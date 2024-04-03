"Друзі" Росії в Азії є важливими для її здатності продовжувати свою війну проти України, - Столтенберг
Війна РФ проти України чітко ілюструє те, що безпека є не регіональною, а глобальною.
Про це перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Завтра ми зустрінемося із нашими Індо-Тихоокеанськими партнерами – Австралією, Новою Зеландією, Японією і Південною Кореєю, разом із Європейським Союзом. Ми знаємо, що наша безпека не є регіональною, вона є глобальною. Війна в Україні чітко це ілюструє. "Друзі" Росії в Азії є важливими для її здатності продовжувати свою агресивну війну", - сказав генсек НАТО.
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А недрузі раші і наші друзі соплі жують,та ще і вказують.нам,куди бити можна.