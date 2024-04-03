Попри щоденні обстріли у Часовому Яру на Донеччині залишаються 785 осіб, - глава МВА Чаус

Чимало жителів попри обстріли та відсутність газу, води та електроенергії не готові виїжджати з міста.

Про це заявив начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"На даний момент 875 людей залишаються у громаді. Ми трохи зменшили кількість, люди трохи посунулись. Але сказати, що це великий потік, не можу. Люди все одно залишаються у своїх квартирах і будинках. Як ви бачите, кількість не мала. Намагаємось донести. Вчора влаштовували онлайн-міст, телеміст, з одним із "шелтерів" (прихистків для внутрішньо переміщених осіб. - Ред.), який розташований у центрі України, показували наших жителів, які вже виїхали, які послуги вони отримують", - зазначив він

За словами Чауса, місцева влада намагається людям довести, що евакуація рятує життя. Однак, як каже керівник МВА , попри обстріли, відсутність електроенергії, води і газу, чимало жителів не готові виїжджати.

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"Більшість – це люди пенсійного віку, кому далеко за 60. Казати, що вони не знають, куди їхати – не зовсім правильно. Вони не розуміють, як вони себе будуть бачити у суспільстві далі. Тут вони перебувають вдома. Так, постійна небезпека. Так, постійно стріляють. Так, відсутність електроенергії, води, газу. Але вони вдома. Це їхній основний наратив. Вони кажуть, що вони вдома і їм нікуди їхати. Постійні обстріли, що не вщухають, тиші у місті в останні місяці просто не існує", - продовжив він.

За його словами, російська артилерія, авіація атакують щоденно, хоча і є хвилини затишшя. Для тих, хто залишається у місті, привозять воду та продуктові набори.

"Є якісь хвилини затишшя, але номінально. Щодня артилерія, авіація, міномети. З кожним днем все складніше і складніше. Щодо гуманітарної ситуації – працюємо далі. Гуманітарну допомогу жителі отримують – розвезення води, мінімальний набір того, що можна зробити під час бойових дій, ми виконуємо, не дивлячись на ризики і складну ситуацію", - підсумував Чаус.

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