Українці змушені економити боєприпаси через затримку з допомогою у Конгресі США, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що будь-яка затримка з допомогою Україні має реальні наслідки на полі бою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Він наголосив, що для союзників НАТО "важливо ухвалювати рішення швидше, і це стосується і США".
"США – найбільший союзник і надає найбільше підтримки (Україні. - Ред.). І той факт, що в Конгресі США досі немає домовленості про продовження цієї підтримки, має наслідки. Це одна з причин, чому українці змушені економити артилерійські боєприпаси, чому їм важко протистояти російським силам, які їх переважають і мають надзвичайну військову силу", - пояснив генсек.
Столтенберг наголосив, що будь-яка затримка з допомогою Україні "має реальні наслідки на полі бою".
"Я в останні тижні зустрічався із сенаторами, членами Палати представників, і вони мене запевнили, що в Конгресі існує значна більшість на підтримку (допомоги Україні.- Ред.). Тож питання тепер у тому, щоб перетворити цю більшість у голосування й тверде рішення. І сподіваюсь, що це станеться якнайшвидше", - додав він.
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Це по перше. По друге, обслуговування ЯО це надзвичайно дорого. Кожна боеголовку мае свій термін придатності після якого їх треба замінювати на нову а стару ліквідовувати.
Зацитую: "Звичайно. Складно. Дорого. Але потрібно!"
І ви абсолютно маєте рацію про поточне обслуговування. І, до речі, не тільки боєголовки, а й ракетне паливо потрібно змінювати, а старе - утилізовувати. І здогадуюсь, що іще дохєра всього! Але ж ми і мали усі можливості для цього: наш Південмаш - колиска ракетобудування! І що-що, а кадри і потенціал для відбудовування усієї системи, але вже власної, - ми безсумнівно мали!
Але цим слід було займатись! І ми на це мали вдосталь часу: 30 (точніше - рівно 30,5) років. Для будь-якого, навіть найскладнішого, проекту 30 років - це є достатній термін!
Нічого ми не мали. Обслуговування ядерних боеголовку і іх виготовлення здійснювалося на секретних заводах у Сибірі. В Україні інфраструктури для цього не було. Як і для виготовлення нових боеголовку. А ракети, так. Але толку з них без боеголовки.
Запам'ятайте добряче! От прямо ДОБРЯЧЕ: коли є бажання і цілеспрямованість, то немає жодних перепон! А! Ще і час є! 30 років! Ідеально, Карл!!! І завод би побудували (я маю 100% впевненості, що нам були відомі всі технології виробництва - увесь СРСР будували українці і скрізь були задіяні), і уранові руди маємо, все маємо!
Совісті не маємо! І з розумом, мабуть, теж не дуже склалося.... Їбанашку шмаркляву президентом обрати! Зовсім кончені.... Ладно... Це інша історія.
Дякую за дискусію
Всього найкращого...
у нього нема своєї думки?