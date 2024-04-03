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Новини
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З початку року РФ випустила по Україні майже тисячу ракет, 2,8 тис. "шахедів" і 7 тис. КАБів, - Зеленський у розмові з Кісідою

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую японському уряду та всьому народу за масштабну й різнобічну допомогу. Відстань між нашими країнами не перешкода для тепла ваших сердець, яке відчувають українці. Японія вже надала Україні фінансової підтримки на понад 12 мільярдів доларів та анонсувала додаткову допомогу на поточний рік.

Вдячний особисто Прем’єр-міністру за проведення в Токіо у лютому Японсько-української конференції, на якій було підписано понад 50 двосторонніх угод. Домовилися сприяти їх якнайшвидшій реалізації", - зазначає Зеленський.

Глава держави також розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про російський повітряний терор. З початку року Росія випустила по Україні майже тисячу ракет, приблизно 2800 "шахедів" і майже 7 тисяч керованих авіабомб.

Читайте: Протягом березня РФ випустила по Україні понад 400 ракет, понад 600 "шахедів" та понад 3 тис. КАБів, - Зеленський

"Наголосив на посиленні санкційного тиску на Росію та створенні механізму конфіскації заморожених російських активів. У цьому контексті запровадження Японією вже 23-го пакету санкцій проти Росії за війну в Україні - це гарний приклад для інших міжнародних партнерів", - додає він.

Окрім того, Зеленський поінформував про потребу України в нелетальному обладнанні: у спеціальній техніці для облаштування фортифікацій, розмінування та медичної евакуації.

Обговорили з премʼєр-міністром стан підготовки двосторонньої безпекової угоди за підсумками трьох раундів переговорів.

Автор: 

Зеленський (23653) ракети (4000) Японія (1197) Кісіда (64)


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Топ коментарі
+5
Скільки можна ці селфі відосіки робити.
Навіщо кожного дня щось гундосити по сто разів. Я
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03.04.2024 12:54
+4
Йде вже у відставку, без тебе розберуться
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03.04.2024 12:52
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Йде вже у відставку, без тебе розберуться
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03.04.2024 12:52 Відповісти
Скільки можна ці селфі відосіки робити.
Навіщо кожного дня щось гундосити по сто разів. Я
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03.04.2024 12:54 Відповісти
Ат савєцкава інформбюро !

Вчіра ...

Йому лаври Лєвітана спокою не дають.

А от нах він займає для цього крісло Президента України - то вопрос.

І не до нього, а до тих, хто його туди посадив.

Чітатєля тєкстов хотіли - чітатєля тєкстов отримали.
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03.04.2024 13:10 Відповісти
Цензор, у вас помилка. Зеленський вже не Президент, а Тимчасово виконуючий повноваження президента (т.в.п.п.) України.
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03.04.2024 12:57 Відповісти
И что мы должны с этой информацией делать?
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03.04.2024 12:58 Відповісти
Кожна випущена щураччя ракета скрочує життя пускодавця на кілька років.
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03.04.2024 13:04 Відповісти
Йди вже працювати в міністерство статистики!
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03.04.2024 13:06 Відповісти
рядовим юріздом ?

так воно ж профнепридатне
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03.04.2024 13:11 Відповісти
алло Буданов
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03.04.2024 13:13 Відповісти
Т.в.п. президента України Зеленський з порушенням конституційних норм підписав Закон про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", який передбачає зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку .

05.06.2023 Закон направлено на підпис Президенту України

02.04.2024 Повернуто з підписом від Президента України

Закон повинен бути підписаний, або повернутий з зауваженнями на протязі 15 діб. (Стаття 94 Конституції) з часу відправки ВРУ презеденту.

Зеленський повернув юридично не дійсний закон.
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03.04.2024 13:52 Відповісти
Работаєт, врємєні поєсть нє фатаєт, а тут єсчо чєвота падпісивать
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03.04.2024 14:01 Відповісти
Статіст *******,главноє договоріться гдє то посрєдінє
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03.04.2024 14:53 Відповісти
 
 