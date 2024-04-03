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Новини Війна
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Українці змушені економити боєприпаси через затримку з допомогою у Конгресі США, - Столтенберг

столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що будь-яка затримка з допомогою Україні має реальні наслідки на полі бою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він наголосив, що для союзників НАТО "важливо ухвалювати рішення швидше, і це стосується і США".

"США – найбільший союзник і надає найбільше підтримки (Україні. - Ред.). І той факт, що в Конгресі США досі немає домовленості про продовження цієї підтримки, має наслідки. Це одна з причин, чому українці змушені економити артилерійські боєприпаси, чому їм важко протистояти російським силам, які їх переважають і мають надзвичайну військову силу", - пояснив генсек.

Столтенберг наголосив, що будь-яка затримка з допомогою Україні "має реальні наслідки на полі бою".

"Я в останні тижні зустрічався із сенаторами, членами Палати представників, і вони мене запевнили, що в Конгресі існує значна більшість на підтримку (допомоги Україні.- Ред.). Тож питання тепер у тому, щоб перетворити цю більшість у голосування й тверде рішення. І сподіваюсь, що це станеться якнайшвидше", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО має орієнтуватися на довгострокову підтримку України, - Столтенберг

Автор: 

боєприпаси (2260) Конгрес США (1222) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+4
США сконали, як наддержава. Пом'янемо.
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03.04.2024 13:42
+2
Ядерку яку відібрали повертайте! Ви себе як ''гаранта'' вже спаскудили на весь світ.
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03.04.2024 13:44
+2
Соромно бачити, як голосно і бадьоро Сполучені Штати на весь світ відсмоктують у путлера...
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03.04.2024 13:47
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США сконали, як наддержава. Пом'янемо.
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03.04.2024 13:42 Відповісти
Мрій далі.
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03.04.2024 13:54 Відповісти
Ага. Мрій далі про 60 лярдів.
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03.04.2024 14:33 Відповісти
З чого такий висновок? США воює із РФ? США порушили якісь зобов'язання перед Україною? Тільки не треба про "Будапештський меморандум". З цим "папірцем", котрий нікого і ні до чого не зобов'язує, вже давно розібралися. "Бачили очі, що купували..." А якщо "не бачили", то всі питання до Кучми. Які претензії до США?
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03.04.2024 14:01 Відповісти
Ну від слова "наддержава" можна вибудувати якийсь причинно-наслідковий зв'язок? Не можете? То вибачайте.
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03.04.2024 14:32 Відповісти
США і залишається "наддержавою". Просто ви чомусь вирішили, що "наддержава" - це "світовий поліцейський". На жаль, це не так. Особливо коли йдеться про ядерну державу (РФ).
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03.04.2024 16:09 Відповісти
А що у вашому розумінні "наддержава"? Збіговисько тріпачів ні про що,вчених та філософів? Ніхрена це не наддержава. Просто одна із...
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03.04.2024 17:25 Відповісти
Ядерку яку відібрали повертайте! Ви себе як ''гаранта'' вже спаскудили на весь світ.
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03.04.2024 13:44 Відповісти
Однозначно!!! Я ще малий, у 94-му році, дивувався, чому мій дід ледь не плакав, коли читав новини про знищення нашої ядерної зброї
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03.04.2024 13:49 Відповісти
У вас ніякої зброї не було. Була зброя у Кремля якам у вас лише базувалася. Скористатися нею ви би не змогли навіть якщо би вона у вас і залишилася.
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03.04.2024 15:17 Відповісти
Ні-ні-ні, все вже давно вивчено з цього приводу! Ви абсолютно праві в тому, що зброя знаходилась під управлінням Москви. Більш того - координати бойового завдання знаходились на території країн НАТО, у більшості випадків - на території Сполучених Штатів. Також пункти управління та оперативне керування зброєю здійснювалося з центру. Але ТАКОЖ ПРАВДОЮ Є ТЕ, що живлення пускових шахт (і не тільки шахт, бо, скажімо сс24 - Сатана - могла бути і у вигляді поїзду) мало локальне джерело. Тобто, грубо кажучи, "вимкнути розетку" у всього цього господарства Україна мала можливість. А далі - так, місяці довгої і кропіткої роботи із написання нового програмного забезпечення, будівництво уніфікованого центру управління, організація усієї оперативної роботи. Звичайно. Складно. Дорого. Але потрібно! Ні, ну серйозно: ми не загрожували жодному сантиметру російської території і жодному російському життю! Натомість отримали тотальний геноцид з мільйонами покалічених життів! Ну, ***, це в голові не вкладається...
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03.04.2024 22:44 Відповісти
Маячня. Якби було так просто переписати управляння, це була би жопа по світу. Вся ЯО мала централізоване управління і змінити це нереально. Там цілий каскад захисних систем.
Це по перше. По друге, обслуговування ЯО це надзвичайно дорого. Кожна боеголовку мае свій термін придатності після якого їх треба замінювати на нову а стару ліквідовувати.
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03.04.2024 23:07 Відповісти
Ви уважно читали? Хто казав, що просто?

Зацитую: "Звичайно. Складно. Дорого. Але потрібно!"

І ви абсолютно маєте рацію про поточне обслуговування. І, до речі, не тільки боєголовки, а й ракетне паливо потрібно змінювати, а старе - утилізовувати. І здогадуюсь, що іще дохєра всього! Але ж ми і мали усі можливості для цього: наш Південмаш - колиска ракетобудування! І що-що, а кадри і потенціал для відбудовування усієї системи, але вже власної, - ми безсумнівно мали!

Але цим слід було займатись! І ми на це мали вдосталь часу: 30 (точніше - рівно 30,5) років. Для будь-якого, навіть найскладнішого, проекту 30 років - це є достатній термін!
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04.04.2024 00:55 Відповісти
Неможливо.

Нічого ми не мали. Обслуговування ядерних боеголовку і іх виготовлення здійснювалося на секретних заводах у Сибірі. В Україні інфраструктури для цього не було. Як і для виготовлення нових боеголовку. А ракети, так. Але толку з них без боеголовки.
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04.04.2024 08:24 Відповісти
Я думаю, у тому числі, через таких, як ви, на нас і напали!

Запам'ятайте добряче! От прямо ДОБРЯЧЕ: коли є бажання і цілеспрямованість, то немає жодних перепон! А! Ще і час є! 30 років! Ідеально, Карл!!! І завод би побудували (я маю 100% впевненості, що нам були відомі всі технології виробництва - увесь СРСР будували українці і скрізь були задіяні), і уранові руди маємо, все маємо!

Совісті не маємо! І з розумом, мабуть, теж не дуже склалося.... Їбанашку шмаркляву президентом обрати! Зовсім кончені.... Ладно... Це інша історія.

Дякую за дискусію
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04.04.2024 13:21 Відповісти
Ой блляя, Ти ще роскажи про віру а себе. Та решту маячні коучерів із саморозвитку.
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04.04.2024 14:17 Відповісти
Ми на "ти" не переходили!
Всього найкращого...
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04.04.2024 14:41 Відповісти
Соромно бачити, як голосно і бадьоро Сполучені Штати на весь світ відсмоктують у путлера...
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03.04.2024 13:47 Відповісти
а чого це, столтенберг, за зе!шмарклєй повторює?
у нього нема своєї думки?
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03.04.2024 13:58 Відповісти
 
 