Журналісти ідентифікували окупанта, який вивіз до лісосмуги та розстріляв двох беззбройних українців в с. Новомихайлівка Запорізької області. ДОКУМЕНТ

Російський військовий Батраз Сланов восени 2022 року в окупованому селі Новомихайлівка Запорізької області розстріляв двох беззбройних цивільних українців, після чого спробував зґвалтувати їхню родичку. Сланов був багаторазово засуджений. Останній вирок йому винесли за два дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані розслідування видання "Настоящее время".

Подробиці воєнного злочину російських окупантів стали відомі ЗМІ з особистих листувань російського генерал-майора, начальника штабу 58-ї загальновійськової армії Збройних сил РФ Сергія Медведєва.

Видання ідентифікувало ймовірного рашиста, який розстріляв двох українців - Сергія Голубенка та Миколу Хомнікова, - і відновило хід подій того дня 2022 року.

Українців вважали "коригувальниками"

Одна з українських спецслужб передала виданню доступ до телеграм-месенджера російського генерала Сергія Медведєва з позивним "Єрмак".

25 листопада 2022 року генерал Сергій Медведєв повідомив своєму замполіту Віталію Шопазі, що потрібно поїхати на "перевірку" до одного будинку, де стався "нехороший інцидент".

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Наступного дня замполіт надіслав генералу Медведєву документ під назвою "Довідка-доповідь про вбивство двох цивільних осіб військовослужбовцями 503 МСП".

Документ про воєнний злочин окупантів

Описані в цьому документі події відбувалися в невеликому селі Новомихайлівка Бердянського району Запорізької області. Село було окуповано буквально в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Військовий Сланов розстріляв двох беззбройних українців

Згідно з доповіддю замполіту, 18 листопада 2022 року російський військовий, рядовий, водій Батраз Сланов разом із кількома товаришами по службі поїхали додому до місцевих жителів, яких вважали коригувальниками.

"З метою перевірки інформації щодо коригувальників, які здають розташування підрозділів ЗС РФ", - зазначено в документі.

Російський військовий Батраз Сланов, який розстріляв українців

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Чотири дні потому військові випивали. П'яний Сланов згадав про той допит і вирішив повторити його "з пристрастю".

"Прибувши до місця проживання ймовірних коригувальників, у будинку опинився брат громадянки Осколкової С.В., яка, на їхню думку, була дружиною коригувальника. Запитавши, де співмешканець сестри, брат відповів, що у себе вдома, забравши чоловіка, Сланов Б.В. поїхав за адресою проживання сестри, де він попросив викликати зятя, а коли він вийшов, посадивши його в машину, повіз їх до лісосмуги в районі н.п. Новомихайлівка, де надалі Сланов Б.В. обох застрелив пострілом у голову за відмову зізнаватися", - йдеться в документі.

З "довідки-доповіді" журналісти видання дізналися, що на розстрілі двох цивільних ймовірний вбивця не зупинився. Повернувшись у село, він забрав жінку, яка була дружиною одного вбитого і сестрою іншого.

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"У процесі поїздки двоє чоловіків, одягнених у військову форму, розмовляли з нею і вимагали від неї зізнання, що вона інформатор і що вони зливали інформацію про місцезнаходження військ ЗС РФ", - зазначається в довідці.

Жінку намагалися зґвалтувати, їй вдалося втекти з автомобіля окупантів.

Між хлопцями та військовим РФ, ймовірно, виник конфлікт

Як розповіла виданню заступниця голови Чернігівської селищної ради, куди й входить це село, Людмила Веремій, тіла вбитих знайшли в посадці біля села зі зв'язаними руками, розстріляні вони були в голову.

"Місцеві розповідали, що між хлопцями й саме цим військовослужбовцем виник конфлікт. Його причина невідома, але там (на окупованих територіях - ред.) конфлікт може виникнути на якому завгодно ґрунті. Тому що росіяни ненавидять нас і все, що з нами пов'язано", - наголосила Веремій.

Убитих вона описує як "звичайних сільських мужиків". Коригуванням вогню не займалися, додає вона.

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Про те, що вбиті ніяк не були пов'язані з українськими силовиками, розповідає і прокурор Микита Ковалевський. У Запорізькій обласній прокуратурі він керує відділом, який розслідує воєнні злочини.

За фактом убивства Хомнікова і Голубенка в його відділі є кримінальна справа. Розслідувати її складно, каже прокурор, оскільки події відбувалися на окупованій нині території, куди потрапити українським слідчим неможливо.

"Слідством встановлено, що військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації викрав із власного домоволодіння двох цивільних осіб та із застосуванням автоматичної вогнепальної зброї вбив цих двох жителів села Новомихайлівка Бердянського району Запорізької області. І залишив убитих у лісосмузі", - описує Микита Ковалевський матеріали цієї кримінальної справи.

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Хто такий Батраз Сланов?

Журналісти "Настоящего Времени" з'ясували, що Батраз Володимирович Сланов народився 10 лютого 1990 року в селі Чермен Приміського району Північної Осетії.

У базі російського МВС виявлено, що Батраз Сланов був багаторазово засуджений. На ньому дві крадіжки й кілька ДТП із потерпілими у п'яному вигляді. Серед вироків є і реальні терміни.

Останній вирок винесли за два дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну - рік колонії суворого режиму з позбавленням права водіння на чотири роки. Але вже через кілька місяців після цього вироку Батраз Сланов опиняється в лавах російської армії. І, попри численні вироки за водіння у п'яному вигляді та ДТП, його взяли водієм. Служив Батраз Сланов у підрозділі "Шторм", куди беруть ув'язнених і порушників наказу.

І остання згадка про Сланова в базі оперативного обліку російського МВС - "за вбивство двох цивільних затриманий військовим слідством, заарештований 16.01.2023 за пунктом А частини 2 статті 105 Кримінального кодексу Російської Федерації" - це "вбивство двох або більше осіб".

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