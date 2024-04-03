Кулеба та глава МЗС Іспанії Альбарес обговорили надання Україні додаткових Patriot та інших систем ППО

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів розмову з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом.

Про це міністр повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вдячний Хосе Мануелю особисто та Іспанії як нашому надійному партнеру за надійну підтримку. Я наголосив на нагальності надання Україні додаткових Patriot та інших систем ППО, здатних перехоплювати балістичні ракети. Ми обговорили важливість спільних зусиль для зміцнення оборони України для забезпечення миру в Європі", - зазначив він.

Також читайте: Данія працює над новим пакетом військової допомоги для зміцнення оборони України, - Кулеба