Бельгія підтримала виділення 100 млрд доларів для України, але деталі "потрібно обговорити"

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб підтримує виділення 100 млрд євро для України в ініціативі на найближчі 5 років, але вважає, що таке рішення потребує додаткових обговорень.

Так вона прокоментувала заяву Єнса Столтенберга у Брюсселі перед зустріччю глав МЗС країн - членів Альянсу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Важливо пам'ятати, що це не благодійність. Це інвестиція у власний захист. Це дуже важливо, але, з іншого боку, небезпечно давати обіцянки, які ми не можемо виконати. Тому ми ще будемо обговорювати те, як саме розподілити цей внесок між країнами-членами", - заявила бельгійський міністр.

Також вона повідомила, що члени Альянсу "мають намір проаналізувати доцільність цієї пропозиції; поки що ніякого рішення не буде прийнято, але нам потрібно готуватися до Вашингтонського саміту".

Нагадаємо, глава бельгійського уряду Александр Де Кроо підтримав ідею закупівлі зброї для України на прибутки від заморожених російських активів.

Також рада міністрів Бельгії схвалила військову допомогу Україні в EUR100 млн для обслуговування бойових літаків F-16.

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