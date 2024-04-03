Батареї Patriot треба якомога швидше доставити в Україну, важливішого місця для них немає, - Кулеба

Західні партнери терміново мають передати Україні додаткові системи Patriot для захисту від російських повітряних ударів.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив під час зустрічі з польським колегою Радославом Сікорським, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі з Радославом Сікорським ми обговорили, як Польща може зробити свій внесок у захист українського повітряного простору від російських ракет і як захистити повітряний простір Польщі від їхніх вторгнень", - зазначив Кулеба.

Український міністр нагадав, що Україна наразі - єдина країна у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичними ракетами, тому всі наявні в світі батареї Patriot, які можуть бути надані Україні, мають бути доставлені в Україну якомога швидше.

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"Це означає, що всі наявні в світі батареї "Patriot", які можуть бути надані в Україну, мають бути доставлені в Україну якнайшвидше. Важливішого місця для них немає", - зазначив він.