Польща підтримує ідею Столтенберга створити фонд у $100 млрд для України, - Сікорський

Польща підтримує ідею генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга щодо створення фонду в розмірі 100 мільярдів доларів для України.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед початком зустрічі зі своїми колегами з країн-членів НАТО у Брюсселі у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми підтримуємо зусилля генерального секретаря", - прокоментував Сікорський питання журналістів щодо пропозиції генсека НАТО зі створення в НАТО 100-мільярдного фонду підтримки України.

Сікорський повідомив, що під час зустрічі у Брюсселі також з нетерпінням чекає на те, щоб заслухати українських колег про ситуацію та фронті та найбільші виклики.

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За інформацією Financial Times, НАТО працює над ідеєю п’ятирічного пакета допомоги Україні на суму до $100 млрд, який діятиме незалежно від можливих політичних змін на Заході.

Так звану пропозицію "Місія для України" висунув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Згідно з планом, Альянс повинен буде спільно координувати використання, як передбачається, $100 млрд, які виділять країни-члени Альянсу.