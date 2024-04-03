З початку року РФ випустила по Україні майже тисячу ракет, 2,8 тис. "шахедів" і 7 тис. КАБів, - Зеленський у розмові з Кісідою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую японському уряду та всьому народу за масштабну й різнобічну допомогу. Відстань між нашими країнами не перешкода для тепла ваших сердець, яке відчувають українці. Японія вже надала Україні фінансової підтримки на понад 12 мільярдів доларів та анонсувала додаткову допомогу на поточний рік.

Вдячний особисто Прем’єр-міністру за проведення в Токіо у лютому Японсько-української конференції, на якій було підписано понад 50 двосторонніх угод. Домовилися сприяти їх якнайшвидшій реалізації", - зазначає Зеленський.

Глава держави також розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про російський повітряний терор. З початку року Росія випустила по Україні майже тисячу ракет, приблизно 2800 "шахедів" і майже 7 тисяч керованих авіабомб.

Читайте: Протягом березня РФ випустила по Україні понад 400 ракет, понад 600 "шахедів" та понад 3 тис. КАБів, - Зеленський

"Наголосив на посиленні санкційного тиску на Росію та створенні механізму конфіскації заморожених російських активів. У цьому контексті запровадження Японією вже 23-го пакету санкцій проти Росії за війну в Україні - це гарний приклад для інших міжнародних партнерів", - додає він.

Окрім того, Зеленський поінформував про потребу України в нелетальному обладнанні: у спеціальній техніці для облаштування фортифікацій, розмінування та медичної евакуації.

Обговорили з премʼєр-міністром стан підготовки двосторонньої безпекової угоди за підсумками трьох раундів переговорів.