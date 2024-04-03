Українці змушені економити боєприпаси через затримку з допомогою у Конгресі США, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що будь-яка затримка з допомогою Україні має реальні наслідки на полі бою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він наголосив, що для союзників НАТО "важливо ухвалювати рішення швидше, і це стосується і США".

"США – найбільший союзник і надає найбільше підтримки (Україні. - Ред.). І той факт, що в Конгресі США досі немає домовленості про продовження цієї підтримки, має наслідки. Це одна з причин, чому українці змушені економити артилерійські боєприпаси, чому їм важко протистояти російським силам, які їх переважають і мають надзвичайну військову силу", - пояснив генсек.

Столтенберг наголосив, що будь-яка затримка з допомогою Україні "має реальні наслідки на полі бою".

"Я в останні тижні зустрічався із сенаторами, членами Палати представників, і вони мене запевнили, що в Конгресі існує значна більшість на підтримку (допомоги Україні.- Ред.). Тож питання тепер у тому, щоб перетворити цю більшість у голосування й тверде рішення. І сподіваюсь, що це станеться якнайшвидше", - додав він.

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