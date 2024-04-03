Глави МЗС країн Альянсу розглянуть створення місії НАТО з підтримки України, - Сікорський

Однією з тем зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу стане створення місії НАТО з підтримки України.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Interia.

"Темою зустрічі стане Україна. Ми обговоримо можливість створення місії НАТО з підтримки України. Ідея полягає в тому, щоб використовувати можливості Пакту для навчання українців, використання логістики та інших спільних елементів", - пояснив він.

Сікорський зауважив, що такий формат не буде "конфронтаційним для Москви", бо "російський президент переконує громадян у конфлікті з НАТО".

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"Він повторює цю брехню про оборонну війну. Я не раджу йому нападати на НАТО, тому що ми у 20 разів багатші, Росія програє таку війну.

Так само як СРСР програв холодну війну. Україна ще не сказала свого останнього слова", - резюмував глава МЗС Польщі.