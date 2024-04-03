Я шкодую про вторгнення США до Іраку в 2003 році. Ми не імперія, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не вважає свою країну імперією, проте сказав, що шкодує про вторгнення до Іраку в 2003 році.
Про це він повідомив в інтерв'ю французьким каналам LCI/TF1, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, у США немає бажання захоплювати чи утримувати якісь території.
"У нас були втручання, які, озираючись назад, згодом, ми зробили інакше. Я абсолютно шкодую про Ірак, як і багато людей", - сказав Блінкен.
Він зазначив, що практично з усіх проблем, які впливають на життя США та їхніх союзників, їм необхідно співпрацювати.
"Поодинці ми не можемо впоратися з усіма цими проблемами. Але я переконаний і в іншому: без прихильності США буде важче керувати ситуацією і досягати спільної мети. Тому для нас важливо створити партнерство, покращити координацію", - заявив дипломат.
Вторгнення США до Іраку в 2003 році
Нагадаємо, вторгнення США та їхніх союзників до Іраку, офіційно "Операція "Свобода Іраку" - військова операція США та їхніх країн-союзників проти Іраку, розпочата у 2003 році з метою повалення режиму диктатора Саддама Хусейна. Військові дії проти іракської армії почалися 20 березня і закінчилися 9 травня, коли американські війська зайняли столицю Іраку Багдад. 1 травня президент США Джордж Буш-молодший оголосив про закінчення активних бойових дій.
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Тобто - колонізхація?
Що він ********?
Саме тому вони нам не поставляють зброю. Вони пропонують іншим державам передати всю зброю іншого виробника нам, а вони поставлять американську зброю. Щоб потім мати вплив через контроль над її використанням та обслуговуванню. І як тільки ринки були захоплені, реклама їх одиничних екземплярів в Україні зробила свою справа, вони просто забили х*й на нас.
Бо що можна заробити - зароблено. А тепер не ви***тесь, українці, та тихенько здохніть і не заважайте робити бізнесЬ.
Навіщо було захоплювати далекий Ірак, якщо під носом є Венесуела, венесуельська нафта сама дешева в світі.
США были есть и будут последней инстанцией людей в защите свободы, демократии и верховенства права