Зеленський - критикам атак на російські НПЗ: Приїдьте до Харкова і подивіться як тут виживають без світла та води, а потім щось засуджуйте

Західні партнери повинні підтримати удари України по російській інфраструктурі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в середу в Києві після переговорів із президентом Фінляндії Александром Стуббом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мені здається, для того, щоб в кінці кінців зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без світла, без води, треба, напевно, людям приїжджати, дивитися, а потім щось засуджувати або ні. Росія, окрім сили, нічого не розуміє. ... Усі засудження щодо незаконної окупації наших територій, ударів по нашій енергетиці, блекаутів, які ми пережили під час цих двох років, підриву нашої інфраструктури, наших гідроелектростанцій тощо, не привели до зменшення атак Російської Федерації - це свідчить про те, що ці люди розуміють тільки одне - коли вони розуміють, що є потужна сила", - сказав Зеленський.

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"Тому я вважаю, що, навпаки, наші західні партнери мають підтримувати українську відповідь", - сказав він на пресконференції .