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Новини Війна
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Попри щоденні обстріли у Часовому Яру на Донеччині залишаються 785 осіб, - глава МВА Чаус

яр,часів

Чимало жителів попри обстріли та відсутність газу, води та електроенергії не готові виїжджати з міста.

Про це заявив начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"На даний момент 875 людей залишаються у громаді. Ми трохи зменшили кількість, люди трохи посунулись. Але сказати, що це великий потік, не можу. Люди все одно залишаються у своїх квартирах і будинках. Як ви бачите, кількість не мала. Намагаємось донести. Вчора влаштовували онлайн-міст, телеміст, з одним із "шелтерів" (прихистків для внутрішньо переміщених осіб. - Ред.), який розташований у центрі України, показували наших жителів, які вже виїхали, які послуги вони отримують", - зазначив він

За словами Чауса, місцева влада намагається людям довести, що евакуація рятує життя. Однак, як каже керівник МВА , попри обстріли, відсутність електроенергії, води і газу, чимало жителів не готові виїжджати.

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"Більшість – це люди пенсійного віку, кому далеко за 60. Казати, що вони не знають, куди їхати – не зовсім правильно. Вони не розуміють, як вони себе будуть бачити у суспільстві далі. Тут вони перебувають вдома. Так, постійна небезпека. Так, постійно стріляють. Так, відсутність електроенергії, води, газу. Але вони вдома. Це їхній основний наратив. Вони кажуть, що вони вдома і їм нікуди їхати. Постійні обстріли, що не вщухають, тиші у місті в останні місяці просто не існує", - продовжив він.

За його словами, російська артилерія, авіація атакують щоденно, хоча і є хвилини затишшя. Для тих, хто залишається у місті, привозять воду та продуктові набори.

"Є якісь хвилини затишшя, але номінально. Щодня артилерія, авіація, міномети. З кожним днем все складніше і складніше. Щодо гуманітарної ситуації – працюємо далі. Гуманітарну допомогу жителі отримують – розвезення води, мінімальний набір того, що можна зробити під час бойових дій, ми виконуємо, не дивлячись на ризики і складну ситуацію", - підсумував  Чаус.

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Автор: 

Донецька область (8291) Чаус Сергій (10)


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Топ коментарі
+5
Одно сплошное дежавю. Только названия мест меняются. Лисичанск, Бахмут, Авдеевка...
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03.04.2024 12:03
+4
Ждуны и к бабке не ходи.
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03.04.2024 11:59
+4
Нема чого ними перейматися - то ждуни.
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03.04.2024 12:50
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Ждуны и к бабке не ходи.
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03.04.2024 11:59 Відповісти
Одно сплошное дежавю. Только названия мест меняются. Лисичанск, Бахмут, Авдеевка...
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03.04.2024 12:03 Відповісти
Чаус із Чернігова поїхав ближче до "нуля"? Чи це "Брат - 2"?
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03.04.2024 12:03 Відповісти
Часів Яр - на черзі здавати? Наступними - Краматорськ і Слов'янськ?
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03.04.2024 12:28 Відповісти
Боюся , що по Оману - Львів
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03.04.2024 13:15 Відповісти
Нема чого ними перейматися - то ждуни.
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03.04.2024 12:50 Відповісти
В Авдеевке было 900 ждунов. Те дождались и эти 99,99% дождутся
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03.04.2024 13:14 Відповісти
Або немає куди їхати, або ждуни. Там живуть такі, що не виїзджали за межі не тільки своєї області, а району. Вони чекають на те, до чого їх привів малоросійський "квартал" "какая рзница" і чекають русского язіка, який їм обіцяв Володя Херпіду. Я пам'ятаю його відос, в якому він говорив, що ми з кацапами маємо говорити на "одном язікє і він мє бути тим, на якому я гаварю, а гаварю я на расєйстьком".
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03.04.2024 13:16 Відповісти
Жители Авдеевки были рады встретиться с российскими солдатами. - «Было очень страшно. Мы же в подвалах живем. А тут смотрю, красные ленточки, даже глазам своим не поверили. Мы очень рады, что вы пришли, очень рады!»
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03.04.2024 13:43 Відповісти
даремно волонтери і військові ризикують-це 100%ждуни,які вже і хліб з сіллю приготували...
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03.04.2024 15:08 Відповісти
 
 