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Новини Війна
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Зеленський - критикам атак на російські НПЗ: Приїдьте до Харкова і подивіться як тут виживають без світла та води, а потім щось засуджуйте

татарстан

Західні партнери повинні підтримати удари України по російській інфраструктурі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в середу в Києві після переговорів із президентом Фінляндії Александром Стуббом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мені здається, для того, щоб в кінці кінців зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без світла, без води, треба, напевно, людям приїжджати, дивитися, а потім щось засуджувати або ні. Росія, окрім сили, нічого не розуміє. ... Усі засудження щодо незаконної окупації наших територій, ударів по нашій енергетиці, блекаутів, які ми пережили під час цих двох років, підриву нашої інфраструктури, наших гідроелектростанцій тощо, не привели до зменшення атак Російської Федерації - це свідчить про те, що ці люди розуміють тільки одне - коли вони розуміють, що є потужна сила", - сказав Зеленський.

Також читайте: Україна не використовувала іноземну зброю під час ударів по об’єктах у Татарстані, - ГУР

"Тому я вважаю, що, навпаки, наші західні партнери мають підтримувати українську відповідь", - сказав він на пресконференції .

Автор: 

Зеленський (23653) НПЗ (587) росія (64871) Удари по РФ (262)


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Топ коментарі
+7
Вони не можуть це підтримувати тому що там працює ще багато їх компаній... і вони залежні від екпорту сировини з раші який може зупинитись від ударів... тому нічого особистого....

Треба свою балістику запускати в серію Грім2.. яка виходить була готова ще до 18 року, раз є кримінальна справа про передачу документації Саудитам але так ніхто і не запустив в серію... мабуть дотримувались недіючого... фактично договору про неросповсюдження ... що був фікцією

треба вибивати їх ППО та авіацію на аеродромах що біля наших кордонів тоді беспілотникам буде легше проникати вглиб території
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03.04.2024 15:11
+4
Головне щоб від дій був позитивний ефект для країни і боротьби проти рвшистів, а підтримують це інші публічно чи ні не має значення. Треба розуміти що до того часу, поки саме проти них московські нацисти не розв'язали війну вони будуть висловлювати лише співчуття, але не будуть демонструвати відкриту підтримку адекватним відповідям Кремлю на його злочини пропагуючи нікчемні релігійні наративи типу "підставити ліву щоку на удар по правій" замість дійсно дієвого "око за око". Всі ж такі "добрі" поки самих безпосередньо біда та злочин не торкнеться, всі такі "правильні" аз плюватися хочеться!!!
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03.04.2024 15:11
+4
так адміністрація Байдена та деякі європейські партнери... типу це підніме ціни на ресурси
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03.04.2024 15:13
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03.04.2024 14:59 Відповісти
💯%!
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03.04.2024 15:02 Відповісти
Цікаво, він колись навчиться формулювати свою думку так, щоб оточуючі люди його розуміли?
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03.04.2024 15:07 Відповісти
А разве кто-то осуждает действия Украины? ну кроме папы маразматика и илона маска ?
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03.04.2024 15:08 Відповісти
так адміністрація Байдена та деякі європейські партнери... типу це підніме ціни на ресурси
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03.04.2024 15:13 Відповісти
Всі свої претензії можуть відправляти за адресою "Москва, Кремль, В. В. Х.йлу"!
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03.04.2024 17:30 Відповісти
Головне щоб від дій був позитивний ефект для країни і боротьби проти рвшистів, а підтримують це інші публічно чи ні не має значення. Треба розуміти що до того часу, поки саме проти них московські нацисти не розв'язали війну вони будуть висловлювати лише співчуття, але не будуть демонструвати відкриту підтримку адекватним відповідям Кремлю на його злочини пропагуючи нікчемні релігійні наративи типу "підставити ліву щоку на удар по правій" замість дійсно дієвого "око за око". Всі ж такі "добрі" поки самих безпосередньо біда та злочин не торкнеться, всі такі "правильні" аз плюватися хочеться!!!
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03.04.2024 15:11 Відповісти
Вони не можуть це підтримувати тому що там працює ще багато їх компаній... і вони залежні від екпорту сировини з раші який може зупинитись від ударів... тому нічого особистого....

Треба свою балістику запускати в серію Грім2.. яка виходить була готова ще до 18 року, раз є кримінальна справа про передачу документації Саудитам але так ніхто і не запустив в серію... мабуть дотримувались недіючого... фактично договору про неросповсюдження ... що був фікцією

треба вибивати їх ППО та авіацію на аеродромах що біля наших кордонів тоді беспілотникам буде легше проникати вглиб території
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03.04.2024 15:11 Відповісти
Зеленський щось давненько не заглядував путіну туди, де побачив "мир"?
Чи вже "домовитися посередині" не вийде?

Навіть кошеня, якщо його ткнути мордою в лайно - одразу перестає гидити на килим.

А до Зеленського доходить, як до жирафа, та йто не все.
Бо товариш майор з ФСБ лається.
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03.04.2024 15:41 Відповісти
йому ніхто і не пропонує
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03.04.2024 16:17 Відповісти
Ти уйобку , яка Україна завдавала ударів по москальській інфракстурі ? То не ми - то іран.
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03.04.2024 15:41 Відповісти
Перестань красти,зрадник номер 1.
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03.04.2024 17:01 Відповісти
Кто критикует. Что за бред.
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03.04.2024 19:09 Відповісти
сша
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04.04.2024 00:10 Відповісти
 
 