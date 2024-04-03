Повідомлено про підозру 26 зрадникам із так званого "мвс рф", які займаються репресіями на окупованій Херсонщині, - СБУ
Служба безпеки та Національна поліція встановили особи і зібрали доказову базу на ще 26 колаборантів, які вступили до окупаційного "головного управління мвс рф Херсонської області".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У лавах псевдоустанови їх включили до складу злочинної організації під назвою "відділ міністерства внутрішніх справ росії "Каховський"".
Там шестеро фігурантів обійняли "керівні посади". Інших - призначили до підрозділів "слідства, карного розшуку, кадрового забезпечення та чергової частини".
"Перебуваючи у лавах окупаційного органу, колаборанти беруть участь у масових репресіях проти місцевих жителів, щоб зламати їхній спротив агресору.
За даними слідства, фігуранти під керівництвом фсб намагались розганяти проукраїнські зібрання мешканців Каховки", - зазначають у СБУ.
Під час таких "рейдів" рашисти викрадали людей та ув’язнювали їх до російських катівень на лівобережжі Херсонщини.
У застінках потерпілих піддавали жорстоким тортурам, сподіваючись схилити їх до співпраці з окупантами.
Також зловмисники вдиралися до помешкань українських патріотів та під виглядом "обшуків", викрадали приватне майно громадян, у тому числі гроші та автомобілі.
Крім цього, колаборантів залучали до охорони "виборчкомів" під час фейкових плебісцитів у тимчасово захопленій частині території регіону.
СБУ і Національна поліція зібрали всі установчі дані на кожного з фігурантів, задокументували їхню злочинну діяльність і встановили основні місця їхнього перебування.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили зловмисникам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);
- чч. 2, 3 ст. 27 та чч. 5, 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб);
- чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинена за попередньою змовою групою осіб);
- чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);
- чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування);
- чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем);
- чч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 186 (грабіж);
- чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).
Перелік осіб, які отримали підозру:
- Денисюк Іван Юрійович – очільник псевдоустанови;
- Овдієнко Євген Володимирович – керівник "відділу дізнання";
- Сьомін Володимир Ігорович – "слідчий";
- Задорожна Євгенія Олександрівна – "слідча";
- Суслов Михайло Омелянович – очільник "відділу участкових інспекторів";
- Повшик Михайло Михайлович – керівник "відділу карного розшуку";
- Бугровенко Артем Володимирович – "оперуповноважений відділу карного розшуку";
- Жакоті Олександр Борисович – "оперуповноважений відділу карного розшуку";
- Нікулін Володимир Сергійович – "оперуповноважений відділу карного розшуку";
- Суслов Дмитро Михайлович – "оперуповноважений відділу карного розшуку";
- Мартинов Олександр Вадимович – "оперуповноважений відділу карного розшуку";
- Костерний В’ячеслав Сергійович – керівник "відділу патрульно-постової служби";
- Макогоник Олександр Вікторович – "інспектор відділу патрульно-постової служби";
- Поздняков Олександр Григорович – "інспектор відділу патрульно-постової служби";
- Стацик Володимир Семенович – "інспектор відділу патрульно-постової служби";
- Кравченко Олексій Миколайович – "інспектор відділу патрульно-постової служби";
- Олійник Євген Миколайович – "інспектор відділу патрульно-постової служби";
- Черьомухін Олександр Сергійович – "інспектор відділу патрульно-постової служби";
- Сінько Ілля Олександрович – "інспектор відділу патрульно-постової служби";
- Біловицький Віктор Вікторович – "інспектор відділу патрульно-постової служби";
- Литвиненко Артем Сергійович – "інспектор відділу патрульно-постової служби";
- Хруслов Владислав Леонідович – "інспектор відділу патрульно-постової служби";
- Сьоміна Катерина Юріївна – очільник "відділу кадрового забезпечення";
- Нікуліна Вероніка Ігорівна – "старший інспектор відділу кадрового забезпечення";
- Добров Олександр Вікторович – "черговий співробітник чергової частини";
- Кравчук Ірина Василівна – "помічниця чергового співробітника чергової частини".
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного колаборанта до відповідальності за злочини проти українських громадян. Кожного з них буде знайдено і покарано.
Розслідування проводили спільно із Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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