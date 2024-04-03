Південна Корея затримала вантажне судно, що прямувало до РФ з КНДР, за підозрою в порушенні санкцій ООН, - ЗМІ

Берегова охорона Південної Кореї затримала вантажне судно без прапора, що прямувало до Росії, біля свого південного узбережжя в акваторії Японського моря за підозрою в порушенні санкцій ООН проти КНДР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на Yonhap.

Зазначається, що затримане 3000-тонне судно DEYI прямувало до Росії з Північної Кореї через Китай, а сама операція відбулася минулої суботи.

На борту корабля перебували 13 осіб, зокрема капітан, громадянин Китаю, та члени екіпажу з Китаю й Індонезії.

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Оскільки на вимогу правоохоронці екіпаж відмовився зупинити судно, берегова охорона Південної Кореї примусово перемістила його до південно-східного порту Пусан і змусила пришвартуватись на рейді порту.

У південнокорейському МЗС заявили, що наразі уряд країни в тісній координації зі Сполученими Штатами проводить розслідування ймовірного порушення затриманим судном резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї в частині постачання до КНДР заборонених вантажів.

Правоохоронці наразі не можуть підтвердити, що перевозить судно, оскільки екіпаж відмовляється відкрити вантажний трюм.

Видання нагадує, що резолюція ООН 2397, ухвалена у 2017 році, дозволяє Південні Кореї затримувати, перевіряти та арештовувати будь-яке судно в її територіальних водах, яке підозрюється в забороненій діяльності з КНДР.

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