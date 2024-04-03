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Новини
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Україна не використовувала іноземну зброю під час ударів по об’єктах у Татарстані, - ГУР

нпз

Під час ударів дронами по об’єктах у містах Єлабуга та Нижньокамськ у російському Татарстані не використовувалася зброя іноземного виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Радіо Свобода".

"Ми офіційно не будемо ані підтверджувати, ані спростовувати. Але бачимо, що гуркіт та бавовна на території держави-агресора продовжуються, продовжуються саме на військових об’єктах, які безпосередньо задіяні в геноцидній війні Росії проти України. Можемо констатувати, що в цих подіях зброя і засоби іноземного виробництва наших партнерів не використовуються. Це факт", - зазначив він. 

Представник ГУР не уточнив, чим саме могли бути уражені об’єкти на території РФ, які знаходяться на відстані понад 1000 кілометрів від України, однак зауважив, що українська галузь безпілотних літальних апаратів "розвивається дуже динамічно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ та ГУР уразили дроном установку первинної переробки нафти на НПЗ у Татарстані, - джерела

"Всі сучасні технології, які є у світі, вони застосовуються для того, щоб удосконалювати українські засоби ураження. І що стосується відстані, і що стосується автономності і точності. Так, над цим всім робота ведеться. І сучасні технології там застосовуються. Коли буде можливість, ми це все зможемо детальніше побачити й проговорити. Коли з’явилась можливість показати Magura V5 (український багатоцільовий надводний безпілотний човен – ред.), то, власне, світ побачив достатньо детально і зблизька. Поки що додаткова інформація на цю тему, скажімо, небажана з міркувань безпеки", - розповів Юсов.

Також у ГУР підтвердили, що на одному з уражених об'єктів в Татарстані було виробництво "зі складання "Шахедів" та "Гераней". Також, зі слів Юсова, одна з будівель поруч із підприємством була уражена російською ППО.

"Цікавим моментом є те, що частина руйнувань інших сусідніх об’єктів була наслідком дії російської так званої протиповітряної оборони, протиракетної. Це не вперше. Намагаючись збивати якісь інші цілі, вони самі собі, як правило, найбільше і шкодять", - додав представник ГУР.

Читайте також: Україна провела одну з найглибших атак дронів по території Росії, - Reuters

Атака на завод з виробництва "Шахедів" у Татарстані

Раніше росЗМІ повідомили, що вранці 2 квітня безпілотник атакував нафтопереробний комплекс у Нижньокамську у Татарстані.

Атака далекобійним дроном на НПЗ у російському Нижньокамську - це операція ГУР та СБУ. Атакований НПЗ входить у п’ятірку найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна провела одну з найглибших атак дронів по території Росії, - Reutershttps://censor.net/ua/n3482193

Автор: 

НПЗ (587) розвідка (3854) Татарстан (37) ГУР (485)


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Топ коментарі
+13
Та не дай Бог. У американців серце стане від потужної ескалації.
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03.04.2024 13:18
+11
Невже Америка надає Ізраїлю зброю з умовою, що Ізраїль буде бити з неї лише по власній території??...
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03.04.2024 13:26
+9
Зате в російських ракетах повно закордонної електроніки, випуску кінця 2023 -початку 2024 року. Але "єто другое", не переплутайте.
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03.04.2024 13:27
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Та не дай Бог. У американців серце стане від потужної ескалації.
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03.04.2024 13:18 Відповісти
Використала... Обісраний памперс занепокоєної світової спільноти...
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03.04.2024 13:21 Відповісти
Невже Америка надає Ізраїлю зброю з умовою, що Ізраїль буде бити з неї лише по власній території??...
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03.04.2024 13:26 Відповісти
Зате в російських ракетах повно закордонної електроніки, випуску кінця 2023 -початку 2024 року. Але "єто другое", не переплутайте.
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03.04.2024 13:27 Відповісти
Рашинських терористів і фашистів , які прийшли на украінську
землю з геноцидною війною , потрібно всіх безжалісно вбивати ,
бо мина своій , Богом даній , землі ,
а русофашистам ввсім до пекла 🤬
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03.04.2024 13:27 Відповісти
для чого виправдовуватись і перед ким ? навпаки скажіть ми використовували компоненти іноземного виробництва і перерахуйте компанії які постачають складові до кацапських ракет . хай вони виправдовуються . в якому міжнародному документі є заборона наносити удари по території агресора ?
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03.04.2024 13:34 Відповісти
юсов який ти розвідник ? ти своїм безрозмірним язиком ляпаєш на право і наліво і оправдовуєшся на кожну провокаційну репліку.
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03.04.2024 13:36 Відповісти
він прес-офіцер...
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03.04.2024 14:32 Відповісти
Ну так робить свою справу профессійно і мовчки(без розголосу по всім яшикам) й не прійдеться ні перед ким виправдовуватися.
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03.04.2024 13:43 Відповісти
Молодці!!! І нема чого виправдовуватися перед лицемірними та продажними боягузами!!!
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03.04.2024 14:11 Відповісти
Це ви про ОПу?
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04.04.2024 13:09 Відповісти
Як це огидно, що Україна має весь час виправдовуватися.
Ізраїль тихо робить свою справу.
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03.04.2024 14:33 Відповісти
Ізраїль не настільки залежний від допомоги це перше, а друге інше ставлення до них...
До нас як до іншої і корумпованої держави ставлення відповідне
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04.04.2024 13:10 Відповісти
практично всі інфраструктурні та військові об'єкти що знаходяться на території рф/білорусі є законними цілями
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03.04.2024 16:03 Відповісти
По території Білорусі нажаль ні, вони не є прямим учасником конфлікту в очах що заходу що китайоз.... Те що бульбаш надав свою територію рашикам це мало кого обходить, а удари по території Білорусі зроблять конфлікт не псевдо-локальним а міжнародним!
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04.04.2024 13:12 Відповісти
Та тож не ми! То казахи або таджики! А може і ІДІЛ.
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03.04.2024 18:22 Відповісти
 
 