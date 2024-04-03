Канада підтримує пропозицію Столтенберга щодо створення плану допомоги Україні на $100 мільярдів

Канада готова підтримати пропозицію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про створення фонду підтримки України на суму до 100 мільярдів доларів на найближчі 5 років.

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі перед початком зустрічі зі своїми колегами з країн-членів НАТО Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми завжди готові підтримати різні ідеї, які представляє генеральний секретар. Ми вже також взяли на себе зобов'язання щодо надання Україні довгострокової безпекової допомоги. Прем'єр-міністр Трюдо був в Україні нещодавно, тож я думаю, що ми зможемо зробити це протягом наступних п'яти років", - зазначила вона.

За словами Жолі, тривала безпекова допомога була однією з ідей, яку Канада поклала на стіл переговорів у G7, щоб переконатися, що Україна матиме сильну переговорну позицію, коли війна закінчиться, а Росія все ще залишатиметься її вкрай небезпечним сусідом.

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"Тож ми хотіли переконатися, що Україна матиме доступ до цих гарантій безпеки, до тих пір, поки не стане членом НАТО", - наголосила Жолі.

Вона також висловила сподівання, що США продовжать допомагати Україні.

"Канада добре знає США, вони наші сусіди, і коли йдеться про Україну, я переконана, що США знайдуть спосіб продовжувати підтримувати Україну",- сказала глава МЗС Канади.

"Важливо пам'ятати, що Росію підтримує Китай, коли йдеться про Україну, і саме тому ми повинні протистояти цим загрозам разом", - додала Жолі.

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За інформацією Financial Times, НАТО працює над ідеєю п’ятирічного пакета допомоги Україні на суму до $100 млрд, який діятиме незалежно від можливих політичних змін на Заході.

Так звану пропозицію "Місія для України" висунув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Згідно з планом, Альянс повинен буде спільно координувати використання, як передбачається, $100 млрд, які виділять країни-члени Альянсу.