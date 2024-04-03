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"Друзі" Росії в Азії є важливими для її здатності продовжувати свою війну проти України, - Столтенберг

кндр,чен,росія,путін,кім,ин

Війна РФ проти України чітко ілюструє те, що безпека є не регіональною, а глобальною.

Про це перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Завтра ми зустрінемося із нашими Індо-Тихоокеанськими партнерами – Австралією, Новою Зеландією, Японією і Південною Кореєю, разом із Європейським Союзом. Ми знаємо, що наша безпека не є регіональною, вона є глобальною. Війна в Україні чітко це ілюструє. "Друзі" Росії в Азії є важливими для її здатності продовжувати свою агресивну війну", - сказав генсек НАТО.

Також читайте: Канада підтримує пропозицію Столтенберга щодо створення плану допомоги Україні на $100 мільярдів

Автор: 

НАТО (6395) росія (64871) Столтенберг Єнс (1595)


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Вони оркостан засипають ************ і зброєю.
А недрузі раші і наші друзі соплі жують,та ще і вказують.нам,куди бити можна.
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03.04.2024 13:49 Відповісти
Це чмо над яким всі сміялися виявилося сильнішим за НАТО.)

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03.04.2024 14:12 Відповісти
 
 