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Я шкодую про вторгнення США до Іраку в 2003 році. Ми не імперія, - Блінкен

сша,ірак,2003

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не вважає свою країну імперією, проте сказав, що шкодує про вторгнення до Іраку в 2003 році.

Про це він повідомив в інтерв'ю французьким каналам LCI/TF1, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, у США немає бажання захоплювати чи утримувати якісь території.

"У нас були втручання, які, озираючись назад, згодом, ми зробили інакше. Я абсолютно шкодую про Ірак, як і багато людей", - сказав Блінкен.

Читайте: Військ США в Україні не буде. Інші країни мають вирішувати це питання на рівні своїх урядів та НАТО, - Блінкен

Він зазначив, що практично з усіх проблем, які впливають на життя США та їхніх союзників, їм необхідно співпрацювати.

"Поодинці ми не можемо впоратися з усіма цими проблемами. Але я переконаний і в іншому: без прихильності США буде важче керувати ситуацією і досягати спільної мети. Тому для нас важливо створити партнерство, покращити координацію", - заявив дипломат.

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Вторгнення США до Іраку в 2003 році

Нагадаємо, вторгнення США та їхніх союзників до Іраку, офіційно "Операція "Свобода Іраку" - військова операція США та їхніх країн-союзників проти Іраку, розпочата у 2003 році з метою повалення режиму диктатора Саддама Хусейна. Військові дії проти іракської армії почалися 20 березня і закінчилися 9 травня, коли американські війська зайняли столицю Іраку Багдад. 1 травня президент США Джордж Буш-молодший оголосив про закінчення активних бойових дій.

Автор: 

Ірак (183) США (22417) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+19
не забудь вибачитись за Хіросіму і Нагасаки ! і раз пішла мова про втручання поверніть Україні зброю , яку знищили своїм втручанням .
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03.04.2024 14:48
+13
Мдее... Ірак напав на союзника США - Кувейт, якому Штати давали гарантії безпеки. І отримав за це показувих киздюлів. Да таких, шо всі інші охочі на 20 років запхали язики в дупу. А цей слимак обісцяний тепер шкодує...
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03.04.2024 14:46
+12
Якби штати нас не підтримували в знищенні совкового арсеналу...
постійно даючи кредити на це і тиснувши на нашу владу... Обама в своїй книзі писав що вони боялись що ця зброя попаде не в ті руки....

То б ніякої війни б не було... А тепер багато пообітцяли що будуть підтримувати до кінця... а як тільки домовились з Китаєм то вся їхня підтримка здулась до потужних сигналів
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03.04.2024 15:03
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Тобто, бідон підкерслює, що США тоді почали імперські дії? Тобто - завоювання території?
Тобто - колонізхація?
Що він ********?
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03.04.2024 15:55 Відповісти
Нафта. Ірак, Сирія, Лівія.
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03.04.2024 16:03 Відповісти
Лівію більше європейці розвалили, їм теж їсти треба.
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03.04.2024 16:06 Відповісти
Тутка лаптями потягло - привіт трансляторе кацапських наративів.
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03.04.2024 16:28 Відповісти
З пісні слів не викинеш. Лізати партнерам потрібно в міру.
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03.04.2024 16:32 Відповісти
Сирія - кацапи не хотіли шоб газ Катару попав в Європу . А якби ви були в темі то знали би шо в Сирії нафти не так вже і багато. А ви і далі продовжуйте кричать як кацапи шо США у всьому винувате - особливо вони починають про це репетувати коли то вони винуваті в подіях про які вони так репетують.
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03.04.2024 16:41 Відповісти
Лівія і Ірак це було знищення злочинних режимів
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04.04.2024 20:36 Відповісти
Ага, ага. Два вторгення (Ірак + Лівія) були зроблені, щоб взяти під контроль нафтовидобування та логістику. Жаліється він, ****. Зробили те, що хотіли. І зливають нас також по своєму задуму. Потрібно було захопити нові ринки, в тому числі ринки зброї.

Саме тому вони нам не поставляють зброю. Вони пропонують іншим державам передати всю зброю іншого виробника нам, а вони поставлять американську зброю. Щоб потім мати вплив через контроль над її використанням та обслуговуванню. І як тільки ринки були захоплені, реклама їх одиничних екземплярів в Україні зробила свою справа, вони просто забили х*й на нас.

Бо що можна заробити - зароблено. А тепер не ви***тесь, українці, та тихенько здохніть і не заважайте робити бізнесЬ.
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03.04.2024 16:07 Відповісти
А тепер скажи, чому іракська нафта не контролюється США?
Навіщо було захоплювати далекий Ірак, якщо під носом є Венесуела, венесуельська нафта сама дешева в світі.
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03.04.2024 17:15 Відповісти
Конечно не контролируются, Юрий, что ж вы. Все мы прекрасно знаем, что на севере Ирака, Ливии и Сирии добывают нефть исключительно компании локалы. Вот эти знаменитые кампании - Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation и EDF. Да, да, Юрий это все знаменитые нефтяные корпорации Ирака, ну это все знают, это база.
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04.04.2024 08:22 Відповісти
Чому не розказуєте те що США позбавили народи Іраку і Лівії від тиранії ?
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04.04.2024 20:38 Відповісти
Здорово, правда? Семьи почти полумиллиона погибших иракцев вас поддерживают и дякуют сша за такую офигенную помощь. К ним присоединяются голодающие народы Ливии, у которых средняя заработная плата упала с 500 долларов до 50. Совершенно точно вы уверены, что жители этих 2 стран, которые теперь разрываются в меж племенных конфликтах, обожают и боготворят США, иначе и быть не может. И не сомневайтесь, все граждане Саудовской Аравии молятся, что бы поскорее и к ним пришли великие США, избавили бы их от тирана и осчастливили страну свободой и демократией. Даже не сомневайтесь!
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05.04.2024 11:44 Відповісти
Тобто диктатура і геноцид який творив садам хусейн це нормально його не треба було карати може жителі іраку мають відповідати за те що мали такого злочинця який керував державою. Каддафі це взагалі повний виродок фінансував терористів, незаконно прийшов до влади, вчиняв теракти і вбивства цивільних європейців, довів країну до громадянської війни ви впевнені що ці злочинці мали і далі керувати державами ?
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05.04.2024 21:01 Відповісти
Дуже тупо, можливо вибори на носі, тому так. Як би вони не зробили це в 2003 му., Саддам Хусейн напросився б на мотузку ще раз з десять. Як зараз пуйло, но з цим складніше…
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03.04.2024 16:12 Відповісти
Вот же лицемеры гнусные! Саксофонист спустя 30 лет мекал бэкал недавно, пеплом даже обещал обсыпается что выдурил у нас Яо, теперь этот мудро- сракий Ираку туфту заряжает, хотя там было всё не просто. Пройдут годы, что пропоют о нас по этому моменту? Правда два деда--- один лохматый, другой совсем никакой, спустя 10 лет вряд-ли что сморозят. Но то что за спиной у нас настоящих союзников стратегических не оказалось, урок всему миру и всем народам.
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03.04.2024 16:25 Відповісти
Тупих і слабких б"ють, так завжди було, самі винні, будапештський меморандум..., на заборі теж багато чого написано...
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03.04.2024 17:16 Відповісти
Ну, треба розуміти , що США вже не того, не гегемон в Світі. Просто як звичайні папуаси.
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03.04.2024 17:40 Відповісти
******* ты Блинкин.
США были есть и будут последней инстанцией людей в защите свободы, демократии и верховенства права
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03.04.2024 17:44 Відповісти
Народы Сербии и Ливии не дадут соврать ! =D
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04.04.2024 08:24 Відповісти
Народи Сербії і Лівії треба було покарати давно сербів взагалі за те що творили на Балканах треба вирізати від нуль а лівійські терпіли 42 роки терпіли Каддафі що теж говорить про низьку якість цього народу
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10.04.2024 02:41 Відповісти
Дебіл блінкін уже забув причину вторгнення в Ірак!
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03.04.2024 17:55 Відповісти
Только Ирак?? Или он не хочет вспоминать когда Вьетнам сжигали фосфорными бомбами и напалмом ?
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03.04.2024 20:34 Відповісти
голуби мира короче. Расходимся.
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04.04.2024 00:20 Відповісти
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