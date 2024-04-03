Армія дронів за тиждень ліквідувала понад 150 окупантів та уразила 20 ворожих танків, 39 бойових броньованих машин, 66 гармат і 9 складів. ІНФОГРАФІКА

Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів", з 25 березня по 2 квітня 2024 року ліквідували понад 150 окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр з питань цифрової інформації Михайло Федоров.

Він наголосив, що є відеопідтвердження кожної знищеної одиниці російського брухту. Фактичні результати набагато більші.

"Військові отримують безпілотники в межах державної програми Армія дронів. Завдяки щотижневій статистиці бачимо, які підрозділи дійсно ефективно використовують "пташок", і тому саме вони мають отримувати більше безпілотників. Якісний фідбек дає змогу ефективніше розподіляти дрони, адже є розуміння, на який напрямок які безпілотники треба, враховуючи частоти й дальність польоту. ", - зазначив міністр.

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