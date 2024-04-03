УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4532 відвідувача онлайн
Новини
215 2

Шмигаль обговорив із президентом Естонії Карісом створення спільних оборонних підприємств

каріс,шмигал

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із президентом Естонії Аларом Карісом створення спільних оборонних підприємств.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна потребує більше зброї, аби вигнати росію з усіх наших земель. Цінуємо долучення Естонії до ініціатив з військової підтримки. Ми нарощуємо власне виробництво зброї. У цьому контексті порушили питання створення спільних оборонних підприємств", - написав Шмигаль.

За його словами, сторони також обговорили євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення України.

Також читайте: Шмигаль зустрівся з естонським спікером парламенту та обговорив важливі питання для української безпеки. ФОТОрепортаж

"Передав Карісу найщиріші побажання від президента Володимира Зеленського та подякував за послідовну допомогу Естонії", - підсумував Шмигаль.

Автор: 

Естонія (1593) Денис Шмигаль (4543) Алар Каріс (64)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо все шмигаль та шмигаль. А нелегітимний зеля де? Здає сечу на аналіз?
показати весь коментар
03.04.2024 14:12 Відповісти
гарно, що хоч не заводи по виробництву асфальту ... все обговорюють та обговорюють ...
показати весь коментар
03.04.2024 15:59 Відповісти
 
 