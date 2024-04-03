Народну артистку України засуджено до 10 років ув’язнення за колабораціонізм, - прокуратура
Народна артистка України, яка пішла на співпрацю з ворогом в окупованому Херсоні, засуджена до 10 років ув’язнення за колабораціонізм.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.
Прокурори довели, що жителька Херсону, яка більше 20 років працювала у місцевому театрі та отримала звання "Народної артистки України", після окупації міста пішла на співпрацю з ворогом. Спершу її призначили директоркою двох музичних шкіл, а пізніше вона очолила ще й так званий "Херсонский областной русский академический музыкально-драматический театр" в Генічеську.
Зі свого боку артистка займається пропагандистською діяльністю та бере активну участь у "культурних" заходах, які організовує ворог. Зокрема, вона виступала у супроводі "хору військ національної гвардії Російської Федерації" під час концерту, присвяченого "входженню до складу РФ нових територій" Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Зрадницю заочно засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у сфері культури строком 12 років та з конфіскацією майна. Оскільки засуджена наразі перебуває на непідконтрольній Україні території, строк відбуття основного покарання буде рахуватись з моменту її затримання.
За інформацією ЗМІ, мова йде про народну артистку України Ружену Рубльову. Від 1999 року Рубльова працювала в Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Микола Куліша як артистка-вокалістка, хормейстер та автор музичного оформлення вистав і концертів.
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навіщо українцям знати ворога в лице?
от приїде вона собачими стежками додому, буде ходити по Херсонщині і навіть збирати дані про ЗСУ,
а хто знає, хто вона???
а ніхто крім вузького кругу.
хіба це розумно???
не думаю...
може спеціально, щоб не викрили агентку ФСБ???
схоже на те....
https://gordonua.com/bulvar/news/narodnaja-artistka-ukrainy-rubleva-prihovorena-k-10-hodam-tjurmy-s-konfiskatsiej-imushchestva-za-podderzhku-rossii-1702959.html Народная артистка Украины Рублева приговорена к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества за поддержку росии
Рублева, скблнх, ну и хфамилийо
їй доведеться тікати в помийку....
і такого дерьма серед нас багато,
які чекають сруzzькій мір.
Тут ворогів України ходить в столиці тільки тьма , які пограбували народ на мільярди і нічого .
Замилювання очей !!!
Країна повинна знати своїх"героїв"в лице
В томі і справа, що вона займається, а не займаЛАСЬ!
Ви її зловіть спочатку
А що там з повноваженнями ЗеВочіка?