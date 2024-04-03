Партнери не надали Україні достатньо систем ППО, хтось має ухвалити це рішення, - Кулеба
Понад 100 ЗРК "Patriot" мають партнери України у своєму розпорядженні, проте вони не готові надати додаткових 5-7 систем.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Reuters заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Партнери надали нам свої різні системи (ППО. - Ред.), ми це цінуємо, але цього просто недостатньо, враховуючи масштаби війни", - зазначив він.
За словами Кулеби, партнери мають у своєму розпорядженні понад 100 зенітних ракетних комплексів Patriot, але досі не готові передати п'ять-сім додаткових систем. Така кількість, сказав він, мінімально необхідна для України.
"Це така велика проблема? Невже неможливо надати Україні мінімальний запит? ... І рішення є. Це лише питання політичної волі. Тож хтось має ухвалити рішення", - додав очільник МЗС.
"Коли я кажу, що в Європі буде війна і ракети падатимуть на Брюссель та інші європейські міста. Я не перебільшую. Все це буде, якщо Україна не виграє війну проти Росії. ... Тому найкращий спосіб врятувати ваші Patriot від перехоплення ракет (над вашими країнами. - Ред.) та ваших солдатів від загибелі - це відправити ваші Patriot в Україну та дати українським солдатам все, що їм потрібно", - підсумував міністр.
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кулєба не знає, хто ухвалює рішення? то, що він, чотири роки, робить в міністрах?
давай, я ухвалю. де підписати? не дорого візьму. я, не жадібний.
рішення по створенню ракет приймає лише Порох:
Нептун, Вільха, Стугна, модернізація ЗРК...
"Коли я кажу, що в Європі буде війна і ракети падатимуть на Брюссель та інші європейські міста. Я не перебільшую. Все це буде, якщо Україна не виграє війну проти Росії. ... Тому найкращий спосіб врятувати ваші Patriot від перехоплення ракет (над вашими країнами. - Ред.) та ваших солдатів від загибелі - це відправити ваші Patriot в Україну та дати українським солдатам все, що їм потрібно", - підсумував міністр. Джерело:
чи, такого в марафоні не припускають?
чи, хтось досі вважає, що говорильнею, можна перемогти нападника, котрий руйнує та вбиває все, на своєму шляху?
від того, що ще п'ятдесят раз сказати, дайте хоч щось, в кишені не прибуде, а виглядаєш бридко.
"від слів, діти не народжуються!"