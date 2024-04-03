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Новини
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Розкрадання 95 млн грн на трансформаторах для "УЗ": повідомлено про підозру 7 учасникам схеми

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НАБУ і САП повідомили про підозру сімом учасникам схеми заволодіння коштами "Укрзалізниці", викритої вчора, щодо заволодіння 94,8 млн грн на трансформаторах під час війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Як встановило слідство, у червні-грудні 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб "Укрзалізниці" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю. Компанія ж контролювалась громадянином Республіки Білорусь. Лідер групи організував підготовку та направлення до УЗ листа "Щодо загроз державній безпеці", який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами. Втім справжньою загрозою стало те, що він при цьому проігнорував громадянство контролера компанії та його зв’язки з РФ.

Згодом "переможець" через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито схему заволодіння 3,2 млн грн коштів стратегічного держпідприємства, - НАБУ. ФОТО

Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 рр. "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Наразі про підозру повідомили 7 особам:

  • лідеру організованої групи;
  • двом учасникам організованої групи;
  • колишньому заступнику Філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця";
  • заступнику директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця";
  • особі, яка діяла від імені власника компанії-постачальника;
  • підлеглому лідера організованої групи.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

У НАБУ наголошують, що лідеру організованої групи також повідомили про підозру у заволодінні 117 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця", яке НАБУ і САП викрили у березні цього року.

Крім того, завдяки діям детективів та прокурорів суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Вживаються заходи щодо встановлення інших епізодів злочинної діяльності організованої групи.

Як повідомлялося, 2 квітня було викрито організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом, яка заволоділа 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці".

Автор: 

НАБУ (5057) Укрзалізниця (6815) підозра (755)


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Топ коментарі
+10
"Судилось два євреї. Прокурору дали три роки"
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03.04.2024 16:45
+3
Робимо ставки чи дійде справа до суду? Чи винна прибиральниця? Чи посадять якогось бомжа?
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03.04.2024 16:44
+2
***, а де гавномети часів Порошенко СёрЛещенеко, ****, Залещук заробітчани коломойского в ВР, а потім призначени янелохом в наблюдательни совети укзалізниці,укроборонпрому на ******* зарплати від держави яку буратіно коломойского завдяки 73% ********* населення очолів і всіх гавнометів пристроїв в наблюдательни совети Укрзалезниці, Укроборонпрпому, і яка несподіванка сами великі корупціі та крадіжки саме в цих організаціях. Мабуть пора вже наблюдателей разом з назначателем брати за яйця та вішати. Помятаю як сёрлещенко бігав з списками корупціонерів наданим йому коломройским за Луценко і кричав що ппокуратура не працюе. А зараз щось сидимитть тихо бо ******* державни кошти і сховались разом з ****** від арміі.
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03.04.2024 16:57
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Робимо ставки чи дійде справа до суду? Чи винна прибиральниця? Чи посадять якогось бомжа?
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03.04.2024 16:44 Відповісти
"Судилось два євреї. Прокурору дали три роки"
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03.04.2024 16:45 Відповісти
Невже Артема Шила відмажуть ?!
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03.04.2024 16:45 Відповісти
***, а де гавномети часів Порошенко СёрЛещенеко, ****, Залещук заробітчани коломойского в ВР, а потім призначени янелохом в наблюдательни совети укзалізниці,укроборонпрому на ******* зарплати від держави яку буратіно коломойского завдяки 73% ********* населення очолів і всіх гавнометів пристроїв в наблюдательни совети Укрзалезниці, Укроборонпрпому, і яка несподіванка сами великі корупціі та крадіжки саме в цих організаціях. Мабуть пора вже наблюдателей разом з назначателем брати за яйця та вішати. Помятаю як сёрлещенко бігав з списками корупціонерів наданим йому коломройским за Луценко і кричав що ппокуратура не працюе. А зараз щось сидимитть тихо бо ******* державни кошти і сховались разом з ****** від арміі.
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03.04.2024 16:57 Відповісти
То другою ти непанімаєш))
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03.04.2024 17:03 Відповісти
Шила нє винаватая. Ані самі пришли. Ну, як відмовити ? зеленСКИЙ ошень прасила. Ошень.
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03.04.2024 17:15 Відповісти
Не зрозумів. Так той серлещ був у складі цієї групи? І чим він в Укрзалізниці займається?
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03.04.2024 17:19 Відповісти
та несенітниця якась)) неможливо! в цьому всьому винна прибиральниця УЗД
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03.04.2024 17:55 Відповісти
Атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи, судячи з останньої статистики, почали впливати на виробництво бензину в Росії. Наприкінці березня обсяги його виробництва почали падати: Росстат повідомив про падіння на 7,4% за тиждень з 18 по 24 березня порівняно з попереднім тижнем.

На цьому тлі зростають оптові ціни на бензин. На Санкт-Петербурзькій товарній біржі цієї середи, наприклад, подорожчали майже всі види бензину.
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04.04.2024 08:22 Відповісти
 
 