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Кулеба та глава МЗС Іспанії Альбарес обговорили надання Україні додаткових Patriot та інших систем ППО

patriot

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів розмову з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом.

Про це міністр повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вдячний Хосе Мануелю особисто та Іспанії як нашому надійному партнеру за надійну підтримку. Я наголосив на нагальності надання Україні додаткових Patriot та інших систем ППО, здатних перехоплювати балістичні ракети. Ми обговорили важливість спільних зусиль для зміцнення оборони України для забезпечення миру в Європі", - зазначив він.

Також читайте: Данія працює над новим пакетом військової допомоги для зміцнення оборони України, - Кулеба

Автор: 

Іспанія (897) Кулеба Дмитро (3604) Patriot (297)


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кулєба не знає, що патріоти видає сша, навіть як що вони в іспанії, чи хоч, в антарктиді?
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03.04.2024 14:58 Відповісти
Чому Кулеба,а не смотрящий від ФСБ за теплою ванночкою Зеленського і глава всіх міністерств та судів-Андрій Борисович Єрмак(Козир)?
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03.04.2024 14:59 Відповісти
Це що, відбулось під час візиту до Естонії?! Я питаю про це тому, що саме сьогодні він там перебуває. Чи Кулеба перебуваючи у одній країні дзвонить керівництву іншої?! А якщо це застаріла новина і торкається іншого часу, то чому її оголосили лише зараз?!
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03.04.2024 15:00 Відповісти
Та й що це за спосіб досягнення мети, ОБГОВОРЕННЯ із тими хто ЦЬОГО НЕ ВИРІШУЄ і навіть не може вплинути? Вирішили ПРО ЩОСЬ побалакати задля розваги, без будь якого сенсу???!!!
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03.04.2024 15:03 Відповісти
Говорили-балакали...
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03.04.2024 15:09 Відповісти
А хай ще міністри освіти зустрінуться і побалакають за Патріоти - потужна *******!
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03.04.2024 16:36 Відповісти
 
 