Шмигаль обговорив із президентом Естонії Карісом створення спільних оборонних підприємств
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із президентом Естонії Аларом Карісом створення спільних оборонних підприємств.
Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна потребує більше зброї, аби вигнати росію з усіх наших земель. Цінуємо долучення Естонії до ініціатив з військової підтримки. Ми нарощуємо власне виробництво зброї. У цьому контексті порушили питання створення спільних оборонних підприємств", - написав Шмигаль.
За його словами, сторони також обговорили євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення України.
"Передав Карісу найщиріші побажання від президента Володимира Зеленського та подякував за послідовну допомогу Естонії", - підсумував Шмигаль.
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Mikola Mazurenko
показати весь коментар03.04.2024 14:12 Відповісти Мені подобається 1
Vladimir Cherkasov
показати весь коментар03.04.2024 15:59 Відповісти Мені подобається 0
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