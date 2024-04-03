Данія працює над новим пакетом військової допомоги для зміцнення оборони України, - Кулеба
Наразі Данія працює над новим пакетом військової допомоги для зміцнення оборони України.
Про це повідомив у твіттері глава МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічі із данським колегою Ларсом Лекке Расмуссеном, інформує Цензор.НЕТ.
"Свій день у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі я розпочав із зустрічі з моїм данським колегою і другом Ларсом Лекке Расмуссеном. Я вдячний Данії за відмінну підтримку України: військову допомогу, інвестиції, відновлення та іншу допомогу", - зазначає Кулеба.
Міністри також обговорили пріоритетні потреби України у військовій допомозі, зокрема у системах ППО й ракетах.
"Я також радий, що Данія працює над новим пакетом військової допомоги для зміцнення нашої оборони", - зазначив Кулеба.
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