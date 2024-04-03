Через негоду знеструмлено понад 330 населених пунктів, графіки відключень діють у Харкові, - "Укренерго"
Негода знеструмила 337 населених пунктів в 7 областях. Графіки відключень діють в Харкові, на Криворіжжі обмеження для промисловості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
"Шквальний вітер знеструмив 337 населених пунктів в Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.
З інших причин на ранок знеструмлено 388 населених пунктів.
Через бойові дії: є знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях.
Через технічні пошкодження: є знеструмлення в Запорізькій, Миколаївській областях.
За даними "Укренерго", графіки погодинних відключень зранку діють в Харкові. Наразі знеструмлено близько 115 тисяч споживачів.
Подовжено обмеження споживання для промислових споживачів на Криворіжжі.
Через обстріл міста-супутника Слов’янської теплоелектростанції поранені три співробітника ТЕС. Постраждалі доставлені в лікарню.
Вночі включено в роботу один енергоблок на тепловій електростанції.
Погодні умови сприяють активній роботі сонячних та вітрових електростанцій.
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