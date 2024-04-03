Через негоду знеструмлено понад 330 населених пунктів, графіки відключень діють у Харкові, - "Укренерго"

Негода знеструмила 337 населених пунктів в 7 областях. Графіки відключень діють в Харкові, на Криворіжжі обмеження для промисловості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Шквальний вітер знеструмив 337 населених пунктів в Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

З інших причин на ранок знеструмлено 388 населених пунктів.

Через бойові дії: є знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях.

Через технічні пошкодження: є знеструмлення в Запорізькій, Миколаївській областях.

За даними "Укренерго", графіки погодинних відключень зранку діють в Харкові. Наразі знеструмлено близько 115 тисяч споживачів.

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Подовжено обмеження споживання для промислових споживачів на Криворіжжі.

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Погодні умови сприяють активній роботі сонячних та вітрових електростанцій.