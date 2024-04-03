Повідомлено про підозру 26 зрадникам із так званого "мвс рф", які займаються репресіями на окупованій Херсонщині, - СБУ

Служба безпеки та Національна поліція встановили особи і зібрали доказову базу на ще 26 колаборантів, які вступили до окупаційного "головного управління мвс рф Херсонської області".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У лавах псевдоустанови їх включили до складу злочинної організації під назвою "відділ міністерства внутрішніх справ росії "Каховський"".

Там шестеро фігурантів обійняли "керівні посади". Інших - призначили до підрозділів "слідства, карного розшуку, кадрового забезпечення та чергової частини".

"Перебуваючи у лавах окупаційного органу, колаборанти беруть участь у масових репресіях проти місцевих жителів, щоб зламати їхній спротив агресору.

За даними слідства, фігуранти під керівництвом фсб намагались розганяти проукраїнські зібрання мешканців Каховки", - зазначають у СБУ.

Під час таких "рейдів" рашисти викрадали людей та ув’язнювали їх до російських катівень на лівобережжі Херсонщини.

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У застінках потерпілих піддавали жорстоким тортурам, сподіваючись схилити їх до співпраці з окупантами.

Також зловмисники вдиралися до помешкань українських патріотів та під виглядом "обшуків", викрадали приватне майно громадян, у тому числі гроші та автомобілі.

Крім цього, колаборантів залучали до охорони "виборчкомів" під час фейкових плебісцитів у тимчасово захопленій частині території регіону.

СБУ і Національна поліція зібрали всі установчі дані на кожного з фігурантів, задокументували їхню злочинну діяльність і встановили основні місця їхнього перебування.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили зловмисникам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

- чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);

- чч. 2, 3 ст. 27 та чч. 5, 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

- чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

- чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

- чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування);

- чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем);

- чч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 186 (грабіж);

- чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

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Перелік осіб, які отримали підозру:

Денисюк Іван Юрійович – очільник псевдоустанови;

Овдієнко Євген Володимирович – керівник "відділу дізнання";

Сьомін Володимир Ігорович – "слідчий";

Задорожна Євгенія Олександрівна – "слідча";

Суслов Михайло Омелянович – очільник "відділу участкових інспекторів";

Повшик Михайло Михайлович – керівник "відділу карного розшуку";

Бугровенко Артем Володимирович – "оперуповноважений відділу карного розшуку";

Жакоті Олександр Борисович – "оперуповноважений відділу карного розшуку";

Нікулін Володимир Сергійович – "оперуповноважений відділу карного розшуку";

Суслов Дмитро Михайлович – "оперуповноважений відділу карного розшуку";

Мартинов Олександр Вадимович – "оперуповноважений відділу карного розшуку";

Костерний В’ячеслав Сергійович – керівник "відділу патрульно-постової служби";

Макогоник Олександр Вікторович – "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Поздняков Олександр Григорович – "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Стацик Володимир Семенович – "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Кравченко Олексій Миколайович – "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Олійник Євген Миколайович – "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Черьомухін Олександр Сергійович – "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Сінько Ілля Олександрович – "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Біловицький Віктор Вікторович – "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Литвиненко Артем Сергійович – "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Хруслов Владислав Леонідович – "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Сьоміна Катерина Юріївна – очільник "відділу кадрового забезпечення";

Нікуліна Вероніка Ігорівна – "старший інспектор відділу кадрового забезпечення";

Добров Олександр Вікторович – "черговий співробітник чергової частини";

Кравчук Ірина Василівна – "помічниця чергового співробітника чергової частини".

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного колаборанта до відповідальності за злочини проти українських громадян. Кожного з них буде знайдено і покарано.

Розслідування проводили спільно із Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.