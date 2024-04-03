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Новини
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Бельгія підтримала виділення 100 млрд доларів для України, але деталі "потрібно обговорити"

лабіб

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб підтримує виділення 100 млрд євро для України в ініціативі на найближчі 5 років, але вважає, що таке рішення потребує додаткових обговорень.

Так вона прокоментувала заяву Єнса Столтенберга у Брюсселі перед зустріччю глав МЗС країн - членів Альянсу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Важливо пам'ятати, що це не благодійність. Це інвестиція у власний захист. Це дуже важливо, але, з іншого боку, небезпечно давати обіцянки, які ми не можемо виконати. Тому ми ще будемо обговорювати те, як саме розподілити цей внесок між країнами-членами", - заявила бельгійський міністр.

Також вона повідомила, що члени Альянсу "мають намір проаналізувати доцільність цієї пропозиції; поки що ніякого рішення не буде прийнято, але нам потрібно готуватися до Вашингтонського саміту".

Нагадаємо, глава бельгійського уряду Александр Де Кроо підтримав ідею закупівлі зброї для України на прибутки від заморожених російських активів. 

Також рада міністрів Бельгії схвалила військову допомогу Україні в EUR100 млн для обслуговування бойових літаків F-16. 

Також читайте: Прем’єр Бельгії Де Кроо підтримав закупівлю зброї для України на прибутки від заморожених активів РФ

Бельгія (401) Євросоюз (13306) допомога і підтримка (1155)


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На какие пять лет? Три и не больше
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03.04.2024 15:57 Відповісти
"потрібно обговорити" означає, як зробити так, щоб шапіто не вкрало усе...
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03.04.2024 16:27 Відповісти
мамачки, а кагал уже мешки приготовил
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03.04.2024 17:20 Відповісти
100 лярдов на 5 лет???!!! мадам не шуткує?
напевно на прокладки собі витрачає більше за рік, бо ссицця всього,
а тут ще підмазали руснявими бабками
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03.04.2024 17:24 Відповісти
Перша i эдина умова - зепадли мають пiти з влади! Iнакше не буде нi Украiни, нi грошей.
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03.04.2024 17:55 Відповісти
 
 