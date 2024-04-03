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Новини Допомога Україні
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Сильніша роль НАТО в підтримці України – це шлях завершити війну на умовах Києва, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що перехід до довгострокових зобов’язань щодо підтримки України з боку Альянсу має на меті схилити Росію до мирних переговорів на умовах України.

Про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО 3 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП. 

Пояснюючи ініціативу з переходу членів Альянсу на більш довгострокові зобов’язання з підтримки України, Столтенберг заявив, що це "також надішле Росії сигнал, що вона не може нас "перечекати".

"Реальність полягає ось у чому: якщо ви хочете завершення цієї війни, чим швидше ми можемо переконати Москву, що вона не може перемогти на полі бою, не може "перечекати", тим швидше ми зможемо досягти мирної угоди", - зауважив Столтенберг.

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На думку генсека НАТО, в такому разі "Росія усвідомить, що вона не може перемогти у війні, а мусить сісти за стіл переговорів і домовлятись про угоду, в якій Україна бере гору як суверенна, незалежна держава".

"Тож сильніша роль НАТО в координації та наданні підтримки – це шлях завершити цю війну у спосіб, в якому Україна бере гору", - резюмував Столтенберг.

Автор: 

НАТО (6395) Столтенберг Єнс (1595) допомога і підтримка (1155)


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Бубубу-бла, бла, бла...А реально щось буде?
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03.04.2024 14:13 Відповісти
а у Нас условия очень жирные
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03.04.2024 14:55 Відповісти
https://t.me/voynareal/86985 🔥 У Підмосковному Подільську стався вибух: у частині міста зникла електрика
РосЗМІ пишуть, що вибухнула підстанція біля залізничної станції.
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03.04.2024 14:56 Відповісти
У Зеленского тепер мрія вийти на межі, які були при Порошенко.
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03.04.2024 16:02 Відповісти
 
 