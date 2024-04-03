Партнери не надали Україні достатньо систем ППО, хтось має ухвалити це рішення, - Кулеба

Понад 100 ЗРК "Patriot" мають партнери України у своєму розпорядженні, проте вони не готові надати додаткових 5-7 систем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Reuters заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Партнери надали нам свої різні системи (ППО. - Ред.), ми це цінуємо, але цього просто недостатньо, враховуючи масштаби війни", - зазначив він.

За словами Кулеби, партнери мають у своєму розпорядженні понад 100 зенітних ракетних комплексів Patriot, але досі не готові передати п'ять-сім додаткових систем. Така кількість, сказав він, мінімально необхідна для України.

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"Це така велика проблема? Невже неможливо надати Україні мінімальний запит? ... І рішення є. Це лише питання політичної волі. Тож хтось має ухвалити рішення", - додав очільник МЗС.

"Коли я кажу, що в Європі буде війна і ракети падатимуть на Брюссель та інші європейські міста. Я не перебільшую. Все це буде, якщо Україна не виграє війну проти Росії. ... Тому найкращий спосіб врятувати ваші Patriot від перехоплення ракет (над вашими країнами. - Ред.) та ваших солдатів від загибелі - це відправити ваші Patriot в Україну та дати українським солдатам все, що їм потрібно", - підсумував міністр.

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