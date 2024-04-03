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Новини
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СБУ викрила 4 проросійських агітаторів: серед них – хакер, який створював фейкові "відеозвернення" очільників ЗСУ

сбу

СБУ викрила чотирьох проросійських агітаторів у різних регіонах України. Зловмисники публічно вихваляли Путіна та виправдовували збройну агресію РФ. Також вони закликали до захоплення влади у нашій державі та героїзували воєнні злочини рашистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, на Вінниччині затримано місцевого хакера, який за допомогою комп’ютерних програм створив фейкове "відеозвернення" одного з колишніх високопосадовців ЗСУ та поширив його у соцмережі TikTok. У цьому "виступі" лунали провокативні заклики до насильницького захоплення держустанов України та вчинення масових заворушень на вулицях столиці. Таким чином фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві та інших регіонах нашої держави.

У Київській області затримано колишнього депутата Фастівської міськради від забороненої партії ОПЗЖ. За даними слідства, він позиціонував себе як "експерт-політолог" та у власному відеоблозі оприлюднював кремлівські наративи щодо агресивної війни проти України. Встановлено, що ексдепутат "підкріплював" свої висловлювання цитатами Путіна з російських телеефірів. Для поширення ворожого контенту зловмисник використовував власний YouTube-канал, а також сторінки в Telegram, TikTok та Instagram із загальною аудиторією понад пів мільйона користувачів.

Також читайте: Пропагандистці Симоньян, яка закликала вбивати українських дітей, повідомлено про ще одну підозру, - СБУ

На Прикарпатті кіберфахівці СБУ викрили прихильника депутата Держдуми РФ Леоніда Слуцького – очільника прокремлівської партії ЛДПР. Фігурант поширював на власній сторінці в "Однокласниках" публічні виступи російського посадовця на підтримку агресивної війни проти України. Серед оприлюднених "цитат" були заклики Слуцького щодо повторного наступу на Херсон та захоплення всієї території нашої держави.

У Донецькій області кіберфахівці СБУ затримали мешканця Краматорська, ідеологічного прихильника рашизму. У російських соцмережах фігурант виправдовував захоплення частини східних районів України та героїзував російських окупантів.

Наразі слідчі повідомили фігурантам про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Злочинні дії агітатора з Вінниччини додатково кваліфіковано за ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

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Автор: 

дезінформація (340) пропаганда (2791) СБУ (12761) хакер (1345)


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На ресурсі Бабель була стаття: за 2 роки війни було відкрито більше 6500 справ за схожими статтями,в т.ч.коректування ударів,до суду напрвлено 650,вироки були по 270,а реально сидить в спецколонії-будинку відпочинку....100 осіб...
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03.04.2024 17:13 Відповісти
А що тут дивного.
"Саціально бліскіє... Панять і прастіть..."
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03.04.2024 17:30 Відповісти
Таке й буде

В оркостані по 20 р або довічне дають по вигаданим звинуваченнях,а у нас за реальні злочини 3 роки умовно
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03.04.2024 17:21 Відповісти
СБУ могло би поцікавиться що за типи ходять по квартирам і офісам якоби від Київенерго , доводят до ярості власників виставляя фіктивни астрономічні суми І ЗАВОДЯТЬ РОЗМОВИ ЩО ТРЕБА БУЛО ДУМАТИ КОЛИ ГОЛОСУЕШЬ.

якась кацапська провокація від ригов
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03.04.2024 17:36 Відповісти
Це мабуть він відробив відосік Найвеличнішого про "шашлики" та "какая разница", якого насправді не було
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03.04.2024 17:36 Відповісти
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03.04.2024 17:53 Відповісти
Допоки не буде відновлена смертна кара на час повномаштабної війни ,ця паскуда буде і далі зраджувати і працювати на ворога ,може досить гратись в демократію ворог щоденно вбиває мирних громадян ,руйнує міста і села ,війна на виживання.
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03.04.2024 18:49 Відповісти
 
 