Окупанти дещо змінили тактику штурмів на плацдармах Херсонщини, - Сили оборони Півдня

В операційній зоні Сил оборони Півдня триває контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів. Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 штурми, успіху не мали.

"На лівобережжі Дніпра Херсонщини дещо змінили тактику дій і намагалися атакувати більшою кількістю дрібніших штурмових груп. 8 таких спроб нарахували наші підрозділи і всі переконливо відбили. Зазнавши втрат, ворог змушений був залишками далеко не всіх груп повернутися на вихідні позиції", - зазначають у Силах оборони Півдня.

Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.

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Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, на Оріхівському напрямку ще й завдають авіаційних ударів, крім того застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, проводять інтенсивну аеророзвідку.

В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 95 розвідувальних дронів.