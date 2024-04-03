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Латвія виділила Україні майже 10 млн євро на підтримку ЗСУ та на відновлення

латвія

Латвія надасть майже 10 мільйонів євро на відбудову України та підтримку українських Збройних Сил.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Допомога буде розподілена так:

  • 5.3 млн євро на відбудову України;
  • 4.3 млн на підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.

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Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівщини.

"Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Латвія (1342) допомога (8280) Чернігівщина (1584)


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03.04.2024 12:38 Відповісти
Було-б краще замість 10млн. евро . На ці гроші передала якихось снар'ядів чи чогось іншого тільки не грошей бо слуги все захавають .
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03.04.2024 13:57 Відповісти
 
 