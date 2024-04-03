Німеччина затримала судно із санкційним російським вантажем у порту Балтійського моря

Митниця німецького міста Росток затримала контейнеровіз "Atlantic Navigator II", який перевозив з Росії до США березову фанеру та вантаж урану.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

На борту судна, яке прямувало до США, знаходиться 251 контейнер березової фанери з Росії. Деревина входить до санкційних списків Європейського Союзу.

Окрім того, воно мало вантаж збагаченого урану.

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Судно вирушило із Санкт-Петербурга. Спочатку воно не повинно було заходити в порт Ростока, але пошкодження гвинта призвело до незапланованої зупинки. Під час перевірки митниця натрапила на товари, які підпадають під санкції ЄС через війну Росії проти України, та наклала так званий ордер на затримання.

Поки невідомо, кому належить судно, яке ходить під прапором Маршаллових островів: воно входить до складу флоту судноплавної компанії, яка має філії та офіси в Канаді, США, Росії (Санкт-Петербург) та Україні (Одеса) тощо.

"Atlantic Navigator II" стоїть у морському порту Ростока з 4 березня. Вартість вантажу оцінюється у 40 млн євро.

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Попри санкції Росія продовжує вести бізнес з багатьма західними країнами.

США продовжують отримувати збагачений уран з Росії. Минулого року, згідно з загальнодоступною інформацією, країна імпортувала близько 700 тонн на суму 1,2 мільярда доларів.