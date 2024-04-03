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США збережуть підтримку України й після виборів, - глава МЗС Канади Жолі

жолі

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі вважає, що після президентських виборів у США вони все одно продовжать підтримку України.

Про це вона сказала перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 3 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Жолі наголосила, що "Канада дуже добре знає Сполучені Штати - це наші сусіди й друзі".

"І коли йдеться про Україну, то я переконана, що США знайдуть спосіб продовжувати підтримку України", - додала вона.

Читайте: Військ США в Україні не буде. Інші країни мають вирішувати це питання на рівні своїх урядів та НАТО, - Блінкен

Голова канадського МЗС нагадала, що в контексті України Росія користується підтримкою Китаю, "саме тому ми повинні відповідати на ці виклики разом".

Про загрозу підтримки України з боку США говорять у контексті виборів президента, де може перемогти республіканець Дональд Трамп.

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Автор: 

Канада (2186) допомога (8280) США (22417) Жолі Мелані (79)


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Топ коментарі
+5
Таку як зараз?! То звісно!
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03.04.2024 14:41
+2
А якшо нє? От якого біса МЗС Канади росписується за США?
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03.04.2024 14:43
+2
Та ні, якщо в США на виборах в листопаді переможе популізм штибу нашого 73/43%зебільного - то і там першочерговими проблемами стануть дороги і шашлики, а не глобальні проблеми. Не потрібно втирати слодку брехню - особливо нам, українцям - ми вже навчені гірким досвідом. При перемозі популізму США програє; різниця в програші між США та Україною полягає лише в тому, як наші країни можуть програти. Якщо Україна в результаті програшу може знову стати колонією касапів (як мінімум - втратити до 50% сволєї території в кордонах 1991року); то США може втратити роль гегемона світі, як мінімум, а то й більше, стати країною рівня Австрії чи Швейцарії по впливу на світову політику.
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03.04.2024 14:45
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ЖЮЛІ ,НЕ ТІШ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД."І коли йдеться про Україну, то я ПЕРЕКОНАНИЙ , що США ЗНАЙШЛИ КІЛЬКА СПОСОБІВ ,ЯК БІЛЬШЕ ПІВ-РОКУ , РЕАЛЬНО , НЕ ДОПОМАГАТИ УКРАЇНІ І ЇЇ НАРОДУ, КОТРОГО ЗНИЩУЄ РАШИСТСЬКИЙ НЕЛЮД ,
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03.04.2024 14:38 Відповісти
А она каким боком тянет мазу за старика Байдена?
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03.04.2024 14:38 Відповісти
Таку як зараз?! То звісно!
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03.04.2024 14:41 Відповісти
А якшо нє? От якого біса МЗС Канади росписується за США?
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03.04.2024 14:43 Відповісти
За'ява ця вказує на родинні звязки роду Юдиного .Торгажі-(гешефт)
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03.04.2024 14:48 Відповісти
та краще би її запитати, чому Канада допомагає Україні на рівні країн Естонії, Латвії, Болгарії - і це при т ому, що в Канади ВВП в сто раз більший за названі...
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03.04.2024 14:49 Відповісти
Та ні, якщо в США на виборах в листопаді переможе популізм штибу нашого 73/43%зебільного - то і там першочерговими проблемами стануть дороги і шашлики, а не глобальні проблеми. Не потрібно втирати слодку брехню - особливо нам, українцям - ми вже навчені гірким досвідом. При перемозі популізму США програє; різниця в програші між США та Україною полягає лише в тому, як наші країни можуть програти. Якщо Україна в результаті програшу може знову стати колонією касапів (як мінімум - втратити до 50% сволєї території в кордонах 1991року); то США може втратити роль гегемона світі, як мінімум, а то й більше, стати країною рівня Австрії чи Швейцарії по впливу на світову політику.
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03.04.2024 14:45 Відповісти

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03.04.2024 14:49 Відповісти
А чого ви, такі розумні, зеленого узурпатора терпите? В кого зброя на руках? Пішли, винесли ногами вперед, закрили питання некомпетентного диктатора, через якого нам Ф35 не дають.
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03.04.2024 15:36 Відповісти
Це продовжать таку підтримку як останні пів року, чи як?
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03.04.2024 14:55 Відповісти
підтримка в промовах і закликах ? залиште її собі ! ви кацапські гроші Україні не даєте .
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03.04.2024 15:04 Відповісти
якщо підтримка буде такою, як останні півроку, то це геть не складно: не роби нічого, висловлюй постійну готовність
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03.04.2024 15:19 Відповісти
 
 