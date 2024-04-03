Голова МЗС Латвії Каріньш щодо ідеї Столтенберга про фонд у $100 млрд для України: Ця пропозиція є дуже хорошою

Очільник латвійського Міністерства закордонних справ Кріш’яніс Каріньш прокоментував повідомлення щодо фонду в розмірі $100 млрд для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда.

Каріньш підтвердив, що генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував створити багаторічний фонд на підтримку України в розмірі 100 мільярдів доларів.

"Я гадаю, що ця пропозиція, яка є в генерального секретаря, є дуже хорошою", - наголосив глава МЗС Латвії.

"Це напрямок, у якому ми маємо мислити – як зібрати наші ресурси, аби бути ефективнішими в допомозі України", – додав він.

Очільник МЗС Латвії зазначив, що нині обговорюються різні пропозиції щодо фінансування такого фонду. Він нагадав, що латвійський уряд зобов’язався виділяти 0,25% ВВП країни на підтримку Києва.

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"Є різні способи це робити, але безумовно, якщо ми всі скинемось 0,25% ВВП на підтримку України, то фінансові проблеми України будуть вирішені", – вважає Каріньш.