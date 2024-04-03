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Південна Корея затримала вантажне судно, що прямувало до РФ з КНДР, за підозрою в порушенні санкцій ООН, - ЗМІ

судно,кндр

Берегова охорона Південної Кореї затримала вантажне судно без прапора, що прямувало до Росії, біля свого південного узбережжя в акваторії Японського моря за підозрою в порушенні санкцій ООН проти КНДР.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на Yonhap.

Зазначається, що затримане 3000-тонне судно DEYI прямувало до Росії з Північної Кореї через Китай, а сама операція відбулася минулої суботи.

На борту корабля перебували 13 осіб, зокрема капітан, громадянин Китаю, та члени екіпажу з Китаю й Індонезії.

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Оскільки на вимогу правоохоронці екіпаж відмовився зупинити судно, берегова охорона Південної Кореї примусово перемістила його до південно-східного порту Пусан і змусила пришвартуватись на рейді порту.

У південнокорейському МЗС заявили, що наразі уряд країни в тісній координації зі Сполученими Штатами проводить розслідування ймовірного порушення затриманим судном резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї в частині постачання до КНДР заборонених вантажів.

Правоохоронці наразі не можуть підтвердити, що перевозить судно, оскільки екіпаж відмовляється відкрити вантажний трюм.

Видання нагадує, що резолюція ООН 2397, ухвалена у 2017 році, дозволяє Південні Кореї затримувати, перевіряти та арештовувати будь-яке судно в її територіальних водах, яке підозрюється в забороненій діяльності з КНДР.

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Автор: 

КНДР (1210) росія (64871) Південна Корея (451) судноплавство (141)


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якщо залучили американців то відпустять і принесуть вибачення . бо буде ескалація .
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03.04.2024 12:38 Відповісти
головне щоб те що перевозиться не попало до рашки
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03.04.2024 12:39 Відповісти
Украина при царе зеленском на всех парах летела к тоталитаризму, узурпации, *********, северной корее и московии. Ну ху йло опять себя переиграло. Наголосовавшие в КНДР ничего уже с царём сделать не могут и не могут обьединиться с Южной. Это ждало нас.
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03.04.2024 12:42 Відповісти
трюми відмовляються відкрити?! ***** сє...
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03.04.2024 12:58 Відповісти
Ось справжні союзники
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03.04.2024 12:59 Відповісти
Південна Корея, в інтересах України не злякалася Північної Кореї і зупинила їх судно. А наш Херпіду разом із богуслаєвим переправляли на росію мотори до літаків і гелікоптерів, якими вони сьогодні стирають з лиця землі наші міста і позиції ЗСУ.
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03.04.2024 13:02 Відповісти
А вот наши "союзнички"-

У німецькому порту затримали російське судно з ядерним паливом для АЕС США.

У морському порту Ростока (Німеччина) протягом трьох тижнів стоїть судно "Атлантік Навігатор ІІ", на борту якого знайшли збагачений уран.

Про це пише видання Norddeutsche Neueste Nachrichten, https://biz.liga.net/ua/ekonomika/transport/novosti/do-nimetskoho-portu-vymusheno-zaishlo-sudno-z-uranom-iz-rosii-yoho-zatrymaly передає liga.net.

Зазначається, що збагачений уран призначався для атомних електростанцій США. Судну заборонили залишати порт через порушення санкцій Євросоюзу.
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03.04.2024 13:29 Відповісти
Все що везли, конфіскувати і передати зброю Україні.
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03.04.2024 13:50 Відповісти
"Лі хао"... Ні, не те.
"Ліха бєда начало", - як кажуть китайські батраки....
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03.04.2024 18:29 Відповісти
 
 