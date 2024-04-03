Армія РФ має значні проблеми з особовим складом та логістикою, - Центр нацспротиву

Росія стикається з дедалі більшою нестачею особового складу та технічного забезпечення окупаційних військ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Вичерпується не тільки особовий склад російської армії, котрий ліквідовують Сили Оборони, але й технічне забезпечення окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що даний факт підтверджує підпілля на східному напрямку.

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"Йдеться про те, що армія противника зазнає величезних логістичних незручностей. Через брак автомобілів, особовому складу доводиться переміщатися пішки. Чи це на позиції, чи, до прикладу, для того, щоб відправити в опрацювання рапорт на відпустку", - зазначає ЦНС.

Такі рапорти, навіть якщо й "доходять" до командування, відповідно через критичний брак живої сили, окупанти не можуть отримати відпустку.