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Новини Війна
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Батареї Patriot треба якомога швидше доставити в Україну, важливішого місця для них немає, - Кулеба

patriot

Західні партнери терміново мають передати Україні додаткові системи Patriot для захисту від російських повітряних ударів.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив під час зустрічі з польським колегою Радославом Сікорським, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі з Радославом Сікорським ми обговорили, як Польща може зробити свій внесок у захист українського повітряного простору від російських ракет і як захистити повітряний простір Польщі від їхніх вторгнень", - зазначив Кулеба.

Український міністр нагадав, що Україна наразі - єдина країна у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичними ракетами, тому всі наявні в світі батареї Patriot, які можуть бути надані Україні, мають бути доставлені в Україну якомога швидше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба та глава МЗС Іспанії Альбарес обговорили надання Україні додаткових Patriot та інших систем ППО

"Це означає, що всі наявні в світі батареї "Patriot", які можуть бути надані в Україну, мають бути доставлені в Україну якнайшвидше. Важливішого місця для них немає", - зазначив він.

Автор: 

Сікорський (240) Кулеба Дмитро (3604) Patriot (297)


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Топ коментарі
+8
Их доставят в рф, прикрывать нефтеперерабатывающие заводы от ударов ВСУ, другого от этой позорной администрации байдена ожидать нельзя.
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03.04.2024 15:57
+5
Пробовали, но срочно пришлось закупать асфальт для трассы Чернигов - Киев, х-ло не хотело ждать.
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03.04.2024 16:25
+3
Знаете, даже никто не удивится если подобное произойдёт.
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03.04.2024 16:08
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Их доставят в рф, прикрывать нефтеперерабатывающие заводы от ударов ВСУ, другого от этой позорной администрации байдена ожидать нельзя.
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03.04.2024 15:57 Відповісти
Тоже вчера пришел к такому выводу)
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03.04.2024 16:04 Відповісти
Знаете, даже никто не удивится если подобное произойдёт.
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03.04.2024 16:08 Відповісти
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03.04.2024 16:16 Відповісти
Трамп прийде - порядок наведе!
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03.04.2024 18:02 Відповісти
лише батареї? а ракети, які коштують мільони доларів за одиницю і яких завод виготовляє лише 450 на рік, то таке?
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03.04.2024 16:02 Відповісти
а то уже проблема не кулебы. главное пропиариться.
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03.04.2024 16:03 Відповісти
До 2026, вони збираються збільшити випуск до цілих 600 на рік, ага. В рази менше чим рашка ракет виробляє. А ще є Китай, Іран ,КНДР.
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03.04.2024 17:19 Відповісти
Так, це взагалі невирішена проблема, навіть теоретично.
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03.04.2024 19:29 Відповісти
А не пробували доробити свою "Кільчень"?
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03.04.2024 16:11 Відповісти
"Пропозиції щодо розробки комплексу Міністерству оборони України надали орієнтовно в 2018-2019 роках і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися."
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03.04.2024 16:15 Відповісти
Арахамія медлинно чітаєт чіртежі...
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03.04.2024 16:31 Відповісти
Хламідія вміє читати? 😳
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03.04.2024 16:36 Відповісти
Пробовали, но срочно пришлось закупать асфальт для трассы Чернигов - Киев, х-ло не хотело ждать.
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03.04.2024 16:25 Відповісти
Кульоба, бери рискаль і шукай ППОua під асфальтом.
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03.04.2024 16:31 Відповісти
Не поняв - а шо, Верховний Попрошай уже втомився співать "дай-дайте нам ружжо"?
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03.04.2024 16:32 Відповісти
Кулеба! Ну ты действительно конченый дебил, лох и паникер
Батареї Patriot нельзя доставлять в Україну, ибо они тут же подвернутся нападению и будут уничтожены. доставлять вместо них нужно МАКЕТЫ.
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03.04.2024 17:05 Відповісти
Самі впораємося.
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03.04.2024 17:18 Відповісти
напевно кулеба вже за рульом петриота и ********** польских хвермерів на кордоні
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03.04.2024 17:20 Відповісти
Ефективність захисту батареями Петріот залежить від щільності атак рашистами
БР, АКР та гіперзвуковою зброєю обʼєктів на території країн НАТО.
Чим менше ракет для нападу на НАТО залишиться в рашистів, тим більше шансів в нашіх партнерів захиститися Петріотами.
Відмовляючи Україні в допомозі десятком Петріотів з боєкомплектами, (лише 10% від наявних) країни НАТО підривають здатність НАТО захиститися від масованих атак сотнями ракет рашистів, які могли б бути знищені ППО Україні.
Через обмежені можливості знищення рашистських ракет українською ППО небезпечний ворог продовжує нарощувати запаси ракет для атак країн НАТО. Потенціал щільності ракетних майбутніх атак рашистів на країни НАТО щоденно зростає.
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03.04.2024 17:48 Відповісти
"...всі наявні в світі батареї Petriot..." ???? Як цікавао! Кулеба теж підсів на кокс?
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03.04.2024 18:38 Відповісти
А чи не простіше попросити НАТУ знищити *****?
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03.04.2024 21:34 Відповісти
 
 