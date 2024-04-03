У 2023 році кількість росіян, висланих з Євросоюзу, зросла на третину, - росЗМІ

У 2023 році громадянам Росії видали понад сім тисяч приписів залишити територію Європейського Союзу. Це на 34% більше порівняно з показником у 2022 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Верстка".

У 2023 році кількість виданих розпоряджень зросла на 34%. Тоді як 2022 року документи отримали лише 5380 росіян, а 2021 - 4920 громадян РФ.

Зазначається, що припис залишити ЄС видаються іноземцям, які перебувають на території Євросоюзу незаконно. До цієї категорії належать ті, хто в’їхав на території країн-членів ЄС нелегально, або ті, хто в’їхав легально, але згодом залишився в країні на незаконних підставах.

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Найчастіше росіян висилає Німеччина – 2000 осіб. За рік кількість відповідних розпоряджень у країні зросла на 154%. Так, у 2022 році документи отримали лише 785 російських громадян.

На другому місці за висилкою росіян - Франція. Звідти депортували 1115 росіян, показник зріс на 20% за рік.

Окрім того, до десятки країн, які видали російським громадянам приписи залишити ЄС, увійшли Фінляндія (595), Польща (485), Швеція (460), Литва (430), Хорватія (395), Австрія (300), Нідерланди (255) та Естонія (235).

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