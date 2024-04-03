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Новини Війна
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Партнери не надали Україні достатньо систем ППО, хтось має ухвалити це рішення, - Кулеба

дмитро,кулеба

Понад 100 ЗРК "Patriot" мають партнери України у своєму розпорядженні, проте вони не готові надати додаткових 5-7 систем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Reuters заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Партнери надали нам свої різні системи (ППО. - Ред.), ми це цінуємо, але цього просто недостатньо, враховуючи масштаби війни", - зазначив він.

За словами Кулеби, партнери мають у своєму розпорядженні понад 100 зенітних ракетних комплексів Patriot, але досі не готові передати п'ять-сім додаткових систем. Така кількість, сказав він, мінімально необхідна для України.

Також читайте: "Дайте нам кляті Patriot", - Кулеба закликав Захід надати Україні більше систем ППО

"Це така велика проблема? Невже неможливо надати Україні мінімальний запит? ... І рішення є. Це лише питання політичної волі. Тож хтось має ухвалити рішення", - додав очільник МЗС.

"Коли я кажу, що в Європі буде війна і ракети падатимуть на Брюссель та інші європейські міста. Я не перебільшую. Все це буде, якщо Україна не виграє війну проти Росії. ... Тому найкращий спосіб врятувати ваші Patriot від перехоплення ракет (над вашими країнами. - Ред.) та ваших солдатів від загибелі - це відправити ваші Patriot в Україну та дати українським солдатам все, що їм потрібно", - підсумував міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5-7 систем Patriot від США розблокують небо та послаблять Путіна, - Зеленський

Автор: 

ППО (3138) Кулеба Дмитро (3604) Patriot (297)


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Топ коментарі
+8
По системах ППО мав би ухвалити рішення ще у 2019 році Херпіду Боневтік Нетряпкович, але як тоді мільярди було вкрасти з "великого крадівництва"? А ціна питання всього 40 мільйонів і 2-3 роки розробки та випробовування. Не бажв робити свої? То міг би купити у партнерів, а так купив тисячі асфальтоукладчиків, бітумовозок, грейдерів, бульдозерів та самоскидів за бугром. Українські заводи "Богдан", "КРАЗ", ХТЗ та інше просто знищив. сьогодні разом зі своїми "слугами" і корисними ідіотми переклдають відповідальність на західні крїни. Що цікаво, у західних країнах цього добра є вдосталь і вони мють можливість навіть поділитися з нами. Але нічого, є люди які за свої кошти і за декілька місяців зробили РЕБ, то вони і зроблять систему ППО, коли оцей Лідор залишить свою посаду і перестане руйнувати все, що зробили до нього.
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03.04.2024 16:09
+3
Вперше сам поїхав без Козира і каков смєльчак!
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03.04.2024 16:00
+3
ната закрой нєба,- кричали вони знімаючи клістрони з українського ппо...
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03.04.2024 17:29
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Вперше сам поїхав без Козира і каков смєльчак!
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03.04.2024 16:00 Відповісти
"... хтось має ухвалити рішення"

кулєба не знає, хто ухвалює рішення? то, що він, чотири роки, робить в міністрах?
давай, я ухвалю. де підписати? не дорого візьму. я, не жадібний.
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03.04.2024 16:05 Відповісти
не поспішай !

рішення по створенню ракет приймає лише Порох:
Нептун, Вільха, Стугна, модернізація ЗРК...
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03.04.2024 17:15 Відповісти
По системах ППО мав би ухвалити рішення ще у 2019 році Херпіду Боневтік Нетряпкович, але як тоді мільярди було вкрасти з "великого крадівництва"? А ціна питання всього 40 мільйонів і 2-3 роки розробки та випробовування. Не бажв робити свої? То міг би купити у партнерів, а так купив тисячі асфальтоукладчиків, бітумовозок, грейдерів, бульдозерів та самоскидів за бугром. Українські заводи "Богдан", "КРАЗ", ХТЗ та інше просто знищив. сьогодні разом зі своїми "слугами" і корисними ідіотми переклдають відповідальність на західні крїни. Що цікаво, у західних країнах цього добра є вдосталь і вони мють можливість навіть поділитися з нами. Але нічого, є люди які за свої кошти і за декілька місяців зробили РЕБ, то вони і зроблять систему ППО, коли оцей Лідор залишить свою посаду і перестане руйнувати все, що зробили до нього.
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03.04.2024 16:09 Відповісти
Він коли каже "партнери", то кого має на увазі? Європейців та американців чи лише європейців? Бо лише у американців є приблизно 1100 пускових установок петріот.
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03.04.2024 16:13 Відповісти
Система -це 6-12 пускових установок
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03.04.2024 17:17 Відповісти
Там все батареями вимірюється. У кожній батареї до восьми пускових установок, у кожній з яких по чотири ракети.
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03.04.2024 17:48 Відповісти
Я розумію, але впевнений, що Кулеба під системами -мав на увазі батареї ,а не окремі установки. 5-7 установок нас не врятує.
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03.04.2024 17:56 Відповісти
Кулеба під системами мав на увазі систему слугориг у всьому звинувачувати Захід-партнерів і відводити увагу від себе, бо за 5 років війни не зробив для ЗСУ та і для людей нічого.
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03.04.2024 19:13 Відповісти
Я колись поважав Кулебу поки не зрозумів який він нікчемний, жалюгідний і взагалі ніхто. Єдине що він може це піти далеко в поле чи ліс, причому так далеко щоб Єрмак не почув, та погавкати.
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03.04.2024 17:11 Відповісти
Що міністр Кулеба сказав не так у свому інтервʼю https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-allies-not-giving-enough-air-defence-minister-says-2024-04-03/ Reuters ?(Цитати нижче.)

"Коли я кажу, що в Європі буде війна і ракети падатимуть на Брюссель та інші європейські міста. Я не перебільшую. Все це буде, якщо Україна не виграє війну проти Росії. ... Тому найкращий спосіб врятувати ваші Patriot від перехоплення ракет (над вашими країнами. - Ред.) та ваших солдатів від загибелі - це відправити ваші Patriot в Україну та дати українським солдатам все, що їм потрібно", - підсумував міністр. Джерело:
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03.04.2024 17:22 Відповісти
а, як що україна програє?
чи, такого в марафоні не припускають?
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03.04.2024 17:30 Відповісти
Хіба Кулеба дав це інтервʼю марафону? Не Рейтерз? В інтервʼю Рейтерз програш України не обговорювався. Мова у інтервʼю Рейтерз йшла про забезпечення "значного, додаткового захисту" України.
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03.04.2024 18:05 Відповісти
на третьому році війни, ще не наговорилися?
чи, хтось досі вважає, що говорильнею, можна перемогти нападника, котрий руйнує та вбиває все, на своєму шляху?
від того, що ще п'ятдесят раз сказати, дайте хоч щось, в кишені не прибуде, а виглядаєш бридко.
"від слів, діти не народжуються!"
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03.04.2024 18:53 Відповісти
ната закрой нєба,- кричали вони знімаючи клістрони з українського ппо...
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03.04.2024 17:29 Відповісти
на партнерів надійся, а сам не зіхай
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03.04.2024 17:47 Відповісти
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03.04.2024 19:28 Відповісти
 
 