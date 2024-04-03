Батареї Patriot треба якомога швидше доставити в Україну, важливішого місця для них немає, - Кулеба
Західні партнери терміново мають передати Україні додаткові системи Patriot для захисту від російських повітряних ударів.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив під час зустрічі з польським колегою Радославом Сікорським, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час зустрічі з Радославом Сікорським ми обговорили, як Польща може зробити свій внесок у захист українського повітряного простору від російських ракет і як захистити повітряний простір Польщі від їхніх вторгнень", - зазначив Кулеба.
Український міністр нагадав, що Україна наразі - єдина країна у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичними ракетами, тому всі наявні в світі батареї Patriot, які можуть бути надані Україні, мають бути доставлені в Україну якомога швидше.
"Це означає, що всі наявні в світі батареї "Patriot", які можуть бути надані в Україну, мають бути доставлені в Україну якнайшвидше. Важливішого місця для них немає", - зазначив він.
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Батареї Patriot нельзя доставлять в Україну, ибо они тут же подвернутся нападению и будут уничтожены. доставлять вместо них нужно МАКЕТЫ.
БР, АКР та гіперзвуковою зброєю обʼєктів на території країн НАТО.
Чим менше ракет для нападу на НАТО залишиться в рашистів, тим більше шансів в нашіх партнерів захиститися Петріотами.
Відмовляючи Україні в допомозі десятком Петріотів з боєкомплектами, (лише 10% від наявних) країни НАТО підривають здатність НАТО захиститися від масованих атак сотнями ракет рашистів, які могли б бути знищені ППО Україні.
Через обмежені можливості знищення рашистських ракет українською ППО небезпечний ворог продовжує нарощувати запаси ракет для атак країн НАТО. Потенціал щільності ракетних майбутніх атак рашистів на країни НАТО щоденно зростає.