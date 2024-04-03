Фінляндія готує 23-й пакет військової допомоги Україні на 188 млн євро, - президент Стубб

Фінляндія надасть Україні 23-й пакет військової допомоги. Його вартість становитиме 188 млн євро.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер маємо 23 пакет допомоги Україні. Урядова ухвала була того тижня. 23-й пакет вартістю 188 млн євро. І здебільшого це військова допомога. Там є і ППО системи й також боєзапас артилерійський великих калібрів серед іншого. І це наша підтримка Україні", - зазначив він.

Стубб зауважив, що Фінляндія вже надала 2 млрд євро військової допомоги та ще 700 тисяч євро гуманітарної допомоги.

"Отже, ми маємо десь 900 млн щорічно, якщо розкласти на 3 роки. І ця підтримка триватиме. Цей 23 пакет - це те, що допомагає задовольнити потреби. Так виразно мені подав їх український президент у нашій розмові", - додав президент Фінляндії.

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