Кулеба та глава МЗС Іспанії Альбарес обговорили надання Україні додаткових Patriot та інших систем ППО
Глава МЗС Дмитро Кулеба провів розмову з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом.
Про це міністр повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вдячний Хосе Мануелю особисто та Іспанії як нашому надійному партнеру за надійну підтримку. Я наголосив на нагальності надання Україні додаткових Patriot та інших систем ППО, здатних перехоплювати балістичні ракети. Ми обговорили важливість спільних зусиль для зміцнення оборони України для забезпечення миру в Європі", - зазначив він.
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