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Новини Війна
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Армія РФ має значні проблеми з особовим складом та логістикою, - Центр нацспротиву

ворог,кацап,русня,орк

Росія стикається з дедалі більшою нестачею особового складу та технічного забезпечення окупаційних військ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Вичерпується не тільки особовий склад російської армії, котрий ліквідовують Сили Оборони, але й технічне забезпечення окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що даний факт підтверджує підпілля на східному напрямку.

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"Йдеться про те, що армія противника зазнає величезних логістичних незручностей. Через брак автомобілів, особовому складу доводиться переміщатися пішки. Чи це на позиції, чи, до прикладу, для того, щоб відправити в опрацювання рапорт на відпустку", - зазначає ЦНС.

Такі рапорти, навіть якщо й "доходять" до командування, відповідно через критичний брак живої сили, окупанти не можуть отримати відпустку.

Автор: 

армія рф (17160) Центр національного спротиву (806)


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Топ коментарі
+9
Чогось хлопці з фронту говорять протилежне: противник кожен день штурмує, техніки та снарядів йому не бракує, загрядзагони в русні це наша видумка, атакують не дивлячись на втрати. Та й результати є: практично кожен день десь мають просування. А як послухаєш наших нормальних блогерів (Бутусова, Лапіна) а не балаболів (Світана, Жданова ) то складається враження, що проблеми з особовим складом та логістикою якраз в нас.
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03.04.2024 16:57
+7
"Армія РФ має значні проблеми з особовим складом та логістикою"- мабуть саме тому вона повільно ЗАХОЛЮЄ нові територіїї кожного дня...
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03.04.2024 16:49
+3
Так-так, але це не заважає кацапам лізти наче саранча.
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03.04.2024 16:50
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"Армія РФ має значні проблеми з особовим складом та логістикою"- мабуть саме тому вона повільно ЗАХОЛЮЄ нові територіїї кожного дня...
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03.04.2024 16:49 Відповісти
справа не в територіях ,а в техніці і особовому складу.
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03.04.2024 17:28 Відповісти
Так-так, але це не заважає кацапам лізти наче саранча.
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03.04.2024 16:50 Відповісти
Натомість ситуація для України з логістикою і ОС - катастрофічна. На цьому фоні ситуація росії виглядає ще як нормальна.
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03.04.2024 16:50 Відповісти
А яке нам діло до їх проблем ? Ми ось з зеленСКИМ ніяк не ... порішаємо. Буде він працювати чи тільки виходитиме в ефір з гучними заявами та потужними пропозиціями про 5-ти річні плани та стратегічні на кілька століть. А як мільярд дерев посадити за сторіччя ? А як мільйон дронів державою на чолі з його помічниками за 10 років виробити ? Якщо не виходити в .... ефір.
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03.04.2024 16:53 Відповісти
Що ви цецерони переймаєтесь армією ворога, краще би порадили як нашим допомогти і щось для цього зробили
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03.04.2024 16:54 Відповісти
Чогось хлопці з фронту говорять протилежне: противник кожен день штурмує, техніки та снарядів йому не бракує, загрядзагони в русні це наша видумка, атакують не дивлячись на втрати. Та й результати є: практично кожен день десь мають просування. А як послухаєш наших нормальних блогерів (Бутусова, Лапіна) а не балаболів (Світана, Жданова ) то складається враження, що проблеми з особовим складом та логістикою якраз в нас.
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03.04.2024 16:57 Відповісти
У Центра національного спротиву функція така ж, як і у замбомарафону, тобто заспокоїти пересічного українця. А те, що кремль у весняний призов мобілізує 300 тис кацапні, а за пару місяців ще стільки ж, то таке, пусте... А штампувати старого совєцького зразка військову техніку кацапня ніколи не припиняла. Тобто, гарних новин для України звідти не чутно. А буратінка мобілізацію не оголошує, бо ж тре виконувати оманські домовленості.
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03.04.2024 17:03 Відповісти
Мобілізація було оголошена ще в 2022.
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03.04.2024 17:06 Відповісти
Дивимось на ЗСУ як в дзеркало,і того немає,-зе гниди
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03.04.2024 17:04 Відповісти
Такі проблеми у рашистів,що м'ясо не жаліють і знову набирають по 150 тис. І головне що йдуть на те м'ясо. і не зупиняються і захоплюють наші землі.
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03.04.2024 17:06 Відповісти
На кого розрахована ця незламна маячня?
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03.04.2024 17:08 Відповісти
на членів Секти 73%-х процентів Свідків маленького Бубочки Щоневтіка....
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03.04.2024 17:21 Відповісти
У противника всё плохо, мы их месим и перемагаем везде где только можно. Но ты, громадянин, всё равно иди мобилизуйся, а то нам пздц.
Логичная информ. политика аж обосраться.
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03.04.2024 17:11 Відповісти
Но близок, близок миг победы.
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Еще напор - и враг бежит.

(Сухий підсумок інформаційної агресії української влади щодо українських громадян)
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03.04.2024 17:13 Відповісти
а як же вона тоді взяла за 3 місяці цього року 505 кв.км.нашої території? а якби в неї не було таких проблем,тоді що? А що це взаглі за контора.Центр нацспротиву? Там ,часом,не Світан та Злой одєссіт рулять?
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03.04.2024 17:20 Відповісти
Учора казали,на оркостані щомісяця по 30000 призивають,а це вже кажуть не вистачає...
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03.04.2024 19:42 Відповісти
Інформація від продюсерів «у них скінчилися ракети» та «Шойгу, гдє снаряди?»
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03.04.2024 19:53 Відповісти
 
 