової фанери з Росії. Деревина входить до санкційних списків Європейського Союзу.

Окрім того, воно мало вантаж збагаченого урану.

Читайте: Посол у Німеччині Макеєв звинуватив газету Berliner Zeitung у російській пропаганді

Судно вирушило із Санкт-Петербурга. Спочатку воно не повинно було заходити в порт Ростока, але пошкодження гвинта призвело до незапланованої зупинки. Під час перевірки митниця натрапила на товари, які підпадають під санкції ЄС через війну Росії проти України, та наклала так званий ордер на затримання.

Поки невідомо, кому належить судно, яке ходить під прапором Маршаллових островів: воно входить до складу флоту судноплавної компанії, яка має філії та офіси в Канаді, США, Росії (Санкт-Петербург) та Україні (Одеса) тощо.

"Atlantic Navigator II" стоїть у морському порту Ростока з 4 березня. Вартість вантажу оцінюється у 40 млн євро.

Також читайте: Суд дозволив націоналізувати 49% мережі АЗС Shell

Попри санкції Росія продовжує вести бізнес з багатьма західними країнами.

США продовжують отримувати збагачений уран з Росії. Минулого року, згідно з загальнодоступною інформацією, країна імпортувала близько 700 тонн на суму 1,2 мільярда доларів.

Автор: 

Німеччина (7316) росія (64871) санкції (11750) судноплавство (141)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
зараз, кацапський посол, все пояснить бюргерам.
відпустять, принесуть вибачення, та виплатять компенсації.
показати весь коментар
03.04.2024 11:40
+3
І чого це нам допомогу не надають? 🤥
показати весь коментар
03.04.2024 11:44
+3
НПЗ підривати ніззя, а берозу з ураном для США ззя.

Начебто своєї та канадської берози немає, та й ураній в Африці треба мати, а не сраним вагнерам віддавати

Гегемон вже дряхлий....
показати весь коментар
03.04.2024 12:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зараз, кацапський посол, все пояснить бюргерам.
відпустять, принесуть вибачення, та виплатять компенсації.
показати весь коментар
03.04.2024 11:40 Відповісти
скорше америцький 👿
показати весь коментар
03.04.2024 12:17 Відповісти
Деревину - ніззя, уран - зя...
показати весь коментар
03.04.2024 11:44 Відповісти
НПЗ підривати ніззя, а берозу з ураном для США ззя.

Начебто своєї та канадської берози немає, та й ураній в Африці треба мати, а не сраним вагнерам віддавати

Гегемон вже дряхлий....
показати весь коментар
03.04.2024 12:11 Відповісти
Гегемон вирішив, що "іс всєх іскуств важнєйшим для нас являєцца кіно", тобто про міць Омерики світ судить за "кІнами" про Рембу 😢
показати весь коментар
03.04.2024 12:18 Відповісти
І чого це нам допомогу не надають? 🤥
показати весь коментар
03.04.2024 11:44 Відповісти
А ви ще вірите в перемогу?! Не зацікавлений захід в перемозі. Добре буде якщо в літку хоть на ціх рубежах заморозять.
показати весь коментар
03.04.2024 11:57 Відповісти
Именно поэтому надо рассчитывать только на себя. Не ждать у моря погоды, не надеяться на других.
показати весь коментар
03.04.2024 12:13 Відповісти
Та вже видно, що Захід в перемозі зацікавлений, але є нюанс... Не в нашій. Допомогу Україні урізали майже повністю, потихеньку починають повертати торгівлю з паРашею, вже ***** на G20 може приїхати, далі буде.
показати весь коментар
03.04.2024 12:13 Відповісти
США продовжують отримувати збагачений уран з Росії. = Байден крысятничает
показати весь коментар
03.04.2024 12:12 Відповісти
и не только. Например осваивают совместно "мирный космос" :

"В 15:36 по московскому времени 23 марта с космодрома Байконур стартовал корабль «Союз МС-25» с экипажем 21-й экспедиции посещения на Международную космическую станцию (МКС) в составе космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, астронавтки NASA Трейси Дайсон и представительницы Беларуси Марины Василевской."

https://meduza.io/feature/2024/03/23/zapusk-korablya-soyuz-ms-25-s-tremya-kosmonavtami-na-bortu-otmenili-v-poslednie-sekundy-pered-startom-chto-sluchilos
показати весь коментар
03.04.2024 15:41 Відповісти
#Буйло-андестен?

чи не так, дорогі американські партнери? 👿
"пекельні санкції'
показати весь коментар
03.04.2024 12:14 Відповісти
 
 