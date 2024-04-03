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Народну артистку України засуджено до 10 років ув’язнення за колабораціонізм, - прокуратура

зрадниця

Народна артистка України, яка пішла на співпрацю з ворогом в окупованому Херсоні, засуджена до 10 років ув’язнення за колабораціонізм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

Прокурори довели, що жителька Херсону, яка більше 20 років працювала у місцевому театрі та отримала звання "Народної артистки України", після окупації міста пішла на співпрацю з ворогом. Спершу її призначили директоркою двох музичних шкіл, а пізніше вона очолила ще й так званий "Херсонский областной русский академический музыкально-драматический театр" в Генічеську.

Зі свого боку артистка займається пропагандистською діяльністю та бере активну участь у "культурних" заходах, які організовує ворог. Зокрема, вона виступала у супроводі "хору військ національної гвардії Російської Федерації" під час концерту, присвяченого "входженню до складу РФ нових територій" Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Зрадницю заочно засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у сфері культури строком 12 років та з конфіскацією майна. Оскільки засуджена наразі перебуває на непідконтрольній Україні території, строк відбуття основного покарання буде рахуватись з моменту її затримання.

Також читайте: Затримано зрадника, який під час окупації Херсону охороняв російську катівню, - СБУ. ФОТО

За інформацією ЗМІ, мова йде про народну артистку України Ружену Рубльову. Від 1999 року Рубльова працювала в Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Микола Куліша як артистка-вокалістка, хормейстер та автор музичного оформлення вистав і концертів.

Автор: 

Херсон (3326) державна зрада (1677) артисти (216) колабораціонізм (1156) Херсонська область (5697)


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Топ коментарі
+36
А блюрить то зачем? А вдруг кто захочеет ознакомится с ее творчеством? Не благодарите:
https://gordonua.com/bulvar/news/narodnaja-artistka-ukrainy-rubleva-prihovorena-k-10-hodam-tjurmy-s-konfiskatsiej-imushchestva-za-podderzhku-rossii-1702959.html Народная артистка Украины Рублева приговорена к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества за поддержку росии
Рублева, скблнх, ну и хфамилийо
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03.04.2024 16:42
+23
Заочно хоч розстріляйте її.
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03.04.2024 16:40
+22
Просто радість переповнює коли читаєш як наші суди виносять вироки тим, кому ті суди і їх вироки вони мали в %раці. А ось засудить злодія в законі який не криючись діє в Тернополі, чи тих, хто так само не криючись вкрав 84 мл. гривень в Укрзалізниці наші суди чогось не можуть. Шуфрича навіть до суда довести не можуть а Червинського постійно тягають по судах вже другий рік.
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03.04.2024 16:49
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І що це за гюльчатай?
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03.04.2024 16:39 Відповісти
тож ні ім"я ні фото не показують...
навіщо українцям знати ворога в лице?
от приїде вона собачими стежками додому, буде ходити по Херсонщині і навіть збирати дані про ЗСУ,
а хто знає, хто вона???
а ніхто крім вузького кругу.
хіба це розумно???
не думаю...
може спеціально, щоб не викрили агентку ФСБ???
схоже на те....
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03.04.2024 17:18 Відповісти
Але потім прізвище вказують. Логіка, де ти?
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03.04.2024 22:29 Відповісти
Заочно хоч розстріляйте її.
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03.04.2024 16:40 Відповісти
Ага. 2 роки розстрілу заочно.
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03.04.2024 17:16 Відповісти
Кожний злочин має фінансовий слід.На вигляд-вона вже або пенсіонер,або перед пенсією.Для,як кажуть внароді, "поддєржкі" штанів-їй і дали звання.Проте за цим званям тягнеться гршовий шлейф-добавка до пенсії,не сплата комунальних,інші "смаколики".Треба судити,хоч і заочно,бо виплати все рівно йшли.ЄСПЛ-поверне і гроші,і доплати.Зараз,після суду-виплати і нєщаки кінчились....
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03.04.2024 19:46 Відповісти
Знову заочно. А реально грохнути слабо? Де шпигунська мережа? Тільки на марафоні бубоніти можете.
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03.04.2024 16:41 Відповісти
На повалійку спочатку подумала
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03.04.2024 16:41 Відповісти
А блюрить то зачем? А вдруг кто захочеет ознакомится с ее творчеством? Не благодарите:
https://gordonua.com/bulvar/news/narodnaja-artistka-ukrainy-rubleva-prihovorena-k-10-hodam-tjurmy-s-konfiskatsiej-imushchestva-za-podderzhku-rossii-1702959.html Народная артистка Украины Рублева приговорена к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества за поддержку росии
Рублева, скблнх, ну и хфамилийо
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03.04.2024 16:42 Відповісти
"прастітука рубльова"
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03.04.2024 17:03 Відповісти
І коли ж ця лахудра отримала "народну"?
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03.04.2024 17:13 Відповісти
В 2021 році.
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03.04.2024 17:18 Відповісти
Дійсно в 2021? Бубочка своїх любе...
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03.04.2024 19:09 Відповісти
И недорогая
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04.04.2024 01:38 Відповісти
Клоуни
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03.04.2024 16:44 Відповісти
Хфамілія в цієї "артистки" є? Чи "державна" таємниця? Коли вже почнете називати речі своїми іменами - сказали "а" кажіть і "б"
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03.04.2024 16:44 Відповісти
Після звільнення наших територій
їй доведеться тікати в помийку....
і такого дерьма серед нас багато,
які чекають сруzzькій мір.
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03.04.2024 16:47 Відповісти
Просто радість переповнює коли читаєш як наші суди виносять вироки тим, кому ті суди і їх вироки вони мали в %раці. А ось засудить злодія в законі який не криючись діє в Тернополі, чи тих, хто так само не криючись вкрав 84 мл. гривень в Укрзалізниці наші суди чогось не можуть. Шуфрича навіть до суда довести не можуть а Червинського постійно тягають по судах вже другий рік.
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03.04.2024 16:49 Відповісти
Що за метод видуманий українськими судами ? Заочно !!! Якась дурня повна .
Тут ворогів України ходить в столиці тільки тьма , які пограбували народ на мільярди і нічого .
Замилювання очей !!!
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03.04.2024 16:51 Відповісти
Війна з вітряками- це класика у чинуш, щоб не сказали чому ті жирнопикі нічого не роблять, треба робити вигляд з бурхливою діяльністю. Вершиною безглузддя було діло Кримської прокуратури у 2017-18р (думаю зрозуміло засідали вони у Херсоні разом ) на позов до сталіна та берії, за геноцид кримських татар заочно.
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03.04.2024 17:01 Відповісти
це таке ноу-хау. Спочатку збирать компру, потім дають пересекти кордон (безумовно що не дарма). Далі вирок, але не оголушуючи призвищ, бо колись може стати в нагоді.
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03.04.2024 17:01 Відповісти
Саме цікаве в цій історії, що тій бабі просто по х у й. Смішно просто.
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03.04.2024 16:56 Відповісти
Новина не про що. А ні прізвиша, а ні муз заклада. І як завжди заочно. Чому робити таємницу?
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03.04.2024 16:58 Відповісти
Комменты прочти, не спеши шрайбать.
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03.04.2024 17:02 Відповісти
А, ну да, чукча - он писатель, а не читатель. Правда, чукча?
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03.04.2024 21:34 Відповісти
Даешь сучку повалийку на пожизненное!!!
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03.04.2024 17:00 Відповісти
ВИМАГАЮ !
Країна повинна знати своїх"героїв"в лице
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03.04.2024 17:01 Відповісти
Ровенский городской суд приговорил к 10 годам заключения с лишением права 12 лет занимать должности в области культуры и конфискацией имущества народную артистку Украины Ружену Рублеву, которая поддержала полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину и занималась распространением российской пропаганды.
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03.04.2024 17:03 Відповісти
якщо хтось подекуди у нас колись
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03.04.2024 17:06 Відповісти
Народ повинен знати про народних артистів.
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03.04.2024 17:12 Відповісти
Чийого народу ти, ****, "народна" артистка?
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03.04.2024 17:12 Відповісти
"Народну" отримала від Зеленського в 2021 році. Фото з концерту в маскві.

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03.04.2024 17:25 Відповісти
Судді та чекісти СБУ ім.Кулініча хай поцілують цю артистку в гузно! На кого розрахована ця дешева інформація генпрокурорчиків? На членів секти 73%-х свідків картавого Бубочки?
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03.04.2024 17:17 Відповісти
Наші суди і журналісти так сором'язливо не називають зрадників по іменам, заблюрюють обличчя. Що мимоволі думаєш, що вони з ними дружать, і не хочуть, щоб зрадники на них образилися...

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03.04.2024 17:21 Відповісти
Ну так правильно.Кого заочно судять,реальні строки,якщо в Україні викриють зрадника,строк умовний..
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03.04.2024 17:30 Відповісти
Треба ще посадити того, хто цій мразі дав звання народної артистки України
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03.04.2024 17:54 Відповісти
совок в Україні продовжує існувати. яка ще, *****, "народна"? це що за маразм? хто в Україні міністр культури? теж народний підар. тому Україна буде у такому стані, поки всі ці "народні" і "заслужені"існують в нашій країні. СлаваЗСУ!
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03.04.2024 18:02 Відповісти
Потужна перемога над колаборантами ) Цiкаво, а що з тими, хто Пiвдень здав? Хто до вiйни не готувався? Ще на на часi?
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03.04.2024 18:16 Відповісти
Неначасі!
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03.04.2024 22:36 Відповісти
Зрадницю заочно засуджено... хі-хі-хі....
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03.04.2024 18:23 Відповісти
**********
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03.04.2024 18:44 Відповісти
Зі свого боку артистка займаєтьсяДжерело:

В томі і справа, що вона займається, а не займаЛАСЬ!
Ви її зловіть спочатку
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03.04.2024 19:11 Відповісти
****.
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03.04.2024 19:16 Відповісти
**** дуже проситься до кабздона . треба допомогти
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03.04.2024 19:33 Відповісти
А коли вже заочно розстрілювати будуть?Оо
А що там з повноваженнями ЗеВочіка?
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03.04.2024 19:58 Відповісти
Так зелєнске робив раніше не гірше ніж ця курка, ще й на колінах повзав. А Україну відбірно простітуткою називав, а його гадський папа всіх Українців дебілами називав. Проковтнули... , і обрали гетьманом...
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03.04.2024 19:59 Відповісти
Козла отпущения нашли? Может она ещё разминировала Чонгар и яйца по 17 продавала? Твари
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03.04.2024 21:03 Відповісти
ТРЕБА РАНІШЕ ЇЙ БАКЛАНА ДАТИ ЯК КУРАТОРОМ !)
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04.04.2024 01:21 Відповісти
 
 