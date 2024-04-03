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Окупанти дещо змінили тактику штурмів на плацдармах Херсонщини, - Сили оборони Півдня

плацдарм

В операційній зоні Сил оборони Півдня триває контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів. Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 штурми, успіху не мали.

"На лівобережжі Дніпра Херсонщини дещо змінили тактику дій і намагалися атакувати більшою кількістю дрібніших штурмових груп. 8 таких спроб нарахували наші підрозділи і всі переконливо відбили. Зазнавши втрат, ворог змушений був залишками далеко не всіх груп повернутися на вихідні позиції", - зазначають у Силах оборони Півдня.

Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.

Також читайте: Окупанти 4 рази штурмували плацдарми на Херсонщині. Ворог успіху не мав та відійшов, - Сили оборони

Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, на Оріхівському напрямку ще й завдають авіаційних ударів, крім того застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, проводять інтенсивну аеророзвідку.
В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 95 розвідувальних дронів.

Автор: 

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Потроху спускають повітря, на Zканалах суцільне скигління...
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03.04.2024 11:46 Відповісти
як ми нічого не змінимо то доведеться повторити долю Авдіївки, а там був шанс відрізати кацапів від Криму но не зрозуміло чому затягнули і дали час ворогові?
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03.04.2024 11:47 Відповісти
Був шанс? Сподіваюсь ви цей шанс перебуваючи у Кринках відчували?
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03.04.2024 12:17 Відповісти
Із Авдіївки відрізати від Криму?! Піррова перемога - прорубатись 100 км. через суцільну місську забудова по території, де навіть дворові собаки агресивні до чужинців у формі ВСУ!
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03.04.2024 12:41 Відповісти
Тривожна тенденція - кацапи міняють тактику і пробують нові методи.
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03.04.2024 12:35 Відповісти
 
 