"Подивимося, хто виграє", - Сікорський про заяви Лукашенка щодо війни в Європі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський жорстко відреагував на недавню заяву білоруського самопроголошеного президента Былорусы Олександра Лукашенка про підготовку до війни.

Про це повідомило білоруське видання Зеркало, інформує Цензор.НЕТ.

"Радослав Сікорський прибув до столиці Бельгії, де у штаб-квартирі НАТО з 3 до 4 квітня проходить зустріч міністрів закордонних справ країн Альянсу. Перед початком заходу журналісту "Зеркала" вдалося дізнатися у польського політика, що він думає про заяву Лукашенка біля польських кордонів", - пише видання.

Коментуючи заяву Лукашенка, що він готує свою країну до війни, голова Міністерства закордонних справ Польщі відповів: "Нехай спробує. Подивимося, хто виграє".

Нагадаємо, глави МЗС Німеччини, Польщі та Франції заявили, що європейські країни-члени НАТО мають брати на себе більшу відповідальність за оборону континенту.

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