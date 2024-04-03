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Новини
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"Подивимося, хто виграє", - Сікорський про заяви Лукашенка щодо війни в Європі

сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський жорстко відреагував на недавню заяву білоруського самопроголошеного президента Былорусы Олександра Лукашенка про підготовку до війни.

Про це повідомило білоруське видання Зеркало, інформує Цензор.НЕТ.

"Радослав Сікорський прибув до столиці Бельгії, де у штаб-квартирі НАТО з 3 до 4 квітня проходить зустріч міністрів закордонних справ країн Альянсу. Перед початком заходу журналісту "Зеркала" вдалося дізнатися у польського політика, що він думає про заяву Лукашенка біля польських кордонів", - пише видання.

Коментуючи заяву Лукашенка, що він готує свою країну до війни, голова Міністерства закордонних справ Польщі відповів: "Нехай спробує. Подивимося, хто виграє".

Нагадаємо, глави МЗС Німеччини, Польщі та Франції заявили, що європейські країни-члени НАТО мають брати на себе більшу відповідальність за оборону континенту. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС не вважає Лукашенка президентом, він вкрав результати виборів, - Стано

Європа (1785) Лукашенко (2653) Сікорський (240)


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Топ коментарі
+11
Ролніки вже готові до оборони кордону ?Якби не НАТО , то розбіглися за першої спроби .Язиками всі вміють воювати (блокувати),сцикуни .
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03.04.2024 16:18
+10
Два циркача вирішили куями помірятись!Поляки вже собі нерухомість в іспанії скуповують,а Сікорський розказує про побачимо хто переможе))Так як ви збиваєте ракети над своєю територією,так само ви будете бульбашів вбивати..
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03.04.2024 16:38
+5
так, білоруси щє не бачили потужних польских фермерів які можуть заблокувати будь який автобус
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03.04.2024 16:21
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Лукашенко, это тот самый бздун в любой компании: он всем может дать пи*ды, он сильнее всех, он тяфкает из-за спины реальнее более сильных товарищей, но когда суть до дела, его нигде не видно.
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03.04.2024 16:17 Відповісти
У останній час заяви Німеччини та Польщі визивають більше питань чім відповідей.

Особливо після останнего візіту до Байдена. Таке враження що вони дуже добре зьясували «атмосферу у білому домі».

Та діють дуууже обережно.
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03.04.2024 16:30 Відповісти
їхня стратегія - максимально послабити рашку і дуже бажано це зробити не своїми руками. тому й обережні у своїх заявах, даючи сміливість ху йлу ще більше нагліти і перти буром в Україну, не рахуючись із втратами. американці спалюють свою стару зброю, а кацапи спалюють в Україні усю свою зброю і своїх орків у м'ясних штурмах. для американців нинішня така ситуація - дуже вигідна. і бабло зароблять і кацапів максимально ослаблять.
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03.04.2024 18:45 Відповісти
Промакашка лідора пітерської підворітні.
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03.04.2024 17:05 Відповісти
Ролніки вже готові до оборони кордону ?Якби не НАТО , то розбіглися за першої спроби .Язиками всі вміють воювати (блокувати),сцикуни .
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03.04.2024 16:18 Відповісти
так, білоруси щє не бачили потужних польских фермерів які можуть заблокувати будь який автобус
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03.04.2024 16:21 Відповісти
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03.04.2024 16:22 Відповісти
Да они драныков ссутся даже, понятно теперь, почему такие волненния из-за экскалации. А то ***** нападьоть
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03.04.2024 16:23 Відповісти
Бій одних пи..оболів з іншими! Робимо ставки
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03.04.2024 16:25 Відповісти
Срочно нужен "казус Бульбы", что бы втянуть НАТУ в войну против совков!!!
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03.04.2024 16:29 Відповісти
Рольніки закатають бульбу
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03.04.2024 16:36 Відповісти
Два циркача вирішили куями помірятись!Поляки вже собі нерухомість в іспанії скуповують,а Сікорський розказує про побачимо хто переможе))Так як ви збиваєте ракети над своєю територією,так само ви будете бульбашів вбивати..
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03.04.2024 16:38 Відповісти
Переведіть фермерів на кордон з бульбашією, вони їх зупинять
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03.04.2024 16:44 Відповісти
Треба полякам ще більше фінансувати бульбаський бізнес купуючи товари в бульбастані!
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03.04.2024 16:49 Відповісти
Це питання часу як казав коломойський ,Дуже скоро рузькі танки будуть пресувати Варшаву"
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03.04.2024 16:50 Відповісти
було б непогано...
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03.04.2024 16:54 Відповісти
Поляків чмирять на їхньому ж кордоні навіть папуаси з палицями і вівцейопи з каменюками.
А від війська бульбофюрера, войсько польське вшистко моторезиване на роверах, тим паче здрисне. Свій гонор відразу засунуть в одне місце. Жодна нація Європи не здатна чинити настільки мужній опір кацапам та їх посіпакам як ЗСУ.
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03.04.2024 16:51 Відповісти
Хто б казав.... Впевнений,навіть задрючені вусатим шкловським балаболом Сашком,боягузливі дранікі,заженуть бардзо моцне та гонорове Войско Польскіє аж за Одер,під захист добрих дядь німців та британців! Подивляться води,дешевки,з квартирами в далекій Іспанії...
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03.04.2024 16:52 Відповісти
у Лукашенко есть самолет, заправленный топливом до Китая и Северной Кореи
поэтому он считает, чтио может тяфкать на НАТО из под кацапской лавки
но "гладко бывает лишь на бумаге, когда забывают про овраги"
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03.04.2024 16:54 Відповісти
Хотите сказать, что Бульба Фюрер похож на Балтийских Тигров?)
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04.04.2024 10:00 Відповісти
То це просто гра така?
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03.04.2024 17:43 Відповісти
Куколди пшеки зможуть когось там зупинити, тільки по інерції, якщо хтось їм скаже що картопляні вояки переносять українське зерно в кишенях . І будуть збивати тільки ті ракети які можуть бути носієм українського зерна на ринки пшекії.
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03.04.2024 18:07 Відповісти
Білоруси у всіх війнах були тільки тєрпілами. Особливо на кацапських побігушках.
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03.04.2024 20:09 Відповісти
Поляки останні сто років ******, які переможці))))
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03.04.2024 20:54 Відповісти
 
 