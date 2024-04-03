УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4766 відвідувачів онлайн
Новини
366 5

Польща підтримує ідею Столтенберга створити фонд у $100 млрд для України, - Сікорський

сікорський,радослав

Польща підтримує ідею генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга щодо створення фонду в розмірі 100 мільярдів доларів для України.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед початком зустрічі зі своїми колегами з країн-членів НАТО у Брюсселі у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми підтримуємо зусилля генерального секретаря", - прокоментував Сікорський питання журналістів щодо пропозиції генсека НАТО зі створення в НАТО 100-мільярдного фонду підтримки України.

Сікорський повідомив, що під час зустрічі у Брюсселі також з нетерпінням чекає на те, щоб заслухати українських колег про ситуацію та фронті та найбільші виклики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова МЗС Латвії Каріньш щодо ідеї Столтенберга про фонд у $100 млрд для України: Ця пропозиція є дуже хорошою

За інформацією Financial Times, НАТО працює над ідеєю п’ятирічного пакета допомоги Україні на суму до $100 млрд, який діятиме незалежно від можливих політичних змін на Заході.

Так звану пропозицію "Місія для України" висунув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Згідно з планом, Альянс повинен буде спільно координувати використання, як передбачається, $100 млрд, які виділять країни-члени Альянсу.

Автор: 

НАТО (6395) Польща (8471) Столтенберг Єнс (1595) допомога і підтримка (1155)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЦЯ КУЙНЯ -ЗАМІНЮЄ ЗАПРОШЕННЯ УКРАЇНИ В НАТО, А ВІД ТАК НЕ БУДЕ НІ ГРОШЕЙ НІ НАТО...ЦЕ ЧЕРГОВА АФЕРА ПРОТИ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ.
показати весь коментар
03.04.2024 14:51 Відповісти
Яке НАТО. Схаменіиться! Навіщо воно нам. НАТО це абсолютно нікчемна та безвольна організіція. В гарячій війні з росією НАТО не протримається і тижня.
показати весь коментар
03.04.2024 17:22 Відповісти
Будь Україна членом НАТО.ЧИ БУЛА БИ ВІЙНА В УКРАЇНІ І ЧИ КУЙЛО БНАВАЖИВСЯ НАПАСТИ НА УКРАЇНУ???ДАВАЙ СХАМЕНИСЬ І ПРИДУМАЙ.ЩО НЕБУТЬ???
показати весь коментар
03.04.2024 22:26 Відповісти
Побачимо. Поки це тільки ідея.

А щодо того чи будемо ми в НАТО

В НАТО вже 120-й раз натякали й казали, що разом з агентом Козирем нас туди не візьмуть.

А ЗЄ тримається за нього як воша за кожуха.
Вони хочуть царювати в Україні самі
показати весь коментар
03.04.2024 15:15 Відповісти
Чергова морквина для нас. Поки будуть обговорювати, узгоджувати, дискутувати-України не стане. Класичне: або ішак або султан.
показати весь коментар
03.04.2024 17:20 Відповісти
 
 