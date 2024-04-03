УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5279 відвідувачів онлайн
Новини Війна
569 1

Хочемо відіграти нашу роль у перемозі України, - президент Фінляндії Стубб про безпекову угоду

стубб

Фінляндія, яка сьогодні підписала безпекову угоду з Україною, має намір відіграти свою роль у перемозі нашої країни над Росією.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Стубб зазначив, що Фінляндія стала восьмою країною, яка підписала з Україною безпекову угоду. За його словами, країна також підтримує членство України в Євросоюзі та НАТО за умови виконання всіх критеріїв.

"Ми не маємо ніколи забувати те, що шлях до членства України в ЄС і НАТО за визначенням є перемогою України і поразкою для Путіна. Ми хочемо відіграти нашу роль у цьому", - сказав Стубб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає жодної причини для Фінляндії надсилати війська до України, - президент Стубб

Він також наголосив, що "Україна - це Європа, і ніщо не може (цього) заперечити".

"Нам треба вжити перспективних заходів для того, щоб це відбулося", - підкреслив Стубб.

Автор: 

Фінляндія (1292) Стубб Александр (80)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фінляндії та фінському народу дяка за підтримку!!! Фіни, так само, як і країни Балтії, підтримують нас від чистого серця, бо не з чуток, а на власній історії знають що таке кацапська азійська наволоч.
показати весь коментар
03.04.2024 16:33 Відповісти
 
 