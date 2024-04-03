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Армія дронів за тиждень ліквідувала понад 150 окупантів та уразила 20 ворожих танків, 39 бойових броньованих машин, 66 гармат і 9 складів. ІНФОГРАФІКА

Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів", з 25 березня по 2 квітня  2024 року ліквідували понад 150 окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр з питань цифрової інформації Михайло Федоров.

Він наголосив, що є відеопідтвердження кожної знищеної одиниці російського брухту. Фактичні результати набагато більші.

"Військові отримують безпілотники в межах державної програми Армія дронів. Завдяки щотижневій статистиці бачимо, які підрозділи дійсно ефективно використовують "пташок", і тому саме вони мають отримувати більше безпілотників. Якісний фідбек дає змогу ефективніше розподіляти дрони, адже є розуміння, на який напрямок які безпілотники треба, враховуючи частоти й дальність польоту. ", - зазначив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Армія дронів" за тиждень ліквідувала 192 окупанти та уразила понад 370 одиниць російської техніки, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Знищення окупантів армією дронів

Автор: 

армія рф (17160) ліквідація (3847) знищення (7123) Федоров Михайло (871) Армія дронів (65)


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«Армія дронів» кажете, це за людські кошти куплені дрони, а ви пане Федоров разом з шоблою преЗедента покажіть де мільйон дронів.
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03.04.2024 12:35 Відповісти
Агв.
От тільки Федоров СВОЄЮ армією дронів вважає все, що закуповують волонтери на наші донати.
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03.04.2024 12:46 Відповісти
Тобто використано близько 2000 дронів (якщо умовно взяти ефективність 30%).
З обіцяного "мільйона" повинно було б бути 19 230 дронів на тиждень.
Де ще 17 230 дронів, Федоров?
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03.04.2024 12:47 Відповісти
 
 