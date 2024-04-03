Деякі села в Олешківській громаді вже не існують на карті, - голова МВА Ганасенко

Гуманітарна ситуація в Олешківській громаді, що на окупованій лівобережній Херсонщині, погіршується. За минулий рік через бойові дії постраждали сотні цивільних, а загиблих понад пів сотні.

Про це начальниця міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповіла Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Цивільні гинуть постійно. Ми намагаємося вести облік людей, які загинули саме в результаті обстрілів, тобто від мінно-вибухових травм отримали поранення. Так, за 2023 рік ми отримали дані про те, що постраждало 213 осіб, з яких 160 - це поранені, 53 - загинули", - сказала вона.

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Від початку року, за даними Гасаненко, постраждали 28 цивільних: 21 поранений, в тому числі важкі випадки з ампутаціями, та семеро загиблих.

"Але це не повні цифри, це тільки ті люди, про яких нам стало відомо. Ми знаємо їхні прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце проживання. Є люди, які постраждали, але нам про них ніхто не повідомив. Тобто це не повні дані, це тільки ті, якими ми володіємо достеменно. Тому спиратися на них як на повну інформацію не можна. Думаю, що ці цифри в рази більші", - сказала Гасаненко.

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Жителі Олешок часто перебувають в укриттях, втім, через обстріли постійно з’являються нові жертви серед цивільного населення, каже посадовиця.

"Станом на сьогодні ситуація просто катастрофічна. Я не можу знайти того слова, яке повністю охарактеризувало б те, що відбувається зараз на території Олешківської територіальної громади. Немає світла, газу, води. Місто постійно під обстрілами, постійно літають дрони, обстріли призводять до руйнування ринків, магазинів. Особливо в Олешках. Деякі села громади взагалі вже не існують на карті", - зазначила начальниця МВА.

Нагадаємо, українські війська звільнили Херсон та частину Херсонщини в листопаді 2022 року. Лівобережна частина Херсонської області перебуває під російською окупацією.