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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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На окупованій частині Запорізької області залишаються близько 350 тис. людей. Виїхати важко, - голова облради Жук

рф,армія,окупація,російська

У Запорізькій області в окупації залишаються близько 350 000 людей, виїхати звідти "дуже важко". Ці люди потребують допомоги.

Про це розповіла очільниця обласної ради Олена Жук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Відповідаючи на запитання, наскільки складною є гуманітарна ситуація поблизу лінії фронту, Жук сказала: "Ситуація, звичайно, складна, адже прильоти, пожежі постійно руйнують об'єкти критичної інфраструктури".

За її словами, у місцевих жителів частково або повністю відсутнє централізоване електро- та водопостачання, проте все необхідне привозять волонтери та інші благодійники.

Також читайте: На окуповані території повертається радянщина в гіршому її прояві, - голова Запорізької облради Жук

"На прифронтових територіях залишається не так багато людей, але вони є і потребують допомоги. В Запорізькій області в окупації залишаються плюс-мінус 350 000 українських громадян. Виїхати дуже важко, жити - теж", - резюмувала Жук.

Автор: 

окупація (6657) Запорізька область (3555)


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Топ коментарі
+3
Виїхати важко? В мене мамина сестра з Кирилівки не хоче їхати нікуди сина через Крим з паспортом РФ відправила в Іспанію щоб не забрали в золдптен сс рассасєі. А сама трясеться щоб каци а точніше кадирівці бо вони там заправляють всім, місце їй на базарі оставили рибкою торгувати для окупантів. Ось так ось.
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03.04.2024 12:28
+2
виїхати звідти "дуже важко"
----
їдеш до Сочі, там літак до Туреччини, звідти куди хочеш. Хоч в Австралію...
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03.04.2024 12:36
+1
На відміну від банбаса там не має примусової мобілізації в мʼясшткрми, хочуть примазати місцеве населення. А бидло дамбас і так вже опущене і з ними навіть каци не рахуються бо рахують їх за бидломанкуртів.
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03.04.2024 12:46
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Виїхати важко? В мене мамина сестра з Кирилівки не хоче їхати нікуди сина через Крим з паспортом РФ відправила в Іспанію щоб не забрали в золдптен сс рассасєі. А сама трясеться щоб каци а точніше кадирівці бо вони там заправляють всім, місце їй на базарі оставили рибкою торгувати для окупантів. Ось так ось.
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03.04.2024 12:28 Відповісти
виїхати звідти "дуже важко"
----
їдеш до Сочі, там літак до Туреччини, звідти куди хочеш. Хоч в Австралію...
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03.04.2024 12:36 Відповісти
А люди похилого віку , інваліди , ті в кого просто не має достатньо коштів , вони що , не Українці ? Просто порахуйте , скільки коштує Ваш маршрут . Вони що , приречені жити в пеклі ? Витягати людей потрібно в Україну .
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03.04.2024 14:16 Відповісти
Якщо у вас немає програми переселення для таких, то хто вам Господар ?
Та й такі не поїдуть, по ряду причин

Пенсії вищі, товари дешевші, Комуналка теж.
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03.04.2024 15:34 Відповісти
Ти звідти ? Так добре обізнаний (на). Якщо ні , то знай - з орками не можна домовитися . "Пенсія , комуналка" ... - і повбивали безліч людей.
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04.04.2024 17:27 Відповісти
Я практично звідти. Тільки східніше
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04.04.2024 17:30 Відповісти
Мають орки кого мобілізовувати в мясні штурми...
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03.04.2024 12:44 Відповісти
На відміну від банбаса там не має примусової мобілізації в мʼясшткрми, хочуть примазати місцеве населення. А бидло дамбас і так вже опущене і з ними навіть каци не рахуються бо рахують їх за бидломанкуртів.
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03.04.2024 12:46 Відповісти
Взагалі 0 проблем виїхати. Отримуєш півнячий паспорт і хоч на 4 сторони, можна і без цього, але тоді в 1 кінець. Просто людям треба якось далі жити, у більшості там хазяйство, земля і тп. У мене у друга батьки там, він - тут, підтримує і ЗСУ і волонтерить, але сам тут насилу на ноги став, а ще батьків тягнути - точно не варіант.
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03.04.2024 12:51 Відповісти
Чому не чути , щоб домовлялися про коридор для тих , хто хоче вийти з того пекла ? А з України можна віддавати рускаміровцев . Вийде - не вийде , але ж цим необхідно займатися !!!
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03.04.2024 14:11 Відповісти
Від них і без коридору можна виїхати.
Тут же пишуть раз на місяць, пара, трійка сімей приїхала.
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03.04.2024 23:27 Відповісти
Виїдеш від них - воркута , магадан . Запитай в людей, які з Херсонщини виїхали , чого їм це коштувало .
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04.04.2024 17:31 Відповісти
 
 