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Поляки блокують 3 КПП на кордоні з Україною, у чергах близько 400 вантажівок, - Держприкордонслужба

страйк,поляки,польща,блокування

Станом на ранок 3 квітня польські протестувальники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску, за годину пропускають по кілька вантажних транспортних засобів. На певних ділянках взагалі обмежено рух вантажівок.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Станом на сьогодні блокування здійснюється на напрямку пунктів пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". Блокування останнього польські фермери поновили вчора. Через "Ягодин" та "Рава-Руська", як і раніше, польські протестувальники взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі. На цих напрямках в останній період фіксуються нульові показники перетину кордону вантажівками на виїзд з України. Через "Угринів" вони зазначали, що пропускатимуть в бік Польщі по одній вантажівці на добу", - сказав Демченко.

За його словами, протестувальники через ПП "Ягодин" пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок. За минулий день таких було 60. При тому, що це - найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польські фермери планують поновити блокування пункту пропуску "Угринів-Долгобичув" 2 квітня, - Держприкордонслужба

Станом на ранок сьогодні, на цих трьох заблокованих напрямках у чергах на території Польщі загалом перебуває 400 вантажівок, повідомив Демченко.

Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Він нагадав, що раніше польські фермери припинили блокувати рух вантажівок по пунктах пропуску "Краківець", "Шегині" та "Устилуг". За цими напрямками зараз відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в’їзд. Черги на території Польщі ще зберігаються - на напрямку "Краківця" - 700 вантажівок, "Шегині" - 400. Однак при тій інтенсивності руху, що є зараз, водіям не доводиться тижнями стояти в чергах, наголосив речник.

Автор: 

Держприкордонслужба (5920) Польща (8471) блокування (644) Демченко Андрій (341)


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Топ коментарі
+9
Тупі продажні скоти! Думаєте, що бога за бороду вхопили, і цю корову можна доїти вічно? Херня, пшеки, ваша каса ще по переду...
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03.04.2024 12:16
+4
Поляки розчарували. Виявились звичайними цинічними гівнюками.
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03.04.2024 12:16
+4
Де адекватна відповідь для пшеків збоку України ? ...
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03.04.2024 12:20
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Дивно було б якби не блокували. А так чекають завершення будівництва міжнародних трас до України через Румунію.
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03.04.2024 12:14 Відповісти
Тупі продажні скоти! Думаєте, що бога за бороду вхопили, і цю корову можна доїти вічно? Херня, пшеки, ваша каса ще по переду...
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03.04.2024 12:16 Відповісти
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03.04.2024 12:22 Відповісти
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03.04.2024 12:23 Відповісти
Поляки розчарували. Виявились звичайними цинічними гівнюками.
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03.04.2024 12:16 Відповісти
Польський сир і фермерське польське молоко чекає в чергах на в"їзд в Україну!
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03.04.2024 12:17 Відповісти
Де адекватна відповідь для пшеків збоку України ? ...
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03.04.2024 12:20 Відповісти
маргінали якісь а не фермери
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03.04.2024 12:21 Відповісти
А шо там "большой друг Украины" по фамилии Туск говорит?
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03.04.2024 12:23 Відповісти
ляхи покращивают свои відношеня с пуйло, гніди як завжди.
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03.04.2024 13:05 Відповісти
 
 