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Новини Допомога Україні
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Фінляндія готує 23-й пакет військової допомоги Україні на 188 млн євро, - президент Стубб

александар,стубб

Фінляндія надасть Україні 23-й пакет військової допомоги. Його вартість становитиме 188 млн євро.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер маємо 23 пакет допомоги Україні. Урядова ухвала була того тижня. 23-й пакет вартістю 188 млн євро. І здебільшого це військова допомога. Там є і ППО системи й також боєзапас артилерійський великих калібрів серед іншого. І це наша підтримка Україні", - зазначив він.

Стубб зауважив, що Фінляндія вже надала 2 млрд євро військової допомоги та ще 700 тисяч євро гуманітарної допомоги.

"Отже, ми маємо десь 900 млн щорічно, якщо розкласти на 3 роки. І ця підтримка триватиме. Цей 23 пакет - це те, що допомагає задовольнити потреби. Так виразно мені подав їх український президент у нашій розмові", - додав президент Фінляндії.

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Автор: 

допомога (8280) Фінляндія (1292) Стубб Александр (80)


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Дякую, Суомі. Красені ❤️🇫🇮
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03.04.2024 15:24 Відповісти
не те що смєхдержава за Атлантичним океаном. Тут серйозні чуваки, а не гендерні клоуни.
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03.04.2024 15:32 Відповісти
Якщо у Фінляндії не хвата працівників на заводи для вироблення *********** в Е С їх хватає тільки запросіть, або як варіант треба зробити запрос у України по спеціалістам
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03.04.2024 18:10 Відповісти
Особливо з Польщі поїде багато бажаючих)
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03.04.2024 18:14 Відповісти
 
 