Розкрадання 95 млн грн на трансформаторах для "УЗ": повідомлено про підозру 7 учасникам схеми

НАБУ і САП повідомили про підозру сімом учасникам схеми заволодіння коштами "Укрзалізниці", викритої вчора, щодо заволодіння 94,8 млн грн на трансформаторах під час війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Як встановило слідство, у червні-грудні 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб "Укрзалізниці" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю. Компанія ж контролювалась громадянином Республіки Білорусь. Лідер групи організував підготовку та направлення до УЗ листа "Щодо загроз державній безпеці", який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами. Втім справжньою загрозою стало те, що він при цьому проігнорував громадянство контролера компанії та його зв’язки з РФ.

Згодом "переможець" через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.

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Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 рр. "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Наразі про підозру повідомили 7 особам:

лідеру організованої групи;

двом учасникам організованої групи;

колишньому заступнику Філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця";

заступнику директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця";

особі, яка діяла від імені власника компанії-постачальника;

підлеглому лідера організованої групи.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

У НАБУ наголошують, що лідеру організованої групи також повідомили про підозру у заволодінні 117 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця", яке НАБУ і САП викрили у березні цього року.

Крім того, завдяки діям детективів та прокурорів суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Вживаються заходи щодо встановлення інших епізодів злочинної діяльності організованої групи.

Як повідомлялося, 2 квітня було викрито організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом, яка заволоділа 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці".