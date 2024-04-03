Хочемо відіграти нашу роль у перемозі України, - президент Фінляндії Стубб про безпекову угоду

Фінляндія, яка сьогодні підписала безпекову угоду з Україною, має намір відіграти свою роль у перемозі нашої країни над Росією.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Стубб зазначив, що Фінляндія стала восьмою країною, яка підписала з Україною безпекову угоду. За його словами, країна також підтримує членство України в Євросоюзі та НАТО за умови виконання всіх критеріїв.

"Ми не маємо ніколи забувати те, що шлях до членства України в ЄС і НАТО за визначенням є перемогою України і поразкою для Путіна. Ми хочемо відіграти нашу роль у цьому", - сказав Стубб.

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Він також наголосив, що "Україна - це Європа, і ніщо не може (цього) заперечити".

"Нам треба вжити перспективних заходів для того, щоб це відбулося", - підкреслив Стубб.