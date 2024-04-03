На окупованій частині Запорізької області залишаються близько 350 тис. людей. Виїхати важко, - голова облради Жук
У Запорізькій області в окупації залишаються близько 350 000 людей, виїхати звідти "дуже важко". Ці люди потребують допомоги.
Про це розповіла очільниця обласної ради Олена Жук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Відповідаючи на запитання, наскільки складною є гуманітарна ситуація поблизу лінії фронту, Жук сказала: "Ситуація, звичайно, складна, адже прильоти, пожежі постійно руйнують об'єкти критичної інфраструктури".
За її словами, у місцевих жителів частково або повністю відсутнє централізоване електро- та водопостачання, проте все необхідне привозять волонтери та інші благодійники.
"На прифронтових територіях залишається не так багато людей, але вони є і потребують допомоги. В Запорізькій області в окупації залишаються плюс-мінус 350 000 українських громадян. Виїхати дуже важко, жити - теж", - резюмувала Жук.
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їдеш до Сочі, там літак до Туреччини, звідти куди хочеш. Хоч в Австралію...
Та й такі не поїдуть, по ряду причин
Пенсії вищі, товари дешевші, Комуналка теж.
Тут же пишуть раз на місяць, пара, трійка сімей приїхала.