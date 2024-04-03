США збережуть підтримку України й після виборів, - глава МЗС Канади Жолі

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі вважає, що після президентських виборів у США вони все одно продовжать підтримку України.

Про це вона сказала перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 3 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Жолі наголосила, що "Канада дуже добре знає Сполучені Штати - це наші сусіди й друзі".

"І коли йдеться про Україну, то я переконана, що США знайдуть спосіб продовжувати підтримку України", - додала вона.

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Голова канадського МЗС нагадала, що в контексті України Росія користується підтримкою Китаю, "саме тому ми повинні відповідати на ці виклики разом".

Про загрозу підтримки України з боку США говорять у контексті виборів президента, де може перемогти республіканець Дональд Трамп.

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