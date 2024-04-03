Нам потрібно більше грошей і більше снарядів для України, - голова МЗС Чехії Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що чеська ініціатива з постачання Україні сотень тисяч снарядів усе ще потребує додаткового фінансування.

Про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 3 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Ліпавський наголосив, що "нам потрібно більше грошей" для постачання Україні боєприпасів.

"І нам потрібно більше боєприпасів для України, бо все ще Росія здатна виробляти багато, набагато більше, ніж Україна може використовувати на полі бою. На жаль, на війні ця математика має значення", - пояснив він.

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"Тож ми хочемо, щоб Україна була здатна захистити себе від російської агресії. Від цієї ініціативи залежить постачання снарядів Україні, тож я закликаю фактично всіх пообіцяти вкластись (у неї. - Ред.)", - додав очільник чеського МЗС.

Нагадаємо, учасники ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України за межами Європи підписали угоду, в межах якої Київ отримає мільйон боєприпасів - більше, ніж планували.

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До ініціативи долучилися 15 країн, зокрема, Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.